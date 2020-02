vedi letture

Serie A, live dai campi - Juventus, terapie per Higuain. Parma, Kulusevski ok

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle squadre della Serie A, in vista delle gare della venticinquesima giornata:

ATALANTA

Atalanta-Sassuolo (Domenica 23 febbraio Ore 15.00)

Squalificati:

BOLOGNA

A due giorni dalla sfida all'Udinese la squadra ha svolto una seduta tattica agli ordini di Mister Mihajlovic. Allenamento differenziato per Gary Medel, terapie per Nicola Sansone, Federico Santander, Roberto Soriano, Ladislav Krejci e Mitchell Dijks. Gli esami cui è stato sottoposto Mattias Svanberg dopo un risentimento accusato ieri hanno evidenziato una lesione del semitendinoso della coscia sinistra, con tempi di recupero di 3-4 settimane.

Bologna-Udinese (Sabato 22 febbraio Ore 15.00)

Squalificati:

BRESCIA

Brescia-Napoli (Venerdì 21 febbraio Ore 20.45)

Squalificati:

CAGLIARI

Hellas Verona-Cagliari (Domenica 23 febbraio Ore 15.00)

Squalificati:

FIORENTINA

Fiorentina-Milan (Sabato 22 febbraio Ore 20.45)

Squalificati:

GENOA

Attivazione e prove, partitelle e schieramenti. In un’altra giornata di sole quasi primaverile, il Grifone si è messo alle spalle la terzultima puntata a Pegli, prima della Lazio nell’anticipo domenicale (12:30) al Ferraris. A seguire il team il ds Marroccu con il club manager Rossi. Infortunati e convalescenti proseguono l’iter. A Pegli presente Radovanovic. Il centrocampista ha raccolto l’affetto di compagni ed entourage. La sua partenza per la Francia, dove verrà sottoposto a operazione, è prevista domenica.

Genoa-Lazio (Domenica 23 febbraio Ore 12.30)

Squalificati:

HELLAS VERONA

È proseguita oggi, mercoledì 19 febbraio, la preparazione dei gialloblù al match di domenica al Bentegodi (ore 15) contro il Cagliari. Allo Sporting Center 'Paradiso' di Peschiera, seduta mattutina con riscaldamento, esercitazioni tattiche e partita, prima a campo ridotto e poi a campo intero.

Hellas Verona-Cagliari (Domenica 23 febbraio Ore 15.00)

Squalificati:

INTER

Stasera in campo in Europa League.

Inter-Sampdoria (Domenica 23 febbraio Ore 20.45)

Squalificati:

JUVENTUS

Manca un giorno alla partenza per Ferrara, e al JTC la Juventus continua a lavorare per preparare al meglio la gara esterna di sabato alle 18:00 contro la SPAL. Oggi la squadra ha lavorato sulla velocità in preparazione alla partita. Pjanic ha svolto allenamento differenziato in campo, mentre Higuain ha proseguito le terapie per la lieve lombalgia. Rabiot, invece, ha preso parte regolarmente all'allenamento.

SPAL-Juventus (Sabato 22 febbraio Ore 18.00)

Squalificati:

LAZIO

Allenamento mattutino per la Prima Squadra della Capitale che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Campo ‘Mirko Fersini’ del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 12:00. Al termine di un iniziale riscaldamento atletico, la squadra ha svolto delle esercitazioni tecniche incentrate sul possesso palla. Successivamente, la seduta odierna si è conclusa con un’ampia fase tattica in vista di Genoa-Lazio.

Genoa-Lazio (Domenica 23 febbraio Ore 12.30)

Squalificati:

LECCE

Roma-Lecce (Domenica 23 febbraio Ore 18.00)

Squalificati:

MILAN

Fiorentina-Milan (Sabato 22 febbraio Ore 20.45)

Squalificati:

NAPOLI

Seduta mattutina per il Napoli al centro Tecnico in vista della sfida col Brescia in programma domani al Rigamonti. Llorente non si è allenato per sintomi influenzali. Koulibaly ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Lavoro in piscina per Malcuit. Di seguito la lista completa dei convocati di mister Gattuso:

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Mario Rui, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Ghoulam, Manolas.

Centrocampisti: Demme, Allan, Fabian Ruiz, Elmas, Zielinski, Lobotka.

Attaccanti: Callejon, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Milik.

Brescia-Napoli (Venerdì 21 febbraio Ore 20.45)

Squalificati:

PARMA

L'infermeria del Parma è e resta strapiena, ma almeno, come scritto nel report di oggi pubblicato sul sito ufficiale della società, c'è un recupero importante. Dejan Kulusevski sembra infatti aver smaltito l'infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo nell'ultima partita contro il Sassuolo, col classe 2000 che si è allenato col resto del gruppo per la seduta intera. Ha svolto un lavoro differenziato, invece, Matteo Scozzarella. Così come Matteo Darmian, che ha alternato il suo programma personalizzato con delle terapia. Solo terapia, invece per Andrea Adorante, Antonino Barillà, Juraj Kucka, Roberto Inglese e Luigi Sepe (ParmaLive.com).

Torino-Parma (Domenica 23 febbraio Ore 15.00)

Squalificati:

ROMA

Stasera in campo in Europa League.

Roma-Lecce (Domenica 23 febbraio Ore 18.00)

Squalificati:

SAMPDORIA

Un altro allenamento mattutino sulla strada per San Siro. Sul campo 1 del “Mugnaini” Claudio Ranieri e lo staff hanno organizzato esercitazioni sullo sviluppo del possesso palla e partite a tema-Inter. Specifici programmati per Morten Thorsby (sul campo) e Lorenzo Tonelli (in palestra); terapie e fisioterapia per Kristoffer Askildsen e Alex Ferrari (per la giornata odierna a Bogliasco). Aggregato Lorenzo Avogadri, portiere della Primavera.

Inter-Sampdoria (Domenica 23 febbraio Ore 20.45)

Squalificati:

SASSUOLO

Atalanta-Sassuolo (Domenica 23 febbraio Ore 15.00)

Squalificati:

SPAL

SPAL-Juventus (Sabato 22 febbraio Ore 18.00)

Squalificati:

TORINO

Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia, in vista della sfida contro il Parma in calendario domenica 23 febbraio. Dopo una prima parte di lavoro in palestra, Belotti e compagni hanno svolto esercitazioni tecnico-tattiche e poi concluso la seduta odierna con una partita in campo ristretto. Ad eccezione di Millico, ancora alle prese con dolori alla schiena, tutti gli altri elementi della rosa hanno lavorato in gruppo.

Torino-Parma (Domenica 23 febbraio Ore 15.00)

Squalificati:

UDINESE

Bianconeri al lavoro in vista della trasferta di Bologna, anche quest'oggi al mattino. Inizio di giornata con una seduta video, prima di spostarsi in palestra. Arrivata sul campo 4 del Bruseschi, la squadra ha completato le fasi di riscaldamento con e senza palla, prima di iniziare un'esercitazione tecnica sui passaggi. A completare il lavoro odierno la parte tattica. Anche quest'oggi assenti Prodl e De Maio impegnati in percorsi personalizzati.

Bologna-Udinese (Sabato 22 febbraio Ore 15.00)

Squalificati: