Serie A, live dai campi - Keita, corsa contro il tempo. Juve a riposo

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle 20 squadre di Serie A.

ATALANTA

Giornata di riposo per la squadra di Gasperini all'indomani del successo contro la Fiorentina. La squadra di Gasperini tornerà ad allenarsi mercoledì mattina.

BOLOGNA

In mattinata la squadra ha ripreso gli allenamenti verso la partita col Cagliari: seduta in palestra per i titolari di Udine, lavoro sul campo per gli altri, con Mattia Destro rientrato in gruppo.

CAGLIARI

Giornata di riposo per il Cagliari. La squadra rossoblù reduce dal successo contro l'Inter tornerà ad allenarsi domani pomeriggio.

CHIEVOVERONA

Dopo il match disputato contro il Torino, i gialloblù sono tornati subito al lavoro a Veronello per iniziare la preparazione alla prossima sfida di campionato che giocheranno in anticipo sabato 9 marzo contro il Milan allo stadio Bentegodi alle ore 20.30 per la 27^ giornata di Serie A. Il mister del Chievo Domenico Di Carlo, insieme al suo staff, ha diviso la squadra in due gruppi: chi ha disputato il match contro il Torino ha svolto un lavoro defaticante. Chi non è sceso in campo ha iniziato la seduta con un riscaldamento seguito da dei lavori di possesso palla per poi concludere con una partita.

EMPOLI

FIORENTINA

Giornata senza allenamenti per la Fiorentina. All'indomani della sconfitta contro l'Atalanta, la squadra s'è ritrovata a San Pellegrino Terme per ricordare Davide Astori un anno dopo la sua scomparsa.

FROSINONE

GENOA

INTER

Keita Balde Diao quest'oggi ha svolto parte della seduta d'allenamento col resto del gruppo, salvo poi concludere a parte. L'attaccante ex Monaco migliora giorno dopo giorno e i prossimi due giorni saranno decisivi per capire se sarà o meno convocabile per la trasferta di Francoforte. Contro l'Eintracht, i nerazzurri giovedì sera giocheranno la gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League.

JUVENTUS

Un giorno di riposo concesso oggi da Mister Allegri alla squadra. La Juventus, che è rientrata nella notte dopo la vittoria contro il Napoli al San Paolo, non si allenerà oggi, e tornerà in campo domani pomeriggio, per preparare i prossimi appuntamenti: all'orizzonte Juve-Udinese, in programma venerdì sera, e il ritorno degli ottavi di finale contro l'Atletico Madrid, martedì prossimo.

LAZIO

Seconda giornata di riposo per la Lazio. La squadra biancoceleste si ritroverà a Formello nella giornata di domani.

MILAN

Giornata di riposo per il Milan. La squadra si ritroverà a Milanello domani alle 14.30.

NAPOLI

Dopo la gara contro la Juventus, il Napoli ha ripreso subito gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Salisburgo per l'andata degli ottavi di finale di Europa League in programma giovedì al San Paolo (ore 21). La squadra si è divisa in due gruppi. Lavoro di scarico per chi ha giocato dall'inizio contro la Juventus. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in attivazione a secco in avvio. Di seguito torello e seduta finalizzata al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto con il pallone ufficiale della Europa League.

PARMA

ROMA

Continua l'avvicinamento alla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Porto e Roma, in programma mercoledì sera alle 21:00. Questa mattina, alle ore 11:00, i giallorossi sono scesi in campo al Fulvio Bernardini di Trigoria per la seduta d'allenamento. Dopo un torello di riscaldamento, la squadra è passata ad un lavoro atletico, per poi concentrarsi sulla tattica. Anche oggi, Cengiz Ünder ha svolto lavoro individuale sul campo, mentre Manolas s'è regolarmente allenato in gruppo. (Vocegiallorossa.it).

SAMPDORIA

Dopo il successo in casa della SPAL Marco Giampaolo ha infatti disposto la ripresa degli allenamenti a Bogliasco per martedì pomeriggio, quando si comincerà a pensare alla sfida interna con l’Atalanta.

SASSUOLO

SPAL

Giornata di riposo per la SPAL. La squadra di Ferrara tornerà ad allenarsi domani con una seduta pomeridiana che avrà inizio alle ore 15.00.

TORINO

Il Torino riprenderà domani la preparazione in vista della sfida di domenica contro il Frosinone. Il programma di martedì 5 marzo prevede una sessione defaticante per i calciatori impegnati contro il Chievo, tecnico-tattica per tutti gli altri.

UDINESE

Dopo la vittoria di ieri sera contro il Bologna i ragazzi di Mister Nicola sono tornati subito in campo.Allenamento iniziato alle 10:15 in palestra, con il gruppo diviso in due, come accade sempre nei giorni dopo partita. Da un lato i giocatori con meno minuti sulle gambe, che poi hanno completato il lavoro al Bruseschi; dall’altro chi è sceso in campo ieri, che ha svolto una leggera seduta di scarico.