Serie A, live dai campi: Juventus, torna De Sciglio tra i convocati

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della ottava giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

18.17 - Allenamento pomeridiano per Gomez e compagni che, domenica alle 15, affronteranno la Sampdoria allo stadio di Bergamo. Mister Gian Piero Gasperini questo pomeriggio ha diretto la seduta sul campo numero cinque della sede nerazzurra. Il programma di lavoro prevedeva esercizi in palestra.

IN OTTICA SAMPDORIA - Tutti disponibili per la sfida agli estensi.

BOLOGNA

15.19 - Questi i convocati di Filippo Inzaghi, tecnico del Bologna, per la sfida di domani pomeriggio alla Sardegna Arena contro il Cagliari:

Portieri: Da Costa, Skorupski, Santurro.

Difensori: Calabresi, De Maio, Dijks, Gonzalez, Danilo, Mbaye, Paz.

Centrocampisti: Donsah, Nagy, Pulgar, Svanberg, Valencia.

Attaccanti: Destro, Falcinelli, Okwonkwo, Orsolini, Santander.

IN OTTICA CAGLIARI - Out Helander, Poli e Palacio, fuori causa anche nell'ultima sfida all'Udinese.

CAGLIARI

12.48 - Sono 22 i giocatori convocati dal tecnico Rolando Maran per la gara di domani pomeriggio contro il Bologna. Questo l'elenco completo:

Portieri: Daga, Aresti, Cragno.

Difensori: Andreolli, Pajac, Ceppitelli, Pisacane, Padoin, Romagna, Srna.

Centrocampisti: Dessena, Bradaric, Cigarini, Barella, Ionita, Faragò, Castro, Joao Pedro.

Attaccanti: Cerri, Farias, Sau, Pavoletti.

IN OTTICA BOLOGNA - Fuori Lykogiannis e Klavan, in dubbio anche Farias per un leggero affaticamento.

CHIEVOVERONA

IN OTTICA MILAN - Problemi in difesa per il Chievo, che rinuncerà a Tomovic e Cesar, ma anche a Djordjevic. In dubbio anche Giaccherini.

EMPOLI

18.39 - Luca Antonelli ha incrementato il lavoro sul campo per il recupero della forza e della condizione fisica dopo la lesione al bicipite femorale destro. Lorenzo Lollo ha svolto lavoro differenziato per sovraccarico muscolare al soleo sinistro. Levan Mchedlidze ha effettuato degli accertamenti diagnostici, in seguito al problema muscolare accusato al termine della gara contro il Parma, che hanno evidenziato una minima lesione distrattiva ai flessori della coscia destra. L´atleta ha proseguito per tutta la settimana le terapie del caso ma non sarà disponibile per la gara contro la Roma e neppure potrà rispondere alla convocazione della propria nazionale. Manuel Pasqual prosegue il recupero della condizione fisica ma ancora non è idoneo all´attività sportiva per il persistere dell´edema oculare. Alejandro Rodriguez la prossima settimana sarà sottoposto a visita specialistica con il Dott. Cugat, a sei mesi dall´intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore sinistro, per la valutazione della ripresa agonistica.

IN OTTICA ROMA - Out i due laterali mancini Antonelli e Pasqual, si ferma anche Mchedlidze e per Rodriguez continuano i problemi che lo hanno stoppato da iniziata stagione.

FIORENTINA

FROSINONE

In campo stasera per la sfida al Torino.

GENOA

18.41 - Penultima seduta per il Grifone: dopodomani alle 12.30 ci sarà la sfida al Ferraris contro il Parma. Non saranno a disposizione il difensore Lisandro Lopez e il centrocampista Rolon che non hanno superato i rispettivi problemi fisici: entrambi hanno svolto un programma differenziato, oltre ovviamente a Biraschi, operato appena ieri. Oggi sessione di esercitazioni tattiche, perfezionate da partitelle e rifiniture per provare gli schemi. Domani seduta a porte chiuse.

IN OTTICA PARMA - Out Biraschi e Lisandro Lopez, non ci sarà neanche Rolon. Il giovane Romero si è aggregato alla Primavera, neanche lui dovrebbe essere a disposizione per il Parma.

INTER

Danilo D'Ambrosio potrebbe rifiatare lasciando il posto a Sime Vrsaljko, quarto di destra di una difesa che potrebbe rivedere dal 1' Miranda (da capire chi riposerà tra Skriniar e De Vrij). In mezzo spazio al duo Brozovic-Vecino, mentre dietro a Icardi possibile trio formato da Candreva, Nainggolan e Keita. Panchina per Lautaro Martinez.

IN OTTICA SPAL - Solito dubbio Vrsaljko, che non è ancora al top e potrebbe essere risparmiato per tornare pienamente a disposizione dopo

JUVENTUS

18.58 - Sono venti i calciatori convocati da Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, per la gara contro l'Udinese. Torna a disposizione Matteo De Sciglio.

