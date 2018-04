Serie A, live dai campi - Torino, Niang out dai convocati

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

ATALANTA

18.00 - Questa la formazione ufficiale per la sfida alla Sampdoria:

Atalanta (3-4-1-2) - Berisha; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Cristante; Petagna, Gomez.

BENEVENTO

15.50 - Al termine dell'odierna seduta di rifinitura, il tecnico Roberto De Zerbi ha diramato l’elenco dei 26 calciatori convocati per la gara di domani 4 aprile, ore 17:00, presso lo stadio "C. Vigorito", contro l'Hellas Verona:

Portieri: Brignoli, Piscitelli, Candeloro;

Difensori: Sparandeo, Gyamfi, Venuti, Rutjens, Billong, Letizia, Sagna, Djimsiti, Tosca;

Centrocampisti: Cataldi, Del Pinto, Volpicelli, Viola, Sanogo, Sandro, Djuricic;

Attaccanti: Lombardi, D'Alessandro, Guilherme, Diabaté, Iemmello, Brignola, Coda.

BOLOGNA

16.00 - Domani la preparazione della squadra alla sfida al Crotone continuerà con una seduta di allenamento alle 11:30 a porte aperte al centro tecnico Niccolò Galli.

CAGLIARI

17.50 - Questa la formazione ufficiale dei sardi per la sfida al Genoa:

Cagliari (3-5-2) - Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Andreolli; Faragò, Ionița, Dessena, Barella, Lykogiannis; Sau, Pavoletti.

CHIEVOVERONA

16.05 - Questi i giocatori convocati da mister Rolando Maran per il match ChievoVerona-Sassuolo, recupero della 27^ giornata di Serie A Tim che si disputerà mercoledì 4 aprile alle ore 18.30 allo stadio Bentegodi.

Portieri: Sorrentino, Seculin, Confente.

Difensori: Gamberini, Cesar, Bani, Gobbi, Depaoli, Cacciatore.

Centrocampisti: Bastien, Birsa, Castro, Gaudino, Giaccherini, Hetemaj, Radovanovic, Rigoni

Attaccanti: Inglese, Leris, Meggiorini, Pellissier, Pucciarelli, Stepinski.

17.00 - Queste le parole di Maran in conferenza: "Abbiamo fatto un passo in avanti importante, dovevamo interrompere questo momento positivo. Abbiamo fatto una prova superba con la Sampdoria, abbiamo vinto contro una squadra davvero forte. Abbiamo portato a casa un risultato importante, ma è solo il primo passo e dobbiamo ribadirlo contro il Sassuolo, una squadra in forma reduce dal pareggio, meritato, con il Napoli. Servirà la massima attenzione".

CROTONE

15.15 - Seduta di rifinitura mattutina per gli squali in vista della gara in casa del Torino in programma domani alle 18:30 e valevole per il recupero della 27a giornata della Serie A Tim.

Problema muscolare per Izco che ha interrotto l’allenamento e dunque non prenderà parte alla trasferta. Seconda convocazione in Prima squadra per il giovane prodotto del settore giovanile rossoblù, Pasquale Giannotti.

Portieri - Cordaz, Festa, Viscovo.

Difensori - Ceccherini, Pavlovic, Sampirisi, Martella, Ajeti.

Centrocampisti - Rohden, Barberis, Giannotti, Zanellato, Faraoni, Crociata, Benali.

Attaccanti - Ricci, Diaby, Trotta, Tumminello, Markovic, Simy.

FIORENTINA

17.45 - Questa la formazione ufficiale dei viola per la sfida all'Udinese:

Fiorentina (4-3-1-2) - Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Dabo, Veretout; Saponara; Chiesa, Falcinelli.

GENOA

17.50 - Questa la formazione del grifone per la sfida al Cagliari:

Genoa (3-5-2) - Perin; Biraschi, Rossettini, Zukanovic; Rosi, Bessa, Cofie, Hiljemark, Laxalt; Medeiros, Lapadula.

HELLAS VERONA

16.40 - Questi i 23 convocati per la sfida contro il Benevento, recupero della 27a giornata della Serie A TIM 2017/18, in programma mercoledì 4 aprile (ore 17) allo stadio 'Vigorito'. Non convocati Ryder Matos e Simon Laner. L’attaccante è stato sottoposto ad esami specialistici che hanno evidenziato uno zoster oftalmico. Per il centrocampista, invece, lieve trauma distorsivo al ginocchio destro.

Portieri - Silvestri, Coppola, Borghetto.

Difensori - Romulo, Caracciolo, Vukovic, Bianchetti, Ferrari, Kumbulla, Souprayen, Felicioli.

Centrocampisti - Zuculini, Fossati, Aarons, Calvano, Valoti, Buchel.

Attaccanti - Cerci, Verde, Lee, Tupta, Bearzotti, Petkovic.

INTER

16.00 - Luciano Spalletti ha convocato 22 nerazzurri per la partita in programma domani sera a San Siro contro il Milan.

Ecco l'elenco completo:

Portieri: Handanovic, Padelli, Berni;

Difensori: Lisandro, Cancelo, Ranocchia, Santon, Miranda, Dalbert, D'Ambrosio, Skriniar;

Centrocampisti: Gagliardini, Rafinha, Vecino, Borja Valero, Brozovic;

Attaccanti: Icardi, Karamoh, Eder, Perisic, Candreva, Pinamonti.

16.30 - Spalletti, in conferenza, ha così parlato in vista del derby: Sono forti loro, ma noi abbiamo potenzialità e qualità impportanti. Loro stanno bene, giocano e costruiscono in maniera improvvisa. Bonucci finge di giocare corto e poi invece verticalizza. I terzini sono anche attaccanti esterni bravi a attaccare lo spazio nello stretto. Il Milan ha qualità. Bisogna essere consapevoli di poter dominare il gioco. Serve conoscenza tattica di ciò che fanno gli avversari. Dobbiamo andare al sodo".

JUVENTUS

LAZIO

16.45 - Domani, mercoledì 4 aprile, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ed un calciatore interverranno in conferenza alle ore 15:45 dalla Sala Stampa del Centro Sportivo di Formello per presentare la gara Lazio-Salisburgo valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. I biancocelesti, successivamente, scenderanno in campo alle 16:30 per l’allenamento con i primi 15 minuti aperti ai media.

MILAN

15.30 - Gennaro Gattuso, in conferenza, ha così parlato del derby: "L'Inter nelle ultime settimane è cambiata: hanno fatto 10 gol subendone zero. Sono una squadra in salute e hanno ritrovato la miglior condizione di alcuni suoi elementi. Anche noi stiamo bene, arriviamo da una buona sfida contro la Juventus e, dopo tanto, il Derby è tornato a valere per qualcosa di importante".

NAPOLI

17.40 - Seduta pomeridiana per il Napoli a Castelvolturno e solito report diffuso dal sito ufficiale del club azzurro: "Gli azzurri preparano il match contro il Chievo di domenica per la 31esima giornata di Serie A al San Paolo. La squadra in avvio ha svolto attivazione e lavoro aerobico. Successivamente coloro che hanno giocato a Reggio Emilia contro il Sassuolo hanno disputato una partitina di calcetto con le porte piccole sul campo 1. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una partita 8 contro 8 sul campo 2. Domani doppia seduta".

ROMA

18.05 - Di Francesco, in vista della gara di domani contro il Barcellona, ha detto in conferenza stampa: "Siamo qui con grandissima umiltà per preparare questa gara contro una squadra abituata a questo tipo di impegni. È giusto avere un atteggiamento positivo, sapendo di affrontare forse la squadra più forte al mondo. Per noi è un grande orgoglio, ma vogliamo continuare a sognare".

