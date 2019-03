Serie A, live dai campi - Lazio, allenamento diviso a metà quest'oggi

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della quarta giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

17.48 - La squadra ha lavorato divisa in due gruppi a seconda del minutaggio con la Sampdoria: chi non ha giocato domenica, ha disputato una partitella d'allenamento (primo tempo da 45', secondo da 30') contro il Ponte San Pietro Isola (Pontisola), squadra che milita nel campionato di Serie D: 10-1 il risultato finale per i nerazzurri. Kulusevski il grande protagonista della sfida.

IN OTTICA SAMPDORIA - Rafael Toloi unico indisponibile per la Dea, che non avrà però Gasperini, squalificato dopo lo spintone al segretario della Samp Ienca.

BOLOGNA

CAGLIARI

CHIEVOVERONA

17.22 - È iniziata una nuova settimana a Veronello che proietterà i gialloblù alla prossima sfida di campionato, quella contro l’Atalanta che si disputerà domenica 17 marzo alle ore 15.00 allo stadio Atleti Azzurri d’Italia. Questo il lavoro svolto oggi: riscaldamento, lavoro fisico con palla, esercitazioni sul possesso palla, Il mister dei gialloblù Domenico Di Carlo ha fissato per domani, mercoledì 13 marzo, un allenamento pomeridiano con inizio alle ore 15.00. La seduta sarà a porte aperte.

IN OTTICA ATALANTA - Fuori Andrea Seculin, Nenad Tomovic, Sergio Pellissier, Matias Schelotto: tutti per infortunio, tutti non recuperabili per Bergamo.

EMPOLI

16.33 - Brutte nuove per Iachini, che dovrà rinunciare per un po' ad Antonino La Gumina: il club comunica che gli accertamenti eseguiti all'atleta hanno evidenziato una lesione al legamento collaterale esterno del ginocchio destro. Nei prossimi giorni, il calciatore si sottoporrà ad ulteriori accertamenti specialistici.

IN OTTICA FROSINONE - Per il big match contro il Frosinone, Iachini dovrà certamente rinunciare ad Antonino La Gumina e Levan Mchedlidze e Luca Antonelli, tutti infortunati.

FIORENTINA

16.27 - Dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, Pjaca si sottoporrà a intervento chirurgico venerdì a Villa Stuart Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e campionato finito già a marzo per Marko Pjaca, questa la diagnosi dopo l'infortunato riportato nei giorni scorsi dal calciatore (Sky).

IN OTTICA CAGLIAR - In Sardegna mancheranno appunto Marko Pjaca e e Jordan Veretout, quest'ultimo fermato dal giudice sportivo. In dubbio anche Alban Lafont e Federico Chiesa.

FROSINONE

GENOA

INTER

13.11 - Novità dall'infermeria nerazzurra, in particolare per Joao Miranda e Marcelo Brozovic: il brasiliano è stato sottoposto in mattinata a riduzione chirurgica della frattura delle ossa nasali a seguito del trauma riportato domenica durante Inter-SPAL. L'intervento, eseguito presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, è perfettamente riuscito. Risonanza magnetica per Brozovic, sostituito al 42' della gara di campionato di domenica scorsa, a causa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. L'esame non ha riscontrato lesioni. Le condizioni di entrambi i giocatori saranno valutate giorno dopo giorno.

16.24 - Palestra, torello, possesso palla ed esercitazioni varie ad Appiano Gentile: questo il menù del lavoro odierno del gruppo nerazzurro che si prepara alla sfida di Europa League con l'Eintracht Francoforte. Una partita alla quale potrebbe partecipare anche Marcelo Brozovic: gli esami a cui è stato sottoposto in mattinata non hanno rilevato lesioni muscolari.

IN OTTICA MILAN - Joao Miranda e Marcelo Brozovic sembrano fuori causa, lo è di certo Sime Vrsaljko. In dubbio anche Radja Nainggolan, fermato da un problema muscolare al polpaccio.

JUVENTUS

Stasera in campo per la sfida all'Atletico Madrid, sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League.

