Serie A, live dai campi - Lazio, Immobile migliora. La Juventus riposa

ATALANTA

18.40 - I nerazzurri, dopo il pareggio contro il Milan, hanno ripreso oggi ad allenarsi in vista di Cagliari-Atalanta, ultima giornata di serie A. Mister Gasperini ha diretto un allenamento pomeridiano al centro Bortolotti di Zingonia. La seduta prevedeva due programmi con carichi di lavoro diversi a seconda del minutaggio di domenica sera: allenamento defaticante per chi ha giocato; esercizi in palestra, tecnica, tattica e partitelle su campo ridotto per gli altri.

IN OTTICA CAGLIARI - Melegoni, che nei giorni scorsi aveva lavorato a parte, si è regolarmente allenato col resto del gruppo, mentre Cornelius, a causa di un problema al bicipite femorale, in accordo col Club, è rientrato anticipatamente in Danimarca per iniziare il percorso riabilitativo con la Nazionale. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.

BENEVENTO

19.48 - Attesi dalla sfida in terra veneta contro il Chievo Verona, Sandro e compagni si sono ritrovati questo pomeriggio per iniziare a preparare l’ultimo match della stagione. Sul rettangolo verde del “C. Vigorito”, i giallorossi hanno svolto prima riscaldamento e attivazione muscolare poi lavoro atletico a secco ed esercitazioni tecnico-tattiche con e senza palla. La seduta si è conclusa con una partita a superficie ridotta. Domani, sempre sul rettangolo verde dell’impianto cittadino, in programma una sessione mattutina.

IN OTTICA CHIEVO VERONA - Si sono uniti al gruppo, allenandosi regolarmente, l’attaccante brasiliano Guilherme e il centrocampista serbo Djuricic. Per Costa, D’Alessandro e Lombardi ancora differenziato.

BOLOGNA

16.30 - Alla ripresa degli allenamenti in vista dell'Udinese, Riccardo Orsolini si è riaggregato al gruppo e ha lavorato regolarmente con i compagni, svolgendo una serie di esercitazioni tecniche e la partitella a metà campo. Domani la preparazione della squadra alla partita di Udine continuerà con una seduta di allenamento alle 11 al centro tecnico Niccolò Galli.

IN OTTICA UDINESE - A differenza di Orsolini, allenamento differenziato per Federico Di Francesco, lavoro di scarico per Erick Pulgar. Rodrigo Palacio seguirà un programma personalizzato per qualche giorno, mentre Ibrahima Mbaye ha interrotto la seduta di oggi per un lieve affaticamento muscolare.

CAGLIARI

20.10 - Il Cagliari si è ritrovato questo pomeriggio per cominciare a preparare la gara di domenica contro l’Atalanta, ultima giornata di campionato, domenica alla Sardegna Arena con inizio alle ore 18. Oggi al Centro sportivo di Assemini i rossoblù hanno iniziato l’allenamento svolgendo attivazione con i preparatori atletici. A seguire, serie di esercitazioni tecniche e lavoro sul possesso palla. Quindi la rosa è stata divisa in due gruppi: chi è stato impiegato domenica scorsa ha effettuato lavoro aerobico; gli altri hanno disputato una partitella. Domani pomeriggio è in programma una nuova seduta di allenamento; da giovedì inizierà il ritiro per preparare al meglio la sfida di domenica contro gli orobici.

IN OTTICA ATALANTA - Terapie per Leandro Castan.

CHIEVO VERONA

20.23 - È iniziata la settimana che porta all’ultima giornata di campionato. I gialloblù si sono ritrovati nel pomeriggio a Veronello e hanno svolto il seguente programma di allenamento: lavori di mobilità con e senza palla, esercitazioni tecniche, esercizi di possessi palla, partita a tema e lavori di potenza metabolica. I giocatori che hanno disputato la partita contro il Bologna, al posto delle esercitazioni sui possessi palla e delle partite hanno svolto sul campo 1 un lavoro fisico rigenerante. Domani la seduta di allenamento si svolgerà alle ore 15.00 e sarà a porte aperte.

IN OTTICA BENEVENTO -

CROTONE

20.21 - E' iniziata sul campo la settimana che porterà il Crotone all’importante sfida del San Paolo contro il Napoli. I rossoblù, dopo un giorno di pausa, si sono ritrovati al centro sportivo “Antico Borgo” per iniziare a preparare nel migliore dei modi il match contro i partenopei. La giornata ha avuto inizio alle ore 15 con un saluto alla squadra da parte del presidente Gianni Vrenna. Successivamente, dopo una riunione in sala video, i calciatori si sono spostati sul manto erboso per svolgere, dopo la fase di attivazione, possessi palla, lavoro tattico e una partitella finale a campo ridotto. Domani si torna in campo, questa volta al mattino, sempre al centro sportivo.

IN OTTICA NAPOLI -

FIORENTINA

17.16 - Prima seduta di allenamento per la Fiorentina di Stefano Pioli, che oggi è tornata per la prima volta a lavorare al centro sportivo "Astori" dopo il ko di domenica contro il Cagliari. Nella testa dei giocatori, adesso, c'è il Milan, ultimo avversario prima della conclusione del campionato.

IN OTTICA MILAN - Nessuna novità di rilievo sul fronte Vitor Hugo: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il brasiliano (convocato per il Cagliari ma poi finito in tribuna dopo il provino non troppo positivo svolto domenica mattina prima del match coi sardi) oggi ha svolto lavoro personalizzato come gran parte della squadra che ha giocato domenica e verosimilmente farà lo stesso anche domani. Ancora in forse dunque la sua convocazione per l'ultima di campionato con il Milan: tutto sarà più chiaro dall'evoluzione delle prossime sedute.

GENOA

20.33 - Al Centro Signorini, il tecnico Ballardini ha dato ufficialmente il via ai lavori con il classico programma del primo allenamento settimanale. I due giorni di riposo sono serviti a ricaricare le pile nel gruppo e ammortizzare la beffa per la sconfitta con il Benevento. Presenti i giovani Pieiras, Oprut, Trabacca e Zanimacchia.

IN OTTICA TORINO - Al di là del lotto dei giocatori infortunati o convalescenti, da registrare due notizie positive per lo staff. Il rientro graduale di Pereira, che ha svolto buona parte della seduta con i compagni. E il recupero di Rigoni ristabilitosi completamente.

HELLAS VERONA

17.41 - Seduta di allenamento per i gialloblù allo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, in vista della sfida contro la Juventus di sabato 19 maggio. La squadra, agli ordini dell'allenatore Fabio Pecchia, ha iniziato la seduta con il riscaldamento, passando successivamente ad una serie di esercitazioni sul possesso palla. Il gruppo ha terminato l'allenamento con una partitella. Domani è in programma una seduta a porte chiuse.

IN OTTICA JUVENTUS - Terapie per Simone Calvano e Mattia Valoti.

INTER

17.31 - Prima seduta settimanale in vista dell'ultima partita di campionato in programma domenica sera contro la Lazio. Inizio in palestra con un breve riscaldamento su cyclette. Poi una serie di stazioni di forza prima di trasferirsi sul campo, dove la squadra ha continuato la parte di riscaldamento con una serie di ripetute. Dopodiché spazio al pallone con un esercizio di possesso palla con finalità il gol all'interno delle quattro porticine per lato del campo. In chiusura una partitella a campo ridotto molto combattuta. Domattina secondo allenamento della settimana.

IN OTTICA LAZIO - C'è un unico dubbio di formazione in vista dello spareggio Champions: è quello legato al centrocampista da affiancare all'imprescindibile Marcelo Brozovic. In ballottaggio per ricoprire quel ruolo - spiega Sky Sport - ci sono Roberto Gagliardini, che domani dovrebbe tornare in gruppo, e Matias Vecino.

JUVENTUS

17.45 - Quattro giorni di vacanza concesso da Massimiliano Allegri ai suoi ragazzi dopo la partita con la Roma di domenica sera e la conquista matematica del settimo scudetto consecutivo e della quarta Coppa Italia di fila vinta pochi giorni prima. La squadra sarà quindi a riposo fino a giovedì e si ritroverà a Vinovo venerdì 18 maggio, per una seduta pomeridiana, alla vigilia dell'ultima gara di campionato contro il Verona.

IN OTTICA HELLAS VERONA -

LAZIO

17.49 - Allenamento pomeridiano per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata sul Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:30. Al termine di un riscaldamento atletico iniziale, composto da percorsi ad ostacoli e ripetute, i biancocelesti hanno svolto delle esercitazioni sul possesso palla. L’allenamento di quest’oggi si è concluso con una partitella a metà campo. Nella giornata di domani è prevista una seduta mattutina.

IN OTTICA INTER - Secondo quanto riporta lalaziosiamonoi, Immobile quest'oggi ha svolto un lavoro differenziato (insieme al preparatore atletico Bianchini) al “Fersini”, su un campo diverso rispetto a quello dove si allena il resto della squadra. Scatti e movimenti, con e senza palla, in una seduta parallela che aumenta le speranze di poterlo rivedere aggregato tra venerdì e sabato, per effettuare in gruppo almeno la rifinitura anti-Inter.

MILAN

20.40 - Dopo la giornata di riposo, la squadra si è ritrovata a Milanello per preparare la sfida contro la Fiorentina, ultima gara di campionato. Alle 16.30 Capitan Bonucci e compagni sono scesi sul campo centrale, con loro aggregati anche quattro ragazzi della Primavera: Torrasi, Bellodi, Bellanova e Dias. Dopo una prima parte di riscaldamento, il Diavolo ha lavorato soprattutto sui movimenti e sul possesso palla. Per mercoledì è prevista una singola sessione alla mattina, alle 11.30 a Milanello.

IN OTTICA FIORENTINA -

NAPOLI

20.44 - Oggi gli azzurri hanno continuato a preparato il match contro il Crotone, ultima giornata di Serie A di domenica al San Paolo (ore 18). La squadra - riporta il sito ufficiale del club - è stata divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall'inizio a Marassi hanno svolto attivazione a secco e partitina di calcetto a porte piccole. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in corsa iniziale e attivazione a secco. Chiusura con partitina contro la Primavera. Domani doppia seduta.

IN OTTICA CROTONE -

ROMA

15.00 - Dopo i due giorni di riposo concessi da Eusebio Di Francesco, la Roma tornerà domani ad allenarsi a Trigoria in vista dell'ultima gara della stagione contro il Sassuolo. La seduta inizierà alle 17.15.

IN OTTICA SASSUOLO -

SAMPDORIA

17.51 - Allenamento diviso in due gruppi per la Sampdoria, tornata in campo dopo il lunedì di stacco post-Napoli. Programma di scarico per i blucerchiati più impegnati domenica sera, seduta completa sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco per tutti gli altri. Domani, mercoledì, appuntamento mattutino.

IN OTTICA SPAL - Terapie e fisioterapia per Edgar Barreto, Nicola Murru, Fabio Quagliarella ed Emiliano Viviano.

SASSUOLO

20.46 - Il Sassuolo ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti in vista dell'ultima giornata di campionato, in programma domenica sera al Mapei Stadium contro la Roma. Oggi allo Stadio Ricci i neroverdi hanno svolto riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche, lavoro metabolico a secco e partitelle a tema su campo ridotto. Domani è in programma una seduta mattutina sempre al Ricci.

IN OTTICA ROMA - Lavoro differenziato per Claud Adjapong, Edoardo Goldaniga, Mauricio Lemos e Stefano Sensi.

SPAL

20.50 - Dopo la ripresa degli allenamenti nella giornata di ieri, oggi la squadra di Leonardo Semplici ha osservato un giorno di riposo. La ripresa è fissata per domani con un doppio allenamento a porte chiuse.

IN OTTICA SAMPDORIA -

TORINO

17.55 - Il Torino riprenderà domani, mercoledì 16 maggio, la preparazione in vista della partita contro il Genoa. Il programma prevede una sessione presso lo stadio Filadelfia con porte aperte ai tifosi a partire dalle ore 15.

IN OTTICA GENOA -

UDINESE

21.01 - Ripresa degli allenamenti per l'Udinese di Igor Tudor in vista dell'ultima sfida di campionato contro il Bologna. Seduta pomeridiana a porte aperte per i bianconeri che, dopo un'iniziale fase di riscaldamento con corsa e torello, hanno svolto delle esercitazioni con il pallone. Domani in programma una doppia seduta per gli uomini di Tudor: in mattinata seduta a porte chiuse alle ore 11, mentre da valutare se fare a porte aperte o meno per la pomeridiana alle 17.