Serie A, live dai campi - Keita quasi recuperato. Genoa, rientra Lapadula

© foto di Insidefoto/Image Sport

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle 20 squadre di Serie A.

ATALANTA

BOLOGNA

Gli allenamenti verso la gara contro il Cagliari ricominceranno domani alle 15, con una seduta a porte aperte al centro tecnico Niccolò Galli.

CAGLIARI

CHIEVOVERONA

Allenamento pomeridiano alle 15 per la squadra di Di Carlo, attesa dalla difficile sfida di sabato contro il Milan.

EMPOLI

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

Un’altra casella smarcata sulla tabella di marcia: obiettivo Parma-Genoa. Con oggi fanno già due giornate di allenamento settimanale nelle gambe per il team, giunto domenica al sesto risultato utile consecutivo, che mancava da dicembre 2014. Cartina di tornasole del lavoro svolto da squadra e staff tecnico. Note liete pure dall’infermeria. Mazzitelli e Lapadula, quest’ultimo ex Primavera dei ducali, sono rientrati in gruppo sotto lo sguardo vigile di mister Prandelli e del vice Pin. Dopo i torelli di riattivazione il programma si è snodato su possesso palla, esercitazioni su situazioni di gioco e una partitella conclusiva. Al termine pranzo collettivo in club house, sempre più utile a cementare lo ‘spogliatoio’. Mercoledì altra sessione a porte chiuse.

INTER

Mauro Icardi, che anche oggi si è sottoposto alle ormai classiche sedute di fisioterapia, è uscito dal centro sportivo interista di Appiano Gentile attorno alle 13.20, dopo l'orario consueto degli scorsi giorni. Una notizia, secondo Sky Sport, la cui portata verrà valutata nelle prossime ore. Al Suning Training Centre, infatti, sono presenti da questa mattina i dirigenti Piero Ausilio, Giovanni Gardini e Dario Baccin, che hanno osservato l'allenamento della squadra di Luciano Spalletti al quale ha partecipato per larga parte anche Keita, vicino al rientro tra i convocati già per la sfida di giovedì contro l'Eintracht.

JUVENTUS

I giocatori della Juventus stanno arrivando alla Continassa visto che alle 15 è in programma l'allenamento pomeridiano. Ad attendere i calciatori ci sono anche alcuni tifosi. La squadra di Allegri inizierà a pensare al match contro l'Udinese, con un occhio però anche alla sfida di Champions con l'Atletico Madrid.

LAZIO

MILAN

NAPOLI

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Salisburgo per l'andata degli ottavi di finale di Europa League in programma giovedì al San Paolo (ore 21). La squadra ha svolto attivazione in avvio e torello. Di seguito lavoro tecnico tattico; successivamente partitina a campo ridotto. Chiusura con esercitazioni al tiro.

PARMA

ROMA

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

TORINO

UDINESE