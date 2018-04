Serie A, live dai campi: Juventus, Pjanic e Mandzukic in gruppo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

ATALANTA - 16.38 - Nel pomeriggio i nerazzurri si sono radunati a Zingonia per sostenere una seduta d'allenamento in vista della trentaquattresima giornata di campionato, che vedrà Gomez e compagni afforntare il Torino di Mazzarri allo stadio di Bergamo (domenica, ore 15).

Mister Gian Piero Gasperini oggi ha dovuto rinunciare a Ilicic, Palomino, Rizzo e Spinazzola. Per loro programmi d'allenamento personalizzati. Per tutti gli altri esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto.

IN OTTICA TORINO

La difesa orobica sarà guidata dal rientrante Toloi, mentre Caldara sembra essere in ballottaggio con Mancini. Davanti, nonostante l'exploit di Barrow, dovrebbe esserci Petagna le cui condizioni non preoccupano.

BENEVENTO - 15.27 - Al termine dell'odierna seduta di rifinitura, il tecnico Roberto De Zerbi ha diramato l’elenco dei 25 calciatori convocati per la gara di domani 21 aprile, ore 20:45, presso lo stadio "G. Meazza", contro il Milan:

PORTIERI: Puggioni, Brignoli, Piscitelli;

DIFENSORI: Sparandeo, Gyamfi, Venuti, Rutjens, Billong, Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia;

CENTROCAMPISTI: Cataldi, Del Pinto, Volpicelli, Viola, Sanogo, Sandro, Djuricic;

ATTACCANTI: Lombardi, Diabaté, Iemmello, Brignola, Coda, Parigini.

IN OTTICA MILAN

Il tecnico dei sanniti rilancia Sandro in mediana, così come Sagna in difesa. A centrocampo c'è ballottaggio tra Cataldi e Viola. In attacco confermatissimo Diabaté.

BOLOGNA - 18.16 - Allenamento pomeridiano a Casteldebole per i rossoblù in vista di Cagliari-Bologna di domenica. Squadra divisa in due gruppi con lavoro atletico e seduta tecnico-tattica. Andrea Poli e Rodrigo Palacio sono rientrati in gruppo, differenziato per Torosidis, terapie e differenziato per Pulgar, terapie per Destro e Donsah. Helander ha riportato nel corso della partita di Genova una frattura costale, tempi di recupero previsti 3-4 settimane.

IN OTTICA CAGLIARI

Destro ha registrato problemi al ginocchio, mentre Palacio sarà dall'inizio al centro dell'attacco. Pulgar è affaticato e le sue condizioni sono da monitorare, c'è però Poli dal 1'.

CAGLIARI - 18.01 - Prosegue ad Asseminello la preparazione dei rossoblù alla gara di domenica contro il Bologna alla Sardegna Arena. Quest’oggi era prevista una doppia seduta di allenamento. Nel corso della mattina la squadra, dopo l’attivazione, è stata impegnata in esercitazioni su possesso palla e partitella a campo ridotto. Nel pomeriggio, riscaldamento tecnico, lavoro tattico, esercizi in fase di finalizzazione, cross e tiri in porta. Personalizzato per Senna Miangue, a causa di un affaticamento ai flessori della coscia destra; differenziato per Diego Farias, terapie per Daniele Dessena.

IN OTTICA BOLOGNA

A centrocampo si registra il ritorno Cigarini e Barella, dopo aver fatto i conti con la giornata di squalifica. In difesa c'è Ceppitelli, in attacco Pavoletti con Sau.

CHIEVO VERONA - 14.52 - Penultimo allenamento della settimana per i gialloblù prima del match contro l'Inter, che si disputerà domenica 22 aprile alle ore 15.00 allo stadio Bentegodi. Questo il programma svolto questa mattina:

- Attivazione tecnica

- Siluppi offensivi

- Lavori specifici individuali su cross e tiri in porta

IN OTTICA INTER

In difesa mister Maran ritrova Bani dopo la squalifica, ma i dubbi maggiori riguardano centrocampo e attacco. Nel mezzo Hetenaj, favorito, è insidiato da Rigoni e Bastien mentre davanti si giocano in tre il posto accanto a Inglese.