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Cancelo.

Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Emre Can, Bentancur.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Mandzukic, Kean, Bernardeschi.

IN OTTICA UDINESE - Out dalla lista rimangono Khedira, Douglas Costa (squalificato), Rugani e Spinazzola.

LAZIO

19.08 - La notte trascorsa nell’hotel Kempinski, poi l’allenamento nell’antistadio della Commerzbank-Arena. La Lazio rientrerà a Roma oggi pomeriggio poche ore dopo aver svolto la ripresa degli allenamenti in Germania: seduta di scarico con l’intera rosa a disposizione, fatta eccezione per Durmisi: il danese ha riportato una lussazione al gomito destro (è stata ridotta già ieri dal dottor Rodia), chiaramente salterà la sfida con la Fiorentina. Già in gruppo invece l’attaccante ecuadoriano, neanche in panchina con l’Eintracht a causa di un attacco influenzale. Recuperato con i viola, una carta possibile a gara in corso. A meno che Inzaghi non lo preferisca a Luis Alberto per supportare Immobile: lo spagnolo è comunque in vantaggio quando ancora non sono scattate le prove tattiche (domani durante la rifinitura).

IN OTTICA FIORENTINA - Problema a sinistra, dove sono fuori sia Durmisi che Lukaku.

MILAN

19.06 - In vista della sfida di domenica pomeriggio a San Siro contro il Chievo, rispetto alla gara di Europa League contro l’Olympiacos, ritroveranno una maglia da titolare Musacchio, Kessie e Calhanoglu, rispettivamente al posto di Zapata, Bakayoko e Castillejo. Ricardo Rodriguez è in vantaggio su Laxalt per il ruolo di terzino sinistro, mentre a destra Calabria e Abate sono in ballottaggio per giocare dal primo minuto

IN OTTICA CHIEVO - Caldara, Strinic, Montolivo sono i sicuri assenti per la sfida al Chievo: il difensore tornerà a disposizione dopo la sosta auspicabilmente.

NAPOLI

IN OTTICA SASSUOLO -

PARMA

18.22 - Nel pomeriggio di oggi la squadra ducale è tornata al lavoro, in vista del prossimo impegno di campionato in casa del Genoa. Sotto gli occhi dell'allenatore Roberto D'Aversa, la squadra ha svolto il consueto riscaldamento, per poi focalizzarsi su esercitazioni di carattere tecnico-tattico. La seduta si è poi conclusa con una sessione di tiri in porta.

IN OTTICA GENOA - Gagliolo è tornato ad allenarsi a pieno ritmo. Scozzarella, Gervinho, Alberto Grassi e Roberto Inglese si sono allenati a parte. Jacopo Dezi e Gianni Munari hanno svolto un lavoro personalizzato. Federico Dimarco e Francisco Sierralta, infine, sono stati sottoposti a terapie. Tutti saranno indisponibili per la sfida.

ROMA

15.44 - Questi i convocati della Roma per la sfida di domani sera al Castellani contro l'Empoli di Aurelio Andreazzoli:

Portieri: Olsen, Fuzato, Mirante.

Difensori: Karsdorp, Luca Pellegrini, Juan Jesus, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi, Manolas.

Centrocampisti: Cristante, Lorenzo Pellegrini, De Rossi, Coric, Zaniolo, Nzonzi.

Attaccanti: Perotti, Dzeko, Schick, Cengiz, Kluivert, El Shaarawy.

IN OTTICA EMPOLI - Fuori Kolarov e Pastore, col primo che ha stretto i denti nell'ultima settimana e ora potrà curarsi.

SAMPDORIA

19.04 - Oggi la Samp ha svolto una seduta pomeridiana. Mister Giampaolo ha sottoposto la squadra ad una curata fase di riscaldamento, proseguendo con esercitazioni tecnico-tattiche. A concludere vari schemi su palle inattive. Alla seduta hanno partecipato anche gli U17 Simone Trimboli, Michael Volpe e Gerard Yepes Laut, invece hanno continuato a lavorare a parte tra piscina e campo Regini e Saponara che continuano il loro personale programma di recupero.

IN OTTICA ATALANTA - Saponara e Regini rimangono gli esclusi certi dai convocati per i blucerchiati, per il difensore discorso che si riaprirà nel 2019.

SASSUOLO

19.02 - Il Sassuolo si è allenato questo pomeriggio sul campo di Ca' Marta. I neroverdi hanno svolto riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra e partitella finale su campo ridotto. Lavoro differenziato per Alfred Duncan.

IN OTTICA NAPOLI - Peluso e Duncan ancora out, il secondo difficilmente recupererà per andare in panchina al San Paolo.

SPAL

IN OTTICA INTER -

TORINO

In campo stasera per la sfida al Frosinone.

UDINESE

