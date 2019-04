Serie A, live dai campi - Lazio, Marusic e Berisha gli assenti di oggi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della prossima giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

12.00 - Altro giorno di stop per gli orobici, che torneranno ad allenarsi domani.

BOLOGNA

13.34 - All’indomani del successo col Chievo il Bologna, riferisce il club, è tornato al lavoro questa mattina a Casteldebole: seduta di scarico per i titolari di ieri, allenamento sul campo per gli altri. Differenziato per Filip Helander e Federico Mattiello, mentre Simone Edera ha lavorato in parte con il gruppo e in parte in seduta differenziata. Terapie per Mattia Destro.

IN OTTICA FIORENTINA - Da valutare gli acciaccati Simone Edera, Filip Helander e Federico Mattiello. Non è recuperabile per la gara Mattia Destro.

CAGLIARI

CHIEVOVERONA

EMPOLI

FIORENTINA

GENOA

17.08 - I giocatori sono arrivati alla spicciolata al Centro Sportivo Signorini per riprendere la preparazione, a partire dall’analisi in sala video della prova di domenica. Con il contributo dei filmati sono state prese in considerazione alcune fasi, corroborate dalle precisazioni di mister Prandelli che ha fornito al gruppo le coordinate per la settimana del derby. Poi la squadra si è trasferita sul terreno di gioco per l’allenamento. Con il team si è allenato il giovane difensore Njie Fallou, già convocato per la sfida pareggiata allo stadio San Paolo.

IN OTTICA SAMPDORIA - Oscar Hiljemark rimane l'unico indisponibili per infortunio, per lui stagione finita. Stefano Sturaro salterà il Derby della Laterna per squalifica.

INTER

15.00 - Sostituito nel corso del primo tempo di Inter-Atalanta, Marcelo Brozovic è stato sottoposto ad una risonanza magnetica all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L'esame ha evidenziato una distrazione muscolare al semitendinoso della coscia destra. Il centrocampista croato sarà rivalutato la settimana prossima.

JUVENTUS

15.47 - Di seguito i convocati per la sfida di Champions contro l'Ajax:

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio.

Difensori: De Sciglio, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Joao Cancelo, Rugani, Spinazzola.

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Matuidi, Bentancur, Nicolussi Caviglia.

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Mandzukic, Kean, Bernardeschi.

IN OTTICA SPAL - Tanti i giocatori in dubbio tra i bianconeri, ma le condizioni di tutti andranno valutare dopo l'Ajax: Giorgio Chiellini, Emre Can, Juan Cuadrado, Andrea Barzagli e Martin Caceres sono i giocatore da tenere sotto la lente d'ingrandimento.

LAZIO

Il giorno di riposo alle spalle, davanti c’è uno scontro Champions. La Lazio ha ripreso gli allenamenti in vista della trasferta di San Siro. È una settimana corta, la squadra di Inzaghi riscenderà in campo nell’anticipo di sabato sera. Il tecnico, da oggi pomeriggio, ha cominciato a preparare lo scontro diretto Champions. I biancocelesti non possono più frenare dopo i passi falsi contro Spal e Sassuolo. Al Fersini soltanto due assenti nella prima seduta anti-Milan: Marusic e Berisha (aggregati al loro posto i baby Primavera Zitelli e Mohamed). Il montenegrino potrebbe essersi preso un giorno di riposo supplementare, è successo spesso durante questa stagione. Poche volte è stato al top della condizione. Il kosovaro, invece, non era stato convocato domenica: out per un indolenzimento al polpaccio di ritorno da Ferrara, senza nemmeno essere stato impiegato durante il turno infrasettimanale (lalaziosiamonoi.it).

IN OTTICA MILAN - Adam Marusic e Valon Berisha gli unici assenti nella seduta di oggi.

MILAN

16.34 - Dopo una prima parte dedicata al riscaldamento in palestra, la squadra si è spostata sul campo dove ha proseguito nella fase di attivazione muscolare con una serie di torelli. A seguire, spazio ad un lavoro sulla core stability e ad un'esercitazione sul possesso palla. La consueta partitella finale ha chiuso la seduta.

IN OTTICA LAZIO - Giacomo Bonaventura e Lucas Paquetà sono certi di non giocare la sfida contro la Lazio, ma anche Andrea Conti è in dubbio dopo l'affaticamento pre-Juventus.

