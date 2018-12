Serie A, live dai campi - Lazio già in campo. De Rossi domani in gruppo

© foto di Federico Gaetano

Giornata di lavoro per le squadre di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

16.26 - Dopo la vittoria di ieri sulla Lazio, Gomez e compagni hanno ripreso questa mattina gli allenamenti in vista della gara contro il Genoa, in programma allo stadio Luigi Ferraris sabato alle 15. Mister Gian Piero Gasperini ha lavorato con la squadra divisa in due gruppi in base al minutaggio di ieri: allenamento di scarico per chi ha giocato; esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto per gli altri.

BOLOGNA

15.24 - Partita da dentro o fuori per Filippo Inzaghi sulla panchina dei rossoblù. Il tecnico, nel posticipo della sedicesima giornata, si giocherà il posto proprio contro il suo Milan.

CAGLIARI

16.27 - I rossoblù hanno ripreso la preparazione al Centro Sportivo di Assemini, in vista della gara di sabato che li vedrà di scena all'Olimpico di Roma contro la Lazio. Dopo una prima parte dedicata alla forza in palestra, la seduta è proseguita sul campo con la formazione di due gruppi di lavoro. Gli elementi maggiormente impiegati durante la partita di domenica sono stati impegnati in un lavoro aerobico, mentre gli altri hanno effettuato prima riscaldamento ed esercitazioni tecnico-fisiche. Quindi partitella a campo ridotto, la seduta si è conclusa con un’esercitazione di potenza metabolica. Oggi lavoro personalizzato per Leonardo Pavoletti e Charalampos Lykogiannis.

CHIEVO VERONA

16.28 - Giornata di riposo per il ChievoVerona di Mimmo Di Carlo che riprenderà la preparazione in vista della gara contro l'Inter nella giornata di domani quando scenderà in campo per una doppia seduta.

EMPOLI

FIORENTINA

FROSINONE

17.18 - Si è conclusa la seduta odierna che ha visto i giallazzurri impegnati nel pomeriggio sul campo della Città dello Sport. La squadra ha svolto il riscaldamento, un lavoro aerobico, alcuni possessi palla ed una partitella a campo ridotto. Domani alle 14:30 è in programma una nuova seduta di allenamento a Ferentino.

GENOA

INTER

JUVENTUS

LAZIO

15.22 - Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Campo ‘Mirko Fersini’ del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00. Riscaldamento atletico iniziale per i biancocelesti che, in seguito, hanno svolto delle esercitazioni sulla trasmissione del pallone. Successivamente squadra divisa in due gruppi: corsa intermittente per i calciatori impiegati in Atalanta-Lazio, esercizi incentrati sul possesso palla per il resto del gruppo. La seduta si è conclusa con la consueta partitella a campo ridotto.

MILAN

15.23 - La squadra di Rino Gattuso scenderà in campo questa sera per l'ultima gara della sedicesima giornata di Serie A. Al Dall'Ara di Bologna i rossoneri andranno alla caccia della vittoria che potrebbe permettere loro di staccare la Lazio e prendere un vantaggio di quattro punti in ottica qualificazione alla prossima Champions League.

NAPOLI

17.18 - Seduta pomeridiana per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro la Spal di sabato al San Paolo per la 17esima giornata di Serie A (ore 15). La squadra ha svolto riscaldamento a secco in avvio. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che sono stati impegnati alternatamente in esercizi di possesso palla e lavoro tecnico. Di seguito coloro che hanno giocato a Cagliari dall'inizio sono rientrati, mentre gli altri uomini della rosa hanno disputato una partitina a campo ridotto 5 contro 5. Differenziato per Mario Rui.

PARMA

ROMA

15.49 - La squadra giallorossa è scesa in campo per l'odierna seduta di allenamento in vista del match di sabato alle 20:30 contro la Juventus. Dzeko, El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini hanno svolto lavoro individuale sul campo, così come Daniele De Rossi, reduce da una leggera influenza e che, secondo quanto riferisce Roma TV, domani tornerà in gruppo. Tanto lavoro tattico per gli altri, con varie esercitazioni e una partitella finale a campo ridotto.

SAMPDORIA

15.22 - La Sampdoria si è rimessa in moto. Sotto il sole del “Mugnaini” di Bogliasco, come di consueto alla ripresa dei lavori, Marco Giampaolo ha diviso la squadra in due gruppi: allenamento rigenerante in campo per i calciatori maggiormente impiegati con il Parma; forza in palestra e trasformazione con esercitazioni tecnico-tattiche per tutti gli altri disponibili, compresi i Primavera Mohammed Bahlouli, Yassin Ejjaki e Jamie Yayi Mpie. Seduta individuale per Bartosz Bereszynski, che ha intrapreso il percorso di recupero agonistico in acqua.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

17.19 - Doppio allenamento per il Torino al Filadelfia tra lavoro atletico (in palestra e in campo) e programma tecnico-tattico in vista della trasferta di sabato pomeriggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Iago Falque ha lavorato con i compagni, terapie per Sirigu. Il Torino riprenderà la preparazione domani pomeriggio: in calendario una sessione tecnico-tattica.

UDINESE