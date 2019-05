Serie A, live dai campi - Juventus, in gruppo Can, Dybala e Bentancur

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

I nerazzurri si sono allenati questa mattina al centro Bortolotti di Zingonia: esercizi in palestra, tattica e partitelle su campo ridotto. Toloi e Varnier hanno invece lavorato a parte, proseguendo con i rispettivi programmi di lavoro personalizzati.

Atalanta-Genoa (sabato ore 15)

Squalificati: Gomez, Mancini, Masiello.

BOLOGNA

Sotto un tiepido sole questo pomeriggio sono ripresi gli allenamenti della squadra, insieme ad alcuni ragazzi della Primavera di Troise: lavoro atletico per i rossoblù, esercitazioni tecniche e serie di partitelle a tema su due campi. Federico Mattiello ha svolto terapie.

Bologna-Parma (lunedì ore 19)

Squalificati: Dijks (2), Sansone, Poli

CAGLIARI

Rossoblù in campo questa mattina per continuare a preparare la gara di sabato pomeriggio contro la Lazio alla Sardegna Arena. La seduta è iniziata con esercizi di attivazione e agilità. A seguire tecnica a coppie ed esercitazioni con sviluppi offensivi; per concludere cross e conclusioni in porta.

Cagliari-Lazio (sabato ore 18)

Squalificati: Ionita (2)

CHIEVOVERONA

EMPOLI

Empoli al lavoro in vista della sfida contro la Sampdoria e tutti i riflettori sono puntati su Ciccio Caputo, ancora ai box a causa del problema al piede rimediato con la Fiorentina, evidenzia EmpoliChannel.it. Il bomber continua a svolgere terapie specifiche, ma si dice fiducioso sulla possibilità di tornare a disposizione in tempo per la trasferta di Marassi.

Sampdoria-Empoli (domenica ore 15)

Squalificati: -

FIORENTINA

FROSINONE

È terminata la seduta odierna dei giallazzurri che questa mattina sono scesi in campo alla Città dello Sport dove hanno svolto delle esercitazioni sul possesso palla e delle partitelle a tema. Differenziato per Viviani, terapie per Salamon, Gori e Chibsah. Quest’ultimo ha svolto gli esami strumentali che hanno dato esito negativo, le sue condizioni verranno valutate quotidianamente. Domani alle quindici è in programma una nuova seduta di allenamento.

Frosinone-Udinese (domenica ore 15)

Squalificati: Sportiello

GENOA

E’ terminata con una serie di conclusioni in porta e schemi per le palle inattive la penultima sessione di questa settimana svolta dal Grifo nel nido del ‘Signorini’. In una bella giornata di sole staff e team hanno fatto quadrato per preparare la sfida con l’Atalanta da cui ricavare punti a tutti i costi. Mister Prandelli e il vice Pin, dopo il riscaldamento sotto le direttive dei preparatori Vio, Pilati e Barbero, hanno curato la lunga parte tattica per coordinare i movimenti d’assieme. Del gruppo degli infortunati e convalescenti nessuno è tornato a lavorare con i compagni a pieno regime.

Atalanta-Genoa (sabato ore 15)

Squalificati: -

INTER

Secondo allenamento settimanale per la squadra in vista di Inter-Chievo, in programma lunedì sera alle 21 al 'Meazza'. Seduta iniziata con un lavoro in palestra: riscaldamento e percorso di forza. Poi spazio al campo: esercizi di rapidità e serie di partitelle a campo ridotto con sponde.

Inter-ChievoVerona (lunedì ore 21)

Squalificati: D'Ambrosio, Brozovic.

JUVENTUS

I bianconeri hanno lavorato questa mattina al Training Center, concentrandosi su una serie di esercizi di tecnica e di possesso palla oltre che sulla tattica da adottare all'Olimpico e domani proseguiranno la preparazione con una nuova seduta, ancora in programma al mattino. TuttoJuve.com evidenzia che Emre Can, Dybala e Bentancur hanno lavorato con i compagni e stanno molto meglio.

Roma-Juventus (domenica ore 20.30)

Squalificati: Bernardeschi

LAZIO

Allenamento mattutino per la Lazio oggi al Centro Sportivo di Formello. La rosa ha inizialmente effettuato un riscaldamento tecnico mediante possesso palla in un campo delimitato da quattro porticine alternato ad esercizi aerobici. Successivamente è andata in scena un’ampia fase tattica in vista della gara di sabato prossimo in casa del Cagliari.

Cagliari-Lazio (sabato ore 18)

Squalificati: -

MILAN

Squadra in campo (centrale) poco dopo le 11.00 per il riscaldamento: prima corsa a ritmo variabile lungo il perimetro, poi - alle spalle degli spogliatoi - esercizi sulla rapidità eseguiti con l'ausilio degli ostacoli bassi e infine alcuni torelli a tema. La sessione è proseguita effettuando una serie di prove tattiche. La sessione odierna è terminata giocando una partitella su campo ridotto.

Fiorentina-Milan (sabato ore 20.30)

Squalificati: Paquetà (3)

NAPOLI

Gli azzurri preparano il match contro la SPAL con un allenamento mattutino a Castelvolturno. La squadra, sul campo 3, in avvio ha svolto attivazione a secco con l'utilizzo di ostacoli e torello. Di seguito lavoro tecnico tattico. Successivamente partitina con le sponde. Chiusura con esercitazioni al tiro. Differenziato per Diawara sul campo 1 e per Maksimovic sul campo 2.

SPAL-Napoli (domenica ore 18)

Squalificati: -

PARMA

Il Parma continua ad allenarsi in vista della sfida di domenica in casa del Bologna. Quest'oggi sei giocatori crociati non sono rimasti in gruppo con i compagni. Lavoro personalizzato per Jonathan Biabiany, Abdou Diakhate, Riccardo Gagliolo, Alberto Grassi, Roberto Inglese e Nicolas Schiappacasse. Quest'ultimo difficilmente vestirà ancora la maglia crociata in stagione, vista la condizione fisica non ottimale e il Mondiale Under 20 da disputare con l'Uruguay alle porte (parmalive.com).

Bologna-Parma (lunedì ore 19)

Squalificati: Kucka, Barillà.

ROMA

La Roma questa mattina è tornata ad allenarsi in vista dell'impegno contro la Juventus, in programma domenica alle 20.30. Lavoro individuale per Diego Perotti, mentre la squadra ha svolto lavora atletico e tattico. Regolarmente in gruppo Alessandro Florenzi e Daniele De Rossi (vocegiallorossa.it).

Roma-Juventus (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

SAMPDORIA

Terzo allenamento settimanale in vista della gara di domenica con l’Empoli. Dopo il riscaldamento, sul campo 1 del “Mugnaini”, la squadra è stata sottoposta ad esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle a tema. Karol Linetty è tornato come da programma a sudare con i compagni mentre Joachim Andersen ha proseguito – con un intenso lavoro specifico sul campo 2 – il proprio iter di recupero agonistico. Domani, venerdì, è in agenda una seduta mattutina

Sampdoria-Empoli (domenica ore 15)

Squalificati: Colley

SASSUOLO

SPAL

TORINO

Sessione tecnico-tattica per il Torino al Filadelfia con esercitazioni a tema e partita di allenamento con l’organico integrato da elementi del Settore giovanile.

Torino-Sassuolo (domenica ore 12.30)

Squalificati: Rincon.

UDINESE