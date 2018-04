Serie A, live dai campi: Lazio, trauma distrattivo per Parolo. Salta il Toro

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

ATALANTA

14.55 - Dopo i due giorni di riposo concessi al gruppo al termine della vittoria sul Torino di domenica scorsa, i nerazzurri hanno ripreso questa mattina ad allenarsi in vista della gara contro il Genoa, in programma domenica allo stadio di Bergamo con inizio alle 15. Mister Gian Piero Gasperini ha diretto una lunga seduta a cui non hanno preso parte Melegoni, Rizzo e Spinazzola. Per loro programmi di lavoro personalizzati. Buone notizie invece per Ilicic, Masiello e Palomino, che hanno ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo.

IN OTTICA GENOA - Riposo molto positivo per Josip Ilicic, Andrea Masiello e Josè Palomino, tutti tornati a disposizione del tecnico in vista della sfida al Genoa. Rimangono fuori dunque Leonardo Spinazzola, Luca Rizzo e Filippo Melegoni.

BENEVENTO

IN OTTICA UDINESE

BOLOGNA

14.39 - In una calda mattinata di sole la squadra ha ripreso gli allenamenti verso il Milan, con una fase di riscaldamento atletico, una seduta tecnico-tattica e una serie di partitelle a metà campo. Vasilis Torosidis è rientrato in gruppo e ha lavorato regolarmente con i compagni, Erick Pulgar ha svolto un allenamento differenziato. Terapie per Godfred Donsah e Mattia Destro.

IN OTTICA MILAN - Rientro non scontato per Godfred Donsah e Mattia Destro, mentre Erick Pulgar dovrebbe farcela. Per Filip Helander campionato finito.

CAGLIARI

15.05 - La squadra si è allenata questa mattina ad Asseminello: fase di attivazione in palestra, quindi il gruppo si è trasferito sul campo 1. Riscaldamento a base di esercitazioni tecniche, lavoro sul possesso palla in spazi ridotti. A seguire serie di partitelle disputate ad alta intensità. Ha lavorato parzialmente con la squadra Diego Farias, mentre Andrea Cossu e Daniele Dessena hanno proseguito nel lavoro personalizzato. Terapie per Senna Miangue.

IN OTTICA SAMPDORIA - Sicuramente out Daniele Dessena, Senna Miangue, Joao Pedro (per squalifica) e Andrea Cossu.

CHIEVO VERONA

14.16 - Squadra al lavoro per preparare la difficile sfida contro la Roma: lavori di mobilità associati a lavori con il pallone, sviluppi offensivi contro la Primavera e partite a campo ridotto nel menù della squadra di Maran.

IN OTTICA ROMA - Nessuno squalificato o infortunato: Maran può lavorare con tutta la rosa a disposizione.

CROTONE

15.08 - Seconda giornata di lavoro settimanale per gli squali in vista del lunch match di domenica contro il Sassuolo. I rossoblù si sono ritrovati al mattino, per la consueta colazione di gruppo, al centro sportivo e dopo una riunione in sala video sono scesi sul campo. Attivazione, possessi palla, lavoro tattico e partitella con palle inattive nel menu odierno di mister Zenga. Oggi è giorno di festa, ma la società ha voluto ugualmente stare vicino alla squadra: presenti all’allenamento anche il presidente Gianni Vrenna e il dg Raffaele Vrenna.

IN OTTICA SASSUOLO - Ante Budimir e Ahmad Benali sono i sicuri indisponibili in casa pitagorica per la sfida ai neroverdi.

FIORENTINA

15.11 - Fase atletica ad alta intensità per i viola stamane dopo l'attivazione muscolare: seduta conclusa da una partitella a campo ridotto.

IN OTTICA NAPOLI - Sicuramente out per squalifica Bryan Dabo, così come Simone Lo Faso per la rottura del perone che ha concluso in anticipo la stagione. Da valutare un possibile rientro di Milan Badelj e di Cyril Thereau.

GENOA

14.53 - A differenza dei 19 colleghi di Serie A, Ballardini ha lasciato i giocatori liberi in coincidenza della festività del 25 aprile. La preparazione riprenderà giovedì con una sessione a porte chiuse, inaugurata dall’analisi in sala video della partita vinta con il Verona.

