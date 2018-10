Serie A, live dai campi - Juventus, risentimento al flessore per Khedira

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

ATALANTA

Prosegue la preparazione dei nerazzurri in vista della sfida in programma domenica (ore 15) contro la Sampdoria.

Questa mattina mister Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta d'allenamento al centro Bortolotti di Zingonia. Esercizi in palestra, tattica e partitella il programma di lavoro della giornata. Masiello ha svolto parte della seduta con il resto della squadra per poi proseguire con il programma di recupero personalizzato.

Nei prossimi giorni, a causa dei lavori di miglioria a cui è sottoposto il campo principale del centro Bortolotti, non sarà possibile assistere alle sedute della prima squadra. Gomez e compagni si alleneranno infatti sul campo numero 5, non accessibile ai tifosi in quanto sprovvisto di tribuna.

BOLOGNA

CAGLIARI

CHIEVO

Seconda giornata di allenamenti a Veronello per i gialloblù in vista della sfida di domenica alle 15.00 a San Siro contro il Milan. La squadra ha svolto nella giornata di oggi una doppia seduta. Questo il programma:

MATTINA:

Riscaldamento

Lavori in palestra

POMERIGGIO

Attivazione fisica

Torelli

Partita tattica

Torneo a tre squadre

Emanuele Giaccherini, Nenad Tomovic e Filip Djordjevic hanno svolto un lavoro differenziato.

Mister Lorenzo D’Anna ha fissato la seduta di domani nel pomeriggio con inizio alle ore 15.00

EMPOLI

FIORENTINA

Dopo le 48 ore di riposo dopo la sfida contro l'Atalanta, la Fiorentina è tornata in campo questa mattina per il lavoro di preparazione in vista della gara contro la Lazio. Lavoro atletico e tattico, sotto gli occhi di Aldo Firicano.

FROSINONE

Secondo giorno di ritiro per i giallazzurri al Mancini Park Hotel di Roma. Questa mattina la squadra ha svolto lavoro tattico e partitelle. Rientrati in gruppo Hallfredsson e Perica. Continuano le terapie Capuano, Ardaiz e Maiello.

GENOA

l Genoa Cricket and Football Club comunica che questa mattina il calciatore Davide Biraschi è stato sottoposto a intervento chirurgico di riduzione e sintesi per la frattura della falange prossimale del quinto dito della mano sinistra. L’operazione è stata eseguita dal dottor Federico Santolini e dalla dottoressa Stefania Briano presso la Clinica Ortopedica dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, diretta dal professor Lamberto Felli.

L’intervento chirurgico è perfettamente riuscito e nel pomeriggio Biraschi si è regolarmente presentato al centro sportivo “Gianluca Signorini” di Pegli per svolgere un allenamento differenziato.

Un’intera sessione in palestra, la prima di questa giornata che ne prevede due, per i giocatori convocati a gruppi scaglionati al Centro Signorini, per cimentarsi nel programma di attività. Potenziamento muscolare e forza agli arti inferiori. La mattinata è trascorsa tra le grinfie dei preparatori atletici Pilati e Barbero, con la supervisione dello staff tecnico e medico. Nessuna novità a livello di rientri. Non si sono allenati nella tenso-struttura con gli altri Biraschi, Lisandro Lopez e Rolon. Aggiornamenti arriveranno dall’allenamento tecnico pomeridiano, in cui potrebbe tornare disponibile l’esterno difensivo.

INTER

JUVENTUS

Chi ha giocato ieri si è dedicato a un allenamento di recupero, mentre il resto della squadra, cui è tornato ad unirsi Mattia De Sciglio, ha affrontato esercizi di tecnica e di possesso palla. Alla seduta non hanno preso parte Rugani e Khedira. Il difensore, nella partita di Frosinone, ha subito una frattura al secondo arco costale di sinistra che gli impedisce di allenarsi e essere disponibile per la gara contro l'Udinese.

Il centrocampista tedesco, durante la partita di ieri sera, ha accusato un nuovo risentimento al flessore della coscia sinistra che verrà valutato tra oggi e domani.

LAZIO

Allenamento mattutino per la Lazio che, quest'oggi, si è ritrovata presso il Campo Mirko Fersini del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00. Riscaldamento tecnico in apertura per gli uomini di Simone Inzaghi che, al termine di alcuni torelli, hanno svolto delle esercitazioni atletiche agli ordini del Prof. Ripert. La seduta si è conclusa con delle prove tattiche in vista di Eintracht Francoforte-Lazio.

MILAN

NAPOLI

PARMA

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una doppia seduta d’allenamento. Per i crociati, questa mattina, lavori di core stability seguiti da forza funzionale e cambi di direzione. Nel pomeriggio, invece, torelli ed esercizi di attivazione seguiti da un’esercitazione tattica. La seduta è stata conclusa da un triangolare su porzione ridotta del campo (nella foto la squadra vincitrice).

Bruno Alves ha svolto una parte del lavoro con il gruppo. Allenamento personalizzato defaticante per Riccardo Gagliolo, differenziato e terapie per Alberto Grassi e Roberto Inglese. Jacopo Dezi, Gianni Munari e Matteo Scozzarella hanno svolto un lavoro personalizzato. Terapie per Federico Dimarco, Gervinho e Francisco Sierralta. Antonio Di Gaudio ha svolto soltanto la seduta mattutina a causa di una sindrome influenzale.

ROMA

SAMPDORIA

La Sampdoria è tornata in azione. Lo ha fatto in mattinata al “Mugnaini” di Bogliasco, dove Marco Giampaolo e staff hanno iniziato a preparare la trasferta di domenica in casa dell’Atalanta. Come di consueto alla ripresa dei lavori i blucerchiati sono stati suddivisi in due gruppi: da una parte i maggiormente impiegati nelle ultime uscite ufficiali, impegnati in una seduta rigenerativa tra campo e palestra; dall’altra il resto della rosa, alle prese con esercitazioni tecnico-tattiche. Piscina per Vasco Regini, Riccardo Saponara e Lorenzo Tonelli. Domani, giovedì, la squadra sosterrà – ancora a gruppi – una doppia sessione.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

Sessione tecnico-tattica pomeridiana allo stadio Filadelfia per il Torino FC in vista della sfida casalinga di venerdì sera. Ancora terapie per De Silvestri, mentre Ansaldi ha svolto un lavoro personalizzato.

Il programma di domani prevede un allenamento pomeridiano di rifinitura presso lo stadio Olimpico Grande Torino, al termine del quale la squadra partirà alla volta del ritiro prepartita di Leinì.

UDINESE