18.10 - Queste sono invece le parole di Fazio, presente in conferenza insieme al tecnico giallorosso: "Come si ferma Messi? Non lo conosco bene solo io, è il miglior giocatore al mondo. Vediamo quello che fa ogni giorno, non dobbiamo pensare solo a lui, ma a tutto il Barcellona e alla Roma, la squadra è fondamentale".

SAMPDORIA

18.00 - Questa la formazione ufficiale per la sfida contro l'Atalanta:

Sampdoria (4-3-1-2) - Viviano; Bereszynski, Andersen, Ferrari, Murru; Praet, Capezzi, Linetty; Alvarez; Zapata, Caprari.

SASSUOLO

15.00 - Beppe Iachini, tecnico dei neroverdi, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Chievo Verona: "Ci siamo imposti di guardare a tutte le partite come partite importanti e di portare a casa punti. Col Napoli potevamo anche portare a casa qualcosa in più. Col Chievo dovremo dare continuità di prestazioni e portare a casa i tre punti. Noi abbiamo sempre creato i presupposti per fare gol, c'è mancato il concretizzare le occasioni, è questo che dovremo fare nel finale di campionato per portare a casa punti, avendo lo stesso atteggiamento in casa e fuori casa. Spesso abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo ma per gli episodi, non per la volontà. Il Chievo? Giocano insieme e con lo stesso allenatore da anni, ci vorrà grande attenzione, cura del dettaglio in ogni momento, applicazione e organizzazione. Noi prepariamo tutte le partite alla stessa maniera, avrei voluto vincerne anche altre, ma sul piano delle prestazioni e delle intensità direi che la squadra ha sempre fatto la sua partita. Faremo del nostro meglio anche domani, contro una squadra che merita rispetto, per organizzazione, esperienza, è una squadra che conosce a memoria lo spartito e questo la rende ostica da affrontare".

18.15 - In vista del match di domani contro il ChievoVerona, recupero della 27esima giornata di Serie A in programma allo Stadio Bentegodi di Verona alle ore 18.30, mister Giuseppe Iachini ha convocato i seguenti calciatori:

Portieri - Consigli, Marson, Pegolo.

Difensori - Lemos, Peluso, Acerbi, Lirola, Goldaniga, Rogerio, Dell'Orco, Adjapong,

Centrocampisti - Magnanelli, Mazzitelli, Missiroli, Biondini, Sensi, Frattesi, Cassata, Duncan.

Attaccanti - Matri, Politano, Pierini, Berardi, Babacar, Ragusa.

SPAL

TORINO

16.30 - Il tecnico Walter Mazzarri ha incontrato i media presso la sala conferenze dello Stadio Olimpico Grande Torino alla vigilia della sfida contro il Crotone: "Nel girone di ritorno le squadre che lottano per la salvezza sono schegge impazzite: si giocano ogni partita alla morte e sono tutte sfide difficili. Ci voleva vincere a Cagliari. Quello che voglio vedere domani è la continuità. Il buon secondo tempo disputato sabato - e l'ho detto anche ai ragazzi - deve essere considerato un punto di partenza", ha detto.

19.00 - L'allenatore del Torino ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro il Crotone valida per il recupero dell'ottava giornata del girone di ritorno di Serie A. Non convocato Niang, oltre all’indisponibile Lyanco, per un affaticamento muscolare ai muscoli flessori della gamba destra. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Ichazo, Milinkovic-Savic, Sirigu.

Difensori: Ansaldi, Barreca, Bonifazi, Buongiorno (numero di maglia 87), Burdisso, De Silvestri, Molinaro, Moretti, Nkoulou.

Centrocampisti: Acquah, Baselli, Obi, Rincon, Valdifiori.

Attaccanti: Belotti, Berenguer, Butic (numero di maglia 51), Edera, Iago Falque, Ljajic.

UDINESE

17.45 - Questa la formazione ufficiale dei friulani in occasione della sfida contro la Fiorentina:

Udinese (3-5-1-1) - Bizzarri; Stryger, Danilo, Samir; Widmer, Barak, Hallfredsson, Balic, Pezzella; De Paul; Perica.