IN OTTICA ATALANTA - Pedro Pereira, Armando Izzo e Nicolas Spolli rimangono ai box: difficilmente rientreranno per la sfida alla Dea.

HELLAS VERONA

IN OTTICA SPAL

INTER

IN OTTICA JUVENTUS

JUVENTUS

13.34 - Il 25 aprile dei bianconeri è trascorso sui campi di Vinovo, dove questa mattina la squadra ha continuato a lavorare in vista del match di sabato sera contro l'Inter. Il gruppo si è dedicato ad una serie di esercizi di tecnica e di possesso palla, prima di puntare l'attenzione sugli aspetti tattici della gara. Una preparazione meticolosa, che continuerà domani, quando gli uomini di Allegri si troveranno nuovamente allo Juventus Center per un'altra seduta mattutina.

IN OTTICA INTER - Ancora out Mattia De Sciglio, Stefano Sturaro e Claudio Marchisio. Contro il Napoli si è infortunato anche Giorgio Chiellini, niente Inter per loro.

LAZIO

15.20 - Accertamenti strumentali per Marco Parolo: questa mattina, intorno alle 8.30, il centrocampista è arrivato in clinica Paideia per un nuovo controllo all’inguine. Ha rimediato un trauma distrattivo nei 20’ iniziali con la Samp, è da considerare out per la trasferta di Torino di domenica. Potrebbe rientrare per la partita successiva in casa con l’Atalanta, evidenzia LaLazioSiamoNoi.it.

IN OTTICA TORINO - Detto di Marco Parolo, rimane il solo Patric in dubbio per la sfida ai granata: in questo momento lo spagnolo sembra però molto vicino ad un altro weekend da spettatore.

MILAN

IN OTTICA BOLOGNA

NAPOLI

14.10 - Al mattino la squadra ha svolto attivazione a secco e circuito di forza. Successivamente, sul campo 2, il gruppo dei difensori è stato impegnato in una seduta tecnico tattica specifica. Sul campo 1 il gruppo formato da centrocampisti e attaccanti ha svolto esercitazioni al tiro. Gradita visita al Centro Tecnico questa mattina di Edy Reja che ha salutato la squadra, ha abbracciato e si è intrattenuto con Sarri ed ha seguito la seduta di allenamento. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento.

IN OTTICA FIORENTINA - Rimane fuori il solo Faouzi Ghoulam, non si segnalano problemi nel gruppo azzurro.

ROMA

16.06 - Reduce dalla pesante sconfitta incassata ad Anfield Road contro il Liverpool, la Roma - scrive Vocegiallorossa.it - da pochi minuti è atterrata all'aeroporto di Fiumicino. Adesso i giallorossi si recheranno direttamente al Centro Sportivo di Trigoria per svolgere la prima seduta in vista della gara contro il Chievo Verona.

IN OTTICA CHIEVO VERONA - Out Gregoire Defrel: per lui distorsione caviglia sinistra, mentre è già finita la stagione di Rick Karsdorp.

SAMPDORIA

15.01 - Il Doria si avvicina alla sfida con il Cagliari. Nel giorno del 73° anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo, i blucerchiati continuano la preparazione al “Mugnaini” di Bogliasco con esercitazioni di messa in azione, sviluppo della forza esplosiva nella nuova struttura all’aperto adiacente al campo 2 e trasformazione sotto forma di lavori tecnico-tattici. Alla seduta hanno preso parte i giovani Ibourahima Balde, Markus Soomets e Ognjen Stijepovic. Piuttosto ricco l'elenco di allenamenti differenziati: Ricky Alvarez (terapie e fisioterapia per un trauma contusivo-distorsivo a alla caviglia destra rimediato nell’allenamento di ieri), Gianluca Caprari (terapie, fisioterapia e piscina per le conseguenze di un problema al bicipite femorale della gamba sinistra accusato domenica a Roma), Nicola Murru (percorso di recupero agonistico in acqua e sul campo) e Duván Zapata (terapie, fisioterapia e seduta idroterapica).

IN OTTICA CAGLIARI - Il colombiano Duvan Zapata è in dubbio, mentre è praticamente certo dell'assenza Nicola Murru.

SASSUOLO

IN OTTICA CROTONE

SPAL

IN OTTICA VERONA

TORINO

IN OTTICA LAZIO

UDINESE