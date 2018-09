Serie A, live dai campi - Le liste Champions di Inter e Juventus

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le 20 squadre di Serie A osserveranno qualche giorno di riposo. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Tre giorni di permesso dopo le fatiche di Europa League, ripresa giovedì. Gli unici che non ne godranno sono Ilicic, Varnier, Palomino e Toloi, al lavoro già da domani al Bortolotti di Zingonia.

BOLOGNA

15.00 - Oggi, in assenza dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, la squadra riprenderà gli allenamenti con una seduta alle 17:30, che si svolgerà su un campo non visibile al pubblico a causa di lavori di rizollatura di quello principale.

CAGLIARI

CHIEVO VERONA

Giornata di riposo per i clivensi, dopo il pareggio contro l'Empoli di ieri.

EMPOLI

L'Empoli FC comunica che l'atleta Luca Antonelli, uscito durante la gara di ieri per un problema muscolare ai flessori della coscia destra, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione distrattiva di secondo grado al muscolo bicipite femorale. Sono già iniziate le terapie del caso. L'atleta Domenico Maietta sarà invece sottoposto a controlli clinici a distanza di 48 ore dalla gara per meglio definire la propria situazione clinica.

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

INTER

Come da regolamento, FC Internazionale Milano ha trasmesso all'UEFA la lista dei calciatori iscritti alla fase a gironi della Champions League 2018-19

Portieri: Handanovic, Berni, Padelli, Di Gennaro

Difensori: Vrsaljko, de Vrij, Ranocchia, Miranda, D'Ambrosio, Skriniar,

Centrocampisti: Vecino, Nainggolan, Valero, Perisic, Brozovic, Candreva

Attaccanti: Martinez, Icardi, Keita, Politano,

Lista B

Lorenzo Gavioli, Vladan Dekic, Ryan Patrick Nolan, Maj Roric, Gabriele Zappa, Niccolò Corrado

JUVENTUS

Il 19 settembre la Juventus inizierà l'avventura nella Champions League 2018/19 contro il Valencia in trasferta. Oggi il Club ha cosegnato a UEFA l'elenco dei giocatori che prenderanno parte alla prima fase della compezione. Eccoli.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Cancelo, Rugani

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Matuidi, Cuadrado, Can, Bentancur, Bernardeschi

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Mandzukic, Kean (lista B).

LAZIO

La Lazio ha nel mirino la gara esterno con l'Empoli, valida per la IV giornata di Serie A. Con la sosta per le Nazionali che incombe, la formazione di mister Simone Inzaghi tornerà ad allenarsi al Centro Sportivo di Formello in vista dell'impegno con i toscani a partire da mercoledì, al termine di due giorni di riposo concessi dal tecnico piacentino al gruppo.

MILAN

NAPOLI

17.03 - Dopo la gara contro la Sampdoria a Marassi, il Napoli riprenderà mercoledì pomeriggio la preparazione a Castelvolturno. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali.

Il campionato riprenderà nel week end del 15/16 settembre con Napoli-Fiorentina, quarta giornata di Serie A.

PARMA

Amichevole in programma: giovedì 6 settembre, alle ore 17, il Parma farà visita al Colorno (compagine che milita nel campionato di Eccellenza) e al nuovissimo Centro Sportivo Figc di via IV Novembre che verrà inaugurato quello stesso giorno con il taglio del nastro previsto alle 15.

ROMA

Giornata di ripresa per la Roma, ma senza i nazionali.

SAMPDORIA

Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Riccardo Saponara nella mattinata odierna – alla presenza del dottor Amedeo Baldari – hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Già programmato con lo staff sanitario blucerchiato il piano di recupero agonistico.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Ola Aina hanno evidenziato un piccolo problema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, fastidio che ha impedito al calciatore di terminare la partita di ieri sera contro la Spal. A causa di ciò, la Nigeria, subito informata dallo staff medico granata, ha rinunciato alla convocazione del terzino che avrebbe dovuto partecipare alla partita contro le Seychelles in calendario l'otto settembre. Nei prossimi giorni nuovi accertamenti strumentali consentiranno di stabilire nei dettagli la prognosi.

UDINESE

Seduta di scarico mattutina dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Il tecnico Velazquez opterà per un giorno di riposo domani, per poi ripartire mercoledì.