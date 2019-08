Serie A, live dai campi - Lazio, si ferma Lucas Leiva: oggi a riposo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Squadre al lavoro in vista del prima giornata della stagione 2019/2020 . Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

SPAL-Atalanta (domenica ore 20.45)

Squalificati: Ilicic

BOLOGNA

Allenamento pomeridiano a Casteldebole a tre giorni dalla trasferta di Verona: attivazione atletica per i rossoblù, poi lavoro tattico e partitella. Jerdy Schouten si è allenato in parte col gruppo e in parte in seduta differenziata.

Hellas Verona-Bologna (domenica ore 20.45)

Squalificati: -

BRESCIA

Cagliari-Brescia (domenica ore 20.45)

Squalificati: Balotelli (4), Mateju

CAGLIARI

Nuovo allenamento per i rossoblù questa mattina al Centro sportivo di Assemini, mentre si avvicina l’appuntamento di domenica sera alla Sardegna Arena contro il Brescia per la prima giornata di campionato. Han ha lavorato a parte per smaltire una botta alla coscia sinistra rimediata ieri in allenamento; hanno proseguito il lavoro personalizzato Bradaric, Cacciatore e Mattiello. A riposo precauzionale Klavan.

Cagliari-Brescia (domenica ore 20.45)

Squalificati: Rog

FIORENTINA

In attesa di sapere se farà parte della squadra nella prima giornata di campionato contro il Napoli, Franck Ribery ha svolto stamattina i il primo allenamento con la Fiorentina. Da valutare anche le condizioni di Lirola, uscito durante la gara di Coppa Italia contro il Monza.

Fiorentina-Napoli (sabato ore 20.45)

Squalificati: -

GENOA

Per buona parte della giornata impegnato al Centro Sportivo, il gruppo è stato sottoposto alle prove orchestrate da mister Andreazzoli. Come ieri con i compagni si è allenato l’azzurrino Rovella. Assenti all’Olimpico, oltre agli squalificati Agudelo e Pajac, gli indisponibili Saponara e Sturaro.

Roma-Genoa (domenica ore 20.45)

Squalificati: Agudelo, Pajac

HELLAS VERONA

Hellas Verona-Bologna (domenica ore 20.45)

Squalificati: Vitale, Di Carmine

INTER

Inter-Lecce (lunedì ore 20.45)

Squalificati: -

JUVENTUS

La squadra si è ritrovata questo pomeriggio al JTC e dopo il riscaldamento e una serie di esercizi di tecnica si è dedicata principalmente ad un lavoro tattico, provando i movimenti da replicare allo stadio Tardini. Domani mattina i bianconeri saranno nuovamente in campo per l'ultima seduta prima della partenza per l'Emilia. Come annunciato, Mister Sarri non prenderà parte alla trasferta per ottenere una completa guarigione dalla polmonite che lo ha colpito nei giorni scorsi.

Parma-Juventus (sabato ore 18.00)

Squalificati: -

LAZIO

Lucas Leiva assente all’allenamento di oggi. Ha accusato ieri pomeriggio un affaticamento, lo staff non lo ha voluto rischiare. Domani dovrebbe tornare in campo. Riscaldamento tecnico iniziale per la formazione di mister Inzaghi che, successivamente, ha svolto un’ampia fase tattica in vista del match di domenica con la Sampdoria. Nel finale, gli arancioni hanno vinto la partitella con un netto 4-0. Nella giornata di domani è previsto un allenamento mattutino.

Sampdoria-Lazio (domenica ore 20.45)

Squalificati: -

LECCE

Inter-Lecce (lunedì ore 20.45)

Squalificati: -

MILAN

Rossoneri al lavoro a Milanello per un'unica sessione pomeridiana in vista dell'atteso esordio stagionale in programma domenica a Udine. Il gruppo è sceso in campo alle 17 per iniziare il riscaldamento con alcuni esercizi di rapidità eseguiti tra gli ostacoli bassi e le sagome. Ritmo e intensità hanno caratterizzato questa prima parte di lavoro. A seguire spazio al pallone per una serie di esercitazioni tecniche, prima di dare spazio alla fase tattica eseguita su campo ribassato alle spalle della palestra.

Udinese-Milan (domenica ore 18)

Squalificati: -

NAPOLI

Seduta mattutina gli allenamenti al Centro Tecnico. E' iniziato il conto alla rovescia verso l'inizio del campionato che per gli azzurri prenderà il via sabato 24 agosto contro la Fiorentina al Franchi. La squadra, dopo una prima fase di riscaldamento, ha svolto lavoro atletico con ostacoli. Successivamente partitina con le porte piccole. A seguire seduta tattica e partitina a campo ridotto. Milik ha svolto la prima parte di allenamento in gruppo per poi spostarsi sul campo 1 seguendo un programma di lavoro personalizzato. La squadra tornerà in campo domani mattina.

Fiorentina-Napoli (sabato ore 20.45)

Squalificati: -

PARMA

I crociati che nella sessione mattutina svolta quest'oggi sono stati impegnati in prima battuta in lavori di prevenzione seguiti da un riscaldamento e da un'esercitazione tattica. Al termine una serie di tiri in porta. Domani, alla vigilia del match che aprirà la Serie A al Tardini contro la Juventus, i crociati svolgeranno una seduta mattutina a porte chiuse che prenderà il via alle 10.00. Ultime ore di preparazione dunque per i crociati, prima del debutto in campionato. Nel corso dell'allenamento odierno il solo Juraj Kucka non ha lavorato con i compagni. Sembra ormai impossibile che il centrocampista slovacco possa essere della gara di sabato contro la Juventus (ParmaLive.com).

Parma-Juventus (sabato ore 18.00)

Squalificati: -

ROMA

Roma-Genoa (domenica ore 20.45)

Squalificati: -

SAMPDORIA

Riunione video, riscaldamento ed esercitazioni tecnico-tattiche sul campo 2 del “Mugnaini”. Questo il programma seguito dalla Sampdoria a Bogliasco a tre giorni dal debutto in campionato con la Lazio. Jakub Jankto ha svolto un lavoro differenziato atletico e tecnico sul campo; Gonzalo Maroni ha proseguito il proprio percorso fisioterapico. Domani la squadra si allenerà in mattinata.

Sampdoria-Lazio (domenica ore 20.45)

Squalificati: Depaoli

SASSUOLO

Torino-Sassuolo (domenica ore 20.45)

Squalificati: Berardi, Magnanelli

SPAL

Squalificati: -

TORINO

Torino-Sassuolo (domenica ore 20.45)

Squalificati: -

UDINESE