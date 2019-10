Serie A, live dai campi - Juventus, Higuain in gruppo. Pjanic lavora a parte

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi.

ATALANTA

Atalanta-Cagliari (domenica 3 novembre, ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Djimsiti; Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel.

BOLOGNA

Bologna-Inter (sabato 2 novembre, ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Krejci; Poli, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

BRESCIA

Hellas Verona-Brescia (domenica 3 novembre, ore 15.00)

Squalificati :

Probabile formazione (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Donnarumma, Balotelli.

CAGLIARI

Atalanta-Cagliari (domenica 3 novembre, ore 12.30)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Olsen; Pinna, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita (Rog); Nainggolan; Joao Pedro (Castro), Simeone.

FIORENTINA

Fiorentina-Parma (domenica 3 novembre, ore 18.00)

Squalificati: Pezzella

Probabile formazione (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Ceccherini, Dalbert; Castrovilli, Badelj, Pulgar; Chiesa, Vlahovic, Sottil.

GENOA

Genoa-Udinese (domenica 3 novembre, ore 15.00)

Squalificati: Cassata.

Probabile formazione (4-3-1-2): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Radovanovic; Kouamé, Pandev, Sanabria; Pinamonti.

HELLAS VERONA

Hellas Verona-Brescia (domenica 3 novembre, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski.

INTER

Bologna-Inter (sabato 2 novembre, ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione per il Barcellona (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Lazaro, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Politano, Lukaku.

JUVENTUS

Archiviato il successo all'ultimo respiro contro il Genoa, la Juve si proietta al prossimo impegno, il Derby della Mole, in programma sabato, alle 20:45, allo Stadio Olimpico Grande Torino. I bianconeri si sono ritrovati già questa mattina al Training Center, per seguire il classico programma post match: i giocatori in campo ieri sera si sono dedicati a un lavoro di scarico, mentre il resto della squadra è stato impegnato in esercizi di tecnica e nella partitella finale. Gonzalo Higuain si è allenato con il gruppo e Miralem Pjanic ha lavorato in differenziato.

Torino-Juventus (sabato 2 novembre, ore 20.45)

Squalificati: Rabiot.

Probabile formazione (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Dybala.

LAZIO

Allenamento mattutino per la Prima Squadra della Capitale che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Campo ‘Mirko Fersini’ del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00. Inizialmente il gruppo ha svolto un riscaldamento aerobico. Successivamente la squadra è stata divisa in due gruppi: seduta di scarico per i calciatori impiegati dal primo minuto contro il Torino, lavoro completo per il resto della rosa. La seduta si è conclusa con delle esercitazioni sul possesso palla e con la consueta partitella a campo ridotto.

Mattinata di controlli per Ciro Immobile presso la Clinica Paideia a Roma. L'attaccante nel match di ieri contro il Torino ha rimediato la lussazione al pollice della mano destra, già trattata e ricomposta nell’intervallo della gara. Non dovrebbe essere in dubbio per la sfida di domenica contro il Milan, ma la sua situazione verrà valutata quotidianamente dallo staff medico biancoceleste (TMW).

Milan-Lazio (domenica 3 novembre, ore 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Caicedo.

LECCE

Lecce-Sassuolo (domenica 3 novembre, ore 15.00)

Squalificati: Tachtsidis.

Probabile formazione (4-3-3): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu, Babacar, Falco.

MILAN

In campo stasera nel posticipo contro la SPAL.

Milan-SPAL (giovedì 31 ottobre, ore 21.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Donnarumma; Duarte, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Paquetà; Castillejo, Piatek, Calhanoglu.

NAPOLI

Dopo l'amarissimo pareggio contro l'Atalanta, il Napoli è tornato subito ad allenarsi in vista del match del weekend contro la Roma. Buone notizie per il rientro in gruppo sia di Kostas Manolas che di Elseid Hysaj, mentre gli accertamenti effettuati da Allan dopo l'infortunio di ieri sera "hanno evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio destro con interessamento del tendine popliteo".

Roma-Napoli (sabato 2 novembre, ore 15.00)

Squalificati: Ancelotti.

Probabile formazione (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Elmas, Fabian, Insigne; Mertens, Milik.

PARMA



Inter-Parma (domenica 3 novembre, ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Iacoponi, Pezzella; Hernani, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Kulusevski, Karamoh.

ROMA

Roma-Napoli (sabato 2 novembre, ore 15.00)

Squalificati: Fazio.

Probabile formazione (4-2-3-1): Mirante; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Florenzi, Veretout; Perotti, Zaniolo, Kluivert; Dzeko.

SAMPDORIA

SPAL-Sampdoria (lunedì 4 novembre, ore 20.45

Squalificati:

Probabile formazione (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Murru; Depaoli, Ekdal, Vieira, Jankto; Quagliarella, Rigoni.

SASSUOLO

Lecce-Sassuolo (domenica 3 novembre, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Peluso; Obiang, Magnanelli, Duncan; Defrel, Caputo, Berardi.

SPAL

In campo stasera nella sfida al Milan.

Milan-SPAL (giovedì 31 ottobre, ore 21.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Strefezza, Kurtic, Valdifiori, Missiroli, Reca; Paloschi, Floccari.

TORINO

Torino-Juventus (sabato 2 novembre, ore 20.45)

Squalificati: Nkoulou.

Probabile formazione (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Bonifazi, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Zaza, Belotti.

UDINESE