LAZIO

17.19 - Nel quartier generale biancoceleste sono scesi in campo quasi tutti i calciatori della rosa. Si sono rivisti alcuni infortunati, mentre altri hanno svolto un lavoro differenziato. Sugli scudi Bruno Jordao, autore di una doppietta nella partitella finale. Si è concluso l’allenamento pomeridiano per la Lazio. Riscaldamento, esercitazioni tecniche e tattiche, partitella e allunghi finali col preparatore Ripert. Tanti i giocatori a disposizione di Simone Inzaghi. Si sono rivisti in campo Wallace e Berisha. Metà squadra ha svolto tutto l’allenamento, mentre un’altra metà composta da chi ha giocato di più nelle ultime gare si è fermata prima. Si tratta dei vari Milinkovic, Correa, Luis Alberto e Immobile, quest’ultimo squalificato contro il Parma (LazioNews).

IN OTTICA PARMA - Ciro Immobile salterà la gara per squalifica, fuori per infortunio anche Jordan Lukaku e Valon Berisha, i cui tempi di recupero sono ancora incerti.

MILAN

15.42 - Inizio del riscaldamento in palestra prima di uscire sul centrale, dove il gruppo ha proseguito nella fase di attivazione muscolare con alcuni esercizi di potenziamento per gli arti superiori seguiti da una sequenza di allunghi sul lato lungo del campo e da una serie di torelli a tema. L'allenamento è proseguito con alcune esercitazioni tecniche e lavoro specifico sul possesso palla. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la seduta.

IN OTTICA INTER - Il solo Giacomo Bonaventura è sicuramente out per la sfida ai cugini nerazzurri, in dubbio anche Cristian Zapata.

NAPOLI

13.40 - Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Salisburgo, ottavo di ritorno di Europa League in programma giovedì in Austria (ore 18.55). La squadra ha svolto attivazione a secco con l'ausilio di ostacoli. Successivamente torello e lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina con le quattro porte piccole. Non saranno del match Koulibaly e Maksimovic squalificati I convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Chiriches, Malcuit, Ghoulam, Luperto, Mario Rui, Hysaj, Allan, Diawara, Zielinski, Fabian Ruiz, Verdi, Callejon, Ounas, Mertens, Insigne, Milik, Younes.

IN OTTICA UDINESE - In attesa dell'impegno europeo, per il Napoli out solo Raul Albiol in vista della gara contro i bianconeri.

PARMA

ROMA

SAMPDORIA

16.09 - Ripresa a gruppi per la Sampdoria in vista della trasferta di sabato pomeriggio in casa del Sassuolo. Al “Mugnaini” di Bogliasco i blucerchiati maggiormente impegnati domenica con l’Atalanta hanno svolto un allenamento atletico-rigenerante; per tutti gli altri disponibili forza in palestra e trasformazione tecnico-tattica sul campo. Sul fronte degli infortunati fisioterapia e lavoro specifico per Gastón Ramírez (trauma contusivo alla gamba destra), Jacopo Sala (affaticamento muscolare) e Riccardo Saponara (tendinopatia). Programmi di recupero agonistico per Edgar Barreto (specifico percorso fisioterapico) e Gianluca Caprari (palestra e bici). Ricevuto dal direttore sportivo Carlo Osti e dal tecnico Marco Giampaolo, Fausto Salsano, ex blucerchiato e attuale collaboratore tecnico del commissario tecnico azzurro Roberto Mancini, ha assistito alla seduta della squadra che, domani, mercoledì, proseguirà, sempre in mattinata, la preparazione.

IN OTTICA SASSUOLO - Fuori Gaston Ramirez, Jacopo Sala, Riccardo Saponara, Gianluca Caprari ed Edgar Barreto: esterno difensivo e fantasista sembrano gli unici recuperabili ad oggi.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

16.48 - Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia, sul campo secondario. Dopo il riscaldamento Walter Mazzarri ha suddiviso l’organico in due gruppi: sessione sulla parte atletica per i calciatori reduci dal successo di domenica a Frosinone, lavoro tecnico-tattico per tutti gli altri elementi a disposizione. Domani in calendario un altro allenamento pomeridiano in vista della partita di sabato sera contro il Bologna.

IN OTTICA BOLOGNA - Vincenzo Millico fuori per infortunio, al pari di Sasa Lukic: per entrambi indisponibilità certa contro i felsinei.

