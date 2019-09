Serie A, live dai campi - Lecce, differenziato per Meccariello e Dell'Orco

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

ATALANTA

Atalanta-Fiorentina (domenica ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione: Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Castagne, De Roon, Pasalic, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

BOLOGNA

Seduