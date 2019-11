Serie A, live dai campi - Lazio, Immobile si allena. Zapata in gruppo

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle squadre della nostra Serie A, in vista della ripresa del campionato prevista per il prossimo weekend.

ATALANTA

Buone notizie per Gian Piero Gasperini in vista della gara contro la Juventus di sabato alle 15. Nella giornata di oggi Duvan Zapata si è infatti allenato con il resto del gruppo e ha ripreso anche a calciare. Le valutazioni sul suo eventuale impiego contro la squadra di Sarri verranno comunque fatte nelle prossime ore.

Atalanta-Juventus (sabato 23 novembre 15.00)

Squalificati: Malinovskyi, Ilicic

Probabile formazione (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel.

BOLOGNA

Continua a Casteldebole la preparazione del Bologna in vista della gara contro il Parma, con la doppia seduta di oggi, con Riccardo Orsolini e Mattias Svanberg che si sono riaggregati ai compagni. Al mattino lavoro tattico in campo, al pomeriggio palestra. Seduta differenziata per Mattia Destro, solo palestra per Roberto Soriano e Mitchell Dijks, terapie per Federico Santander. Dimesso dall’Ospedale Sant’Orsola nella mattinata di oggi - continua il report ufficiale del club - domani Sinisa Mihajlovic sarà presente al centro tecnico Niccolò Galli per la seduta di allenamento della squadra.

Bologna-Parma (domenica 24 novembre 12.30)

Squalificati: Bani, Danilo

Probabile formazione (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Denswil, Tomiyasu, Krejci; Medel, Poli; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio.

BRESCIA

Roma-Brescia (sabato 24 novembre 15.00)

Squalificati: Mateju

Probabile formazione (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Magnani, Martella; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Aye, Balotelli.

CAGLIARI

Lecce-Cagliari (domenica 24 novembre 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Oliva, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

FIORENTINA

Doppia seduta quest'oggi per la Fiorentina tra palestra e campo. Di seguito le immagini dal profilo Twitter ufficiale del club:



In campo per la seduta del mattino 💪🏻⚽️ #ForzaViola 💜 pic.twitter.com/KsAR7dYpLw — ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 20, 2019

Hellas-Fiorentina (domenica 24 novembre 15.00)

Squalificati: Castrovilli e Pulgar

Probabile formazione (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Badelj, Zurkowski, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

GENOA

SPAL-Genoa (lunedì 25 novembre 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Zapata, Romero, Pajac; Agudelo, Schone; Pandev, Saponara, Lerager; Pinamonti.

HELLAS VERONA

Hellas-Fiorentina (domenica 24 novembre 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Zaccagni, Verre; Salcedo.

INTER

Torino-Inter (sabato 23 novembre 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Lazaro, Vecino, Brozovic, Barella​​, Biraghi; Lautaro, Lukaku.

JUVENTUS

Atalanta-Juventus (sabato 23 novembre 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Higuain.

LAZIO

Allenamento mattutino della Lazio in vista della sfida contro il Sassuolo in programma domenica al Mapei Stadium. C’è Immobile, la cui caviglia (botta nel primo tempo di Italia-Armenia) ieri pomeriggio aveva fatto preoccupare lo staff medico. Gli unici assenti sono Marusic, il cui rientro è previsto domani, e Vavro, impegnato ieri sera con la Slovacchia. In programma ci sarebbe dovuto essere anche una seduta pomeridiana, annullata poi dallo stesso mister Inzaghi.

Sassuolo-Lazio (sabato 24 novembre 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

LECCE

La squadra si è ritrovata questa mattina al centro sportivo per una seduta d'allenamento, alla quale non hanno partecipato i nazionali Imbula e Majer, che torneranno in sede in giornata. Hanno seguito un programma di lavoro personalizzato Falco, Farias, Tabanelli, Mancosu e Meccariello. Domani in programma un doppio allenamento, a porte chiuse, all'Acaya Golf Resort & SPA.

Lecce-Cagliari (domenica 24 novembre 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Babacar, Lapadula.

MILAN

Milan-Napoli (sabato 23 novembre 18.00)

Squalificati: Bennacer, Calhanoglu

Probabile formazione Donnarumma G; Conti, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Rebic.

NAPOLI

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico in vista della sfida contro il Milan a San Siro di sabato. La squadra ha svolto una prima parte di sessione dedicata al riscaldamento a secco con l'ausilio di ostacoli bassi. Successivamente torello e lavoro tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Allan ha svolto gran parte della seduta in gruppo. Lavoro differenziato per Ghoulam. Milik prosegue la sua tabella personalizzata per recuperare da uno stato di sofferenza mio-tendinea nella zona addominale.

Milan-Napoli (sabato 23 novembre 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-4-2): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Fabian, Zielinski, Insigne; Lozano, Mertens.

PARMA

Bologna-Parma (domenica 24 novembre 12.30)

Squalificati: Hernani

Probabile formazione (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho

ROMA

Roma-Brescia (sabato 24 novembre 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

SAMPDORIA

Sampdoria-Udinese (sabato 24 novembre 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-4-2): Audero; Depaoli, Colley, Ferrari, Murru; Leris, Ekdal, Vieira, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella.

SASSUOLO

Sassuolo-Lazio (sabato 24 novembre 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli, Djuricic; Berardi, Caputo, Boga.

SPAL

SPAL-Genoa (lunedì 25 novembre 20.45)

Squalificati: Tomovic e Cionek

Probabile formazione (3-5-2): Berisha; Vicari, Felipe, Igor; Strefezza, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Paloschi, Floccari.

TORINO

Torino-Inter (sabato 23 novembre 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Rincon, Lukic, Meite, Ansaldi; Verdi; Belotti.

UDINESE