CROTONE - 17.32 Seduta mattutina al centro sportivo per gli squali in vista della gara di domenica contro l’Udinese, in programma alle ore 15 alla “Dacia Arena” e valevole per la 34ª giornata del campionato. I rossoblù si sono ritrovati all’Antico Borgo per la consueta colazione di gruppo e successivamente, dopo l’appuntamento in sala video, sono scesi sul campo “A” del centro sportivo. Dopo essersi divisi in gruppi per la sessione post gara di ieri, oggi la squadra si è ricompattata e l’allenamento è stato dedicato agli aspetti tattici della partita e alle palle inattive. Presente alla seduta il presidente Gianni Vrenna, che questa mattina ha fatto visita alla squadra.

IN OTTICA UDINESE

Per la gara contro i bianconeri dovrebbero tornare in attacco sia Ricci che Trotta, con Rohden eventualmente arretrato a centrocampo. In corsa anche Stoian che dovrebbe comporre la linea mediana a tre con Barberis e Mandragora.

FIORENTINA - 15.08 - Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida con il Sassuolo.

Portieri - Brancolini, Cerofolini, Dragowski.

Difensori - Biraghi, Gaspar, Laurini, Milenkovic, Olivera, Hristov, Ranieri, Vitor Hugo.

Centrocampisti - Benassi, Cristoforo, Dabo, Eysseric, Saponara, Veretout.

Attaccanti - Chiesa, Dias, Falcinelli, Gori, Simeone.

IN OTTICA SASSUOLO - Marco Sportiello è il sicuro assente per squalifica, visto il rosso rimediato nella gara contro la Lazio. Recupero impossibile anche per Milan Badelj, mentre Simone Lo Faso ha chiuso anzitempo il proprio campionato. Assente anche Cyril Thereau, ancora out per problemi fisici. Prima chiamata per il giovane Brancolini.

GENOA 17.33 - Meno tre all’incontro con l’Hellas Verona al Ferraris. E a sottolineare l’importanza del momento, il presidente Preziosi ha fatto capolino a Pegli ad allenamento in corso. Anche se la matematica indica come forse non sarà messa ancora una pietra tombale sulla pratica salvezza lunedì sera, visti gli attuali dieci punti di vantaggio sulle terzultime a cinque giornate dalla fine, l’ambizione è quella di accelerare i tempi, per programmare il futuro e definire i i piani con le coordinate da seguire. Al Centro Sportivo Signorini la preparazione sta procedendo intanto spedita in questo anticipo d’estate con temperature fuori stagione. Le bottiglie d’acqua del fornitore ufficiale Dolomia stanno riscontrando un successo inusitato per idratarsi tra una esercitazione e l’altra. Le prove per la partita con il team scaligero sono entrate nel vivo sotto l’aspetto tattico. Mister Ballardini e il vice Regno hanno dato il via alle valutazioni per la scelta della formazione da schierare, soggetta ai riscontri che emergeranno nei prossimi appuntamenti. La novità riguarda il recupero completato da Biraschi rientrato stabilmente in gruppo. Dal Veneto non saranno molti i supporter gialloblù che seguiranno la squadra in questa trasferta per via della collocazione feriale. Per il settore ospiti sono stati venduti per ora una cinquantina di biglietti. Sabato Perin e compagni torneranno al ‘Signorini’ per la seduta dell’antivigilia. Domenica avrà luogo invece la conferenza del tecnico Ballardini.

IN OTTICA HELLAS VERONA

Mister Ballardini dovrebbe confermare in difesa El Yamiq, anche se Pedro Pereira scalpita per una maglia dal primo minuto. Diversi i dubbi a centrocampo dove tornerà Laxalt. Dall'altra parte uno fra Lazovic e Rosi. Nel mezzo possibilità per Omeonga e Cofie, davanti Pandev e Lapadula favoriti per partire dal primo minuto.

HELLAS VERONA - 18.30 - Proseguono gli allenamenti per i gialloblù allo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, in vista della sfida di lunedì sera contro il Genoa. La squadra, agli ordini di mister Fabio Pecchia, ha cominciato la seduta con un riscaldamento tecnico, passando successivamente ad esercizi sul possesso palla, prima di concludere l'allenamento con una partitella. Simone Calvano si è allenato con i compagni, mentre Deian Boldor e Marco Ezio Fossati hanno svolto un lavoro differenziato sul campo. Marcel Buchel prosegue nelle terapie.