NAPOLI

14.37 - Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico: la squadra ha iniziato la sessione divisa in due gruppi, entrambi impegnati nel torello sul campo 2. Successivamente attivazione con l'utilizzo di ostacoli bassi. Di seguito lavoro tecnico col pallone e seduta tecnica a campo grande. Chiusura con esercitazioni su calcio da fermo. Verdi ha fatto lavoro personalizzato sul campo 1.

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Chiriches, Malcuit, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Hysaj.

Centrocampisti: Allan, Verdi, Zielinski, Fabian Ruiz, Callejon, Ounas.

Attaccanti: Gaetano, Mertens, Insigne, Milik, Younes.

IN OTTICA CHIEVO - Fuori Raul Albiol e Amadou Diawara, entrambi a rischio per l'intero finale di stagione.

PARMA

15.56 - Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto, dopo i consueti lavori di attivazione, esercizi di possesso e dei torellini. La seduta è stata conclusa da un triangolare con sponde in porzione ridotta del campo. Lavoro personalizzato per Bruno Alves, Gervinho, Mattia Sprocati (affaticamento muscolare) e Fabio Ceravolo (lombalgia). Terapie per Jonathan Biabiany e Roberto Inglese.

IN OTTICA SASSUOLO - Situazione disastrosa per il Parma, che contro il Sassuolo rischia di giocare praticamente senza attaccanti: tutti infortunati Gervinho, Mattia Sprocati, Jonathan Biabiany, Fabio Ceravolo e Roberto Inglese. In forte dubbio anche Bruno Alves.

ROMA

14.02 - La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina in vista dell'impegno contro l'Udinese, in programma sabato alle 18:00 allo stadio Olimpico. Il programma ha previsto una prima parte in sala video, poi palestra, lavoro fisico, atletico e per finire lavoro tecnico e tattico. Lavoro individuale in campo per Florenzi e Pastore​​ mentre Perotti e Santon hanno svolto fisioterapia e palestra. Fisioterapia anche per Karsdorp mentre per Dzeko riposo concordato. Il centravanti bosniaco si è sottoposto a delle terapie di recupero.

IN OTTICA UDINESE - Da valutare le condizioni di Alessandro Florenzi e Javier Pastore​​, sembra recuperabile Diego Perotti, mentre ne avrà per un po' Davide Santon.

SAMPDORIA

17.14 - Primo test con i compagni dopo oltre due mesi per Gianluca Caprari. A 77 giorni dalla frattura del perone della gamba destra, l’attaccante, sul campo 2 del “Mugnaini”, è ritornato ad allenarsi con il gruppo che, alla ripresa della preparazione in vista del derby, ha svolto una prima fase atletica e una seconda più intensa e tecnica, con esercitazioni per lo sviluppo del possesso-palla e partitelle a tema su spazi ridotti. Aggregato l’attaccante Jamie Yayi Mpie della Primavera. Per i blucerchiati maggiormente impiegati sabato sera con la Roma il menù del primo giorno è stato identico a quello degli altri, tranne che nella parte finale dell’allenamento, quando si sono dedicati a un lavoro più specificatamente rigenerativo. Albin Ekdal ha svolto il riscaldamento con la squadra, quindi si è dedicato a una seduta atletica ad alta intensità. Programma completo di recupero agonistico per Edgar Barreto. Per domani, mercoledì, Marco Giampaolo ha messo in scaletta una doppia seduta.

IN OTTICA GENOA - Gianluca Caprari è rientrato, ad Edgar Barreto manca davvero poco. Albin Ekdal rimane fuori per il momento, ma anche lui fa progressi.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

16.40 - - Il Torino ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti in vista della partita di domenica alle ore 12.30 contro il Cagliari. Il tecnico Mazzarri ha dapprima fatto svolgere un lavoro sulla parte atletica e poi diretto esercitazioni a tema, sul campo secondario. Il programma di domani prevede doppio allenamento.

IN OTTICA CAGLIARI - Problemi in attacco per Mazzarri, che contro il Cagliari dovrà rinunciare ad Andrea Belotti, squalificato, e agli infortunati Iago Falque e Vincenzo Millico.