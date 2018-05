Serie A, live dai campi - Lazio, Luis Alberto out 15-20 giorni. Radu ok

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

ATALANTA

IN OTTICA MILAN

BENEVENTO

Allenamento mattutino per la squadra di mister De Zerbi. Al centro sportivo di Paduli, il lavoro dei giallorossi è iniziato in palestra con riscaldamento e potenziamento del core stability. A seguire, Sandro e compagni sono stati impegnati in esercitazioni atletiche seguite da situazioni tecnico-tattiche. La seduta si è conclusa con una partita a porzione ridotta del campo.

IN OTTICA GENOA - Hanno continuato il differenziato Costa, D’Alessandro e Lombardi.

BOLOGNA

Il Bologna di Roberto Donadoni riprenderà la preparazione nella giornata di domani, in vista della sfida contro il Chievo. Oggi nessun allenamento per i rossoblù.

IN OTTICA CHIEVO - Donsah ieri ha lavorato in parte in gruppo. Differenziato per Giancarlo Gonzalez, Erick Pulgar e Riccardo Orsolini.

CAGLIARI

IN OTTICA FIORENTINA

CHIEVO VERONA

Si sono allenati nel pomeriggio a Veronello i gialloblù per continuare la preparazione alla prossima sfida di campionato, la penultima di questa Serie A Tim, contro il Bologna. Questo il programma fatto svolgere oggi da Lorenzo D'Anna e dal suo staff tecncino: riscaldamento, partitelle con sponde, partita a campo ridotto e Combinazioni al tiro.

IN OTTICA BOLOGNA - Due squalificati per i clivensi: Radovanovic e Bani non giocheranno nella sfida del Dall'Ara.

CROTONE

IN OTTICA LAZIO

FIORENTINA

Allenamento pomeridiano per la Fiorentina che si è ritrovata al Centro Sportivo Davide Astori per continuare la preparazione in vista della partita contro il Cagliari di domenica pomeriggio.

IN OTTICA CAGLIARI - Non arrivano novità di rilievo sul fronte Vitor Hugo anche per quanto riguarda la giornata di oggi: il brasiliano sta proseguendo nelle sue terapie in campo e in palestra con l’obiettivo di essere a piena disposizione di Pioli per la gara del 20 di maggio a San Siro contro il Milan. Poche chance dunque di averlo per la partita di domenica contro il Cagliari. Tutto ok invece per Laurini: il giocatore dopo i problemi accusati al termine del match col Napoli, è pienamente recuperato.

GENOA

IN OTTICA BENEVENTO

HELLAS VERONA

IN OTTICA UDINESE

INTER

Filtrano ottime notizie dal Suning Training Centre di Appiano Gentile in vista della sfida che l'Inter dovrà affrontare sabato contro il Sassuolo: nella seduta mattutina Joao Miranda, dopo la contrattura agli adduttori della coscia destra avvertita domenica scorsa, è tornato a lavorare con il gruppo e avanza la sua candidatura per rientrare nell'undici titolari di Luciano Spalletti.

IN OTTICA SASSUOLO - Se Miranda dovesse davvero tornare nella lista dei convocati l'unico indisponibile sarebbe Roberto Gagliardini.

JUVENTUS

Giorno di riposo per la Juventus all'indomani della vittoria della Coppa Italia. La squadra è appena rientrata a Vinovo e il tecnico Massimiliano Allegri ha concesso un giorno di recupero ai suoi ragazzi che solo da domani cominceranno a preparare la sfida di domenica contro la Roma valida per la penultima giornata di Serie A.

IN OTTICA ROMA - Non saranno a disposizione di Massimiliano Allegri né De Sciglio che Sturaro, mentre dovrà essere valutato Chiellini anche se il suo impiego appare improbabile.

LAZIO

Allenamento pomeridiano per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata sul Campo ‘Mirko Fersini’ del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15.30. Al termine di un’iniziale messa in moto attraverso attività propriocettiva ed esercizi atletici, la compagine guidata da mister Simone Inzaghi è stata divisa in quattro gruppi ed ha effettuato una serie di torelli. In seguito i biancocelesti hanno preso parte ad un’ampia fase tattica in vista del match con il Crotone di domenica pomeriggio. La seduta è terminata con una partita a metà campo; nella giornata di domani è prevista una seduta mattutina.

IN OTTICA CROTONE - Attraverso il proprio sito ufficiale la Lazio ha fatto il punto sugli infortunati. Brutte notizie per quel che riguarda Luis Alberto: "Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado alla coscia sinistra, la prognosi è di 15-20 giorni. Il calciatore vuole provare a giocare l’ultima con l’Inter, ma i dati strumentali non sono favorevoli al momento". Progressi invece per Stefan Radu, Ciro Immobile e Marco Parolo: "Il difensore rumeno ha svolto accertamenti nella giornata di oggi e abbiamo dato l’ok per il ritorno nel gruppo ed è a disposizione del mister. Immobile e Parolo? Si sono sottoposti a esami di controllo, stanno rispettando la tabella di marcia. Prossimo inizio settimana ci saranno dei test definitivi e speriamo di farli giocare l’ultima di campionato. C’è un piano di lavoro personalizzato che prevede anche la domenica, i tempi sono ristretti e vanno sfruttati tutti i giorni".

MILAN

IN OTTICA ATALANTA

NAPOLI

IN OTTICA SAMPDORIA

Attivazione mista tra atletica e tecnica, esercitazioni tattiche e partitella a tema. Questo il programma mattutino in chiave-Napoli seguito dalla Sampdoria al “Mugnaini” di Bogliasco; un programma al quale hanno partecipato anche i giovani Ibourahima Balde e Ognjen Stijepovic e – parzialmente – Nicola Murru e Duván Zapata.

ROMA - Fabio Quagliarella è stato sottoposto a terapie. L'attaccante resta in dubbio al pari di Murru e Zapata.

IN OTTICA JUVENTUS

SAMPDORIA

IN OTTICA NAPOLI

SASSUOLO

IN OTTICA INTER

SPAL

IN OTTICA TORINO

TORINO

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica in preparazione alla partita di domenica contro la Spal.

IN OTTICA SPAL - Programma personalizzato in palestra per Obi, terapie per Bonifazi. Oltre a loro sarà assente anche Lyanco.

UDINESE