IN OTTICA GENOA

In difesa tornerà Caracciolo al posto di Ferrari squalificato, a sinistra Souprayen sembra in vantaggio. Molto però dipenderà dal modulo e soprattutto l'attacco è il reparto con più punti interrogativi. Mister Pecchia sembra intenzionato a proseguire con l'esperimento Fares centravanti, anche se Petkovic e Matos reclamano spazio.

INTER - 15.40 - Penultimo allenamento in vista di Chievo Verona-Inter di domenica alle ore 15. Inizio in palestra con riscaldamento su cyclette, seguito da esercizi di prevenzione con elastici. Una volta in campo, tecnica individuale con passaggi di prima, seguito da possesso. Per chiudere partitella con palla sempre in gioco.

IN OTTICA CHIEVO VERONA

L'infortunio di Gagliardini costringe Spalletti a rivedere il proprio centrocampo. Brozovic dovrebbe essere confermato davanti alla difesa, al suo fianco più Borja Valero di Vecino. Davanti Candreva dovrebbe prendere il posto di Karamoh. Se il croato dovesse scalare sulla trequarti a farne le spese sarebbe Rafinha con Vecino al fianco dello spagnolo davanti alla difesa.

JUVENTUS - 14.00 - Si avvicina sempre di più la sfida al vertice che, domenica sera alle 20.45, opporrà la Juve capolista al Napoli secondo in classifica. Oggi la squadra ha lavorato, sotto il sole di Vinovo, concentrando l’attenzione sulla tattica. Alla seduta hanno partecipato, in modo parziale, anche Mandzukic e Pjanic, le cui condizioni sono in ripresa. Hanno continuato invece il percorso di terapie specifiche Mattia De Sciglio e Stefano Sturaro.

IN OTTICA NAPOLI

Out De Sciglio e probabilmente Sturaro, mister Allegri per la fascia destra punterà su Lichtsteiner nonostante la candidatura di Howedes. Centrocampo fatto, davanti il dubbio principale riguarda l'impiego di Paulo Dybala, in ballottaggio con Mandzukic.

LAZIO 17.45 - Allenamento mattutino per la Prima Squadra della Capitale che, quest’oggi, si è ritrovata sul Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00.

Al termine di un’iniziale messa in moto, la compagine di mister Simone Inzaghi ha preso parte ad un’ampia fase tattica. Successivamente, i biancocelesti hanno svolto una partitella 7 vs 7 a campo ridotto.

Nella mattina di domani è previsto l’allenamento di rifinitura in vista di Lazio-Sampdoria.

IN OTTICA SAMPDORIA

In difesa rientra Radu dopo la squalifica, a centrocampo possibile recupero per l'acciaccato Parolo che proverà a stringere i denti. A supporto di Immobile ci sarà Felipe Anderson a causa della squalifica di Luis Alberto.

MILAN 18.48 - A Milanello, Mister Gattuso ha diramato l'elenco dei 22 giocatori rossoneri convocati per la sfida di sabato sera a San Siro, ore 20.45, tra Milan e Benevento. Ecco la lista completa:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.

IN OTTICA BENEVENTO

Gattuso recupera Biglia e Bonucci, in attacco Cutrone sembra in vantaggio su Kalinic e Andrè Silva. Calhanoglu si ferma, mentre in difesa torna Calabria.

NAPOLI - 17.39 - Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match di domenica a Torino contro la Juventus per il posticipo (ore 20,45) della 34esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Sul campo 1 coloro che hanno giocato dall'inizio contro l'Udinese hanno svolto attivazione a secco, lavoro aerobico e partitina di calcetto 5 contro 5. Sul campo 2 gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in attivazione tecnica con le sagome, lavoro di rapidità e partitina 8 contro 8. Ghoulam, come da tabella di recupero personalizzata, si è allenato parzialmente con il gruppo.

IN OTTICA JUVENTUS

Napoli che scenderà in campo, salvo sorprese, con i titolarissimi. Il principale dubbio di mister Sarri riguarda l'attaccante centrale da inserire fra Insigne e Callejon. Resta in netto vantaggio Dries Mertens, ma la scarsa forma del belga e l'ottimo impatto di Arek Milik nelle ultime uscite non regalano certezze assolute.

ROMA - 15.01 - Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha diramato la lista dei 23 convocati per la sfida di campionato a Ferrara contro la SPAL. Perotti torna tra i convocati, mentre Kolarov non sarà della gara.

Portieri: Alisson Becker, Bogdan Lobont, Lukasz Skorupski.

Difensori: Luca Pellegrini, Juan Jesus, Elio Capradossi, Federico Fazio, Alessandro Florenzi, Bruno Peres, Jonathan Silva, Kostas Manolas.

Centrocampisti: Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Lorenzo Pellegrini, Daniele De Rossi, Maxime Gonalons, Gerson.

Attaccanti: Diego Perotti, Edin Dzeko, Patrik Schick, Cengiz Under, Mirko Antonucci, Stephan El Shaarawy.

IN OTTICA SPAL

Eusebio Di Francesco schiererà buona parte dei titolari, ma qualcuno sarà risparmiato in ottica Liverpool. Il primo indiziato è Edin Dzeko, al suo posto pronto Schick nel ruolo di prima punta. Certo dell'esclusione Kolarov, al suo posto potrebbe esserci l'esordio di Jonathan Silva o quello del giovane (e fresco di rinnovo) Luca Pellegrini. Davanti pronto al rientro Diego Perotti.

SAMPDORIA 16.34 - Nulla di nuovo sul fronte blucerchiato. Proprio come ieri mattina, la Sampdoria si è divisa – nel soleggiato pomeriggio di Bogliasco – in due differenti gruppi di lavoro: seduta leggera tra palestra, campo e piscina per i maggiormente impiegati con il Bologna; seduta completa sul campo 2 del “Mugnaini” per tutti gli altri componenti della rosa. Unico indisponibile Nicola Murru, che prosegue il proprio percorso di recupero agonistico.

IN OTTICA LAZIO

Mister Giampaolo schiererà titolare Duvan Zapata dopo la panchina contro il Bologna. In difesa dubbio Regini-Strinic, mentre a centrocampo Barreto sembra in vantaggio nei confronti di Linetty.

SASSUOLO - 18.38 - In vista del match di domani contro la Fiorentina, il Sassuolo ha comunicato i convocati di mister Iachini. Questo l'elenco completo:

Portieri - Consigli, Marson, Pegolo.

Difensori - Lemos, Peluso, Acerbi, Rogerio, Dell'Orco, Letschert, Adjapong.

Centrocampisti - Magnanelli, Mazzitelli, Missiroli, Biondini, Frattesi, Cassata, Duncan.

Attaccanti - Matri, Politano, Pierini, Berardi, Babacar, Ragusa.

IN OTTICA FIORENTINA

Difesa a tre col dubbio Dell'Orco-Lemos per Iachini, anche se al momento pare avvantaggiato l'ex Las Palmas dopo il gol vittoria contro il Verona. A centrocampo l'acciaccato Missiroli potrebbe far spazio a Duncan, mentre davanti Babacar dovrebbe trovare la maglia da titolare al fianco di Politano.

SPAL

IN OTTICA ROMA

Mister Leonardo Semplici sembra intenzionato a riproporre buona parte dell'undici che ha pareggiato contro il Chievo. A centrocampo pronto a tornare Schiattarella, mentre in attacco con Antenucci dovrebbe esserci Paloschi anche se Floccari sta scalando posizioni nelle preferenze del tecnico fiorentino.

TORINO - 18.41 - Allenamento tecnico-tattico per il Torino al Filadelfia in vista della trasferta di domenica a Bergamo contro l’Atalanta. Milinkovic-Savic è tornato in gruppo, mentre non hanno partecipato alla sessione odierna Barreca (lesione focale di basso grado al bicipite femorale sinistro), Iago Falque (affaticamento agli adduttori della coscia sinistra) e Obi. Gli esami strumentali cui è stato sottoposto il centrocampista hanno evidenziato un piccolo stiramento al muscolo Ileopsoas sinistro: tra 7/10 giorni ulteriori controlli per verificare l’evoluzione clinica. Il Torino svolgerà l’allenamento di rifinitura domani pomeriggio, poi partenza per il ritiro prepartita di Bergamo.

IN OTTICA ATALANTA

Difesa praticamente fatta per Walter Mazzarri anche se all'ultimo secondo potrebbe esserci il sorpasso di Bonifazi su Moretti. A centrocampo troverà spazio Acquah, davanti possibile forfait di Iago Falque, che non si è allenato quest'oggi a causa di un affaticamento agli adduttori.

UDINESE