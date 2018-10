Serie A, live dai campi - Juventus, partitella in famiglia: 3-1 il risultato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista dell'undicesima giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

BOLOGNA

CAGLIARI

Continua la preparazione dei rossoblù per il prossimo match di campionato contro la Juventus (sabato ore 20.30, Allianz Stadium). La squadra si è allenata questa mattina ad Asseminello, iniziando la seduta in palestra: riscaldamento e lavoro di forza individuale. L’allenamento è proseguito in campo prima con una serie di esercitazioni tecniche a coppie. Poi la squadra è stata divisa in due gruppi: uno ha lavorato sulla fase difensiva, l’altro si è dedicato ai calci piazzati. A concludere la seduta di oggi una partitella a ranghi misti sui 60 metri. Farias, Lykogiannis e Klavan hanno proseguito nel lavoro differenziato. Cagliari in campo per una nuova seduta di allenamento domani mattina.

CHIEVOVERONA

EMPOLI

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

Il gruppo dei convocati, arrivati nella serata di ieri nel capoluogo lombardo per il primo dei cinque giorni di ritiro istituiti dal club di concerto con lo staff tecnico, ha completato i lavori senza inconvenienti dell’ultimo minuto. In vista della successiva sfida di sabato con l’Inter, sul Genoa si concentreranno allo stadio Meazza gli occhi interessati anche degli osservatori nerazzurri. La fase di riscaldamento ha introdotto le rifiniture sul terreno di gioco sintetico a disposizione per le prove conclusive, prima del rientro per il pranzo in albergo.

INTER

JUVENTUS

La Juventus prosegue la preparazione in vista dell'impegno contro il Cagliari di sabato 3 novembre e oggi si è divisa in due gruppi durante l'allenamento mattutino. Mentre una parte dei giocatori si è dedicata ad un lavoro atletico, l'altra, composta da Pinsoglio Barzagli, Benatia, Rugani, Cancelo, Spinazzola, Douglas Costa, Kean e Mandzukic, ha affrontato una partitella con l'Under 23. La doppietta di Kean, il gol di Douglas Costa e la rete di Kastanos per la squadra di mister Zironelli hanno fissato sul 3-1 il risultato finale. Federico Bernardeschi e Giorgio Chiellini hanno svolto un lavoro personalizzato.

LAZIO

Dopo aver svolto inizialmente dei percorsi ad ostacoli, i biancocelesti hanno svolto una fase propriocettiva prima di passare ad alcune prove tattiche di carattere offensivo. In seguito gli uomini di Simone Inzaghi sono stati divisi in due gruppi: ripetute agli ordini del Prof. Ripert per i calciatori impiegati nel match con l’Inter, esercitazioni su cross e tiri in porta per il resto della squadra. La seduta, infine, si è conclusa con la consueta partitella a campo ridotto per coloro che non sono scesi in campo dal primo minuto nell’ultima partita di campionato. Nella giornata di domani è previsto un allenamento mattutino.

MILAN

NAPOLI

Allenamento mattutino per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro l'Empoli al San Paolo per l'anticipo della 11esima giornata di Serie A, in programma venerdì alle ore 20.30. La squadra ha svolto riscalamento in avvio e attivazione con ostacoli. Successivamente lavoro sul possesso palla e partitina a porte piccole. Di seguito partita area-area. Chiusura con esercitazioni cross e tiri in porta. Differenziato per Ounas, Luperto e Verdi.

PARMA

ROMA

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

TORINO

UDINESE

L'Udinese torna sui campi del Bruseschi dopo il giorno di riposo. Per i bianconeri lavoro eccentrico a stazioni con balzi, elastici e bosu ed esercitazioni sul possesso palla ad alta intensità su campo ridotto. Nel mezzo alcuni esercizi sui passaggi corti e lunghi. In campo anche Machis che ha svolto parte dell'allenamento in gruppo mentre Pezzella e Ingelsson hanno svolto lavoro personalizzato con i preparatori. L'Udinese tornerà ad allenarsi domani mattina sempre alle 10.30.