Serie A, live dai campi - La Juve torna in campo, c'è anche CR7

Tante assenze per le 20 squadre di Serie A, molte delle quali osserveranno inoltre qualche giorno di riposo vista la sosta nazionali. La pausa del campionato, però, offre anche la possibilità di recuperare gli infortunati e provare novità tattiche. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

È fissata a giovedì pomeriggio la ripresa degli allenamenti al Centro Bortolotti di Zingonia.

BOLOGNA

Oggi la preparazione dei rossoblù continuerà con una doppia seduta di allenamento, alle 10 e alle 17:30, al centro tecnico Niccolò Galli. Gli allenamenti si svolgeranno su un campo non visibile al pubblico a causa di lavori di rizollatura del terreno principale. (www.bolognafc.it).

CAGLIARI

CHIEVO VERONA

18.44 - Si sono ritrovati nel pomeriggio a Veronello i gialloblù dopo il lunedì di riposo concesso da mister Lorenzo D’Anna nella settimana che porta alla sosta della Serie A per gli impegni delle Nazionali. Mister D’Anna ha fissato una doppia seduta di allenamenti per domani, mercoledì 5 settembre. (www.chievovrona.it)

EMPOLI

Gli azzurri riprenderanno ad allenarsi domani mattina al Sussidiario.

FIORENTINA

FROSINONE

17.27 - Lavoro aerobico, possessi palla e partitella finale per i giallazzurri che nel pomeriggio hanno lavorato alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino. Terapie per Campbell e Zampano che domani si sottoporrà agli esami strumentali per valutare il problema muscolare alla coscia destra. Assenti i nazionali Pinamonti, Cassata, Hallfredsson e Krajnc. Domani è programma una doppia seduta di allenamento. (www.frosinonecalcio.com).

GENOA

19.11 - Primo appuntamento per la squadra dopo il giorno di riposo accordato dallo staff tecnico. Senza i nazionali Criscito, Hiljemark, Omeonga, Pandev, Piatek, Radu e Zukanovic, oltre ai giovani Candela e Russo ormai di casa al Centro Sportivo Signorini, l’allenamento è stato caratterizzato da sviluppi tecnici e atletici, con le classiche partitelle a campo ridotto. Per l’occasione sono stati aggregati quattro elementi della rappresentativa Primavera, attesa giovedì da un’amichevole in cui sarà ospite della Carrarese (Stadio dei Marmi, ore 17:30). Oltre al fratello di capitan Criscito, Andrea, erano presenti Dumbravano, Micovschi, Perez. Assente oggi Lakicevic per un permesso accordato dal club. (www.genoacfc.it)

INTER

18.52 - Buone notizie in casa Inter sul fronte infortunati. Dopo Icardi e Lautaro Martinez, sono migliorate anche le condizioni di Radja Nainggolan e Danilo D'Ambrosio, che non hanno avuto nemmeno bisogno di svolgere gli esami strutturali inizialmente previsti. I due giocatori nerazzurri, che avevano accusato problemi nella gara con il Bologna, oggi infatti si sono allenati ad Appiano Gentile dopo il doppio giorno di riposo, svolgendo gran parte della seduta insieme al resto del gruppo. Lo riferisce l'Ansa.

JUVENTUS

19.47 - La Juventus è tornata ad allenarsi questo pomeriggio al Training Center della Continassa.

Il gruppo (eccezion fatta, ovviamente, per chi è impegnato con le rispettive Nazionali) è sceso in campo oggi dopo due giorni di pausa, focalizzando la seduta sulla preparazione atletica.

Domani si torna in campo, al mattino. (www.juventus.com)

LAZIO

MILAN



It’s back to business for the Rossoneri at Milanello, without the Internationals 🔙

NAPOLI

PARMA

ROMA

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

TORINO

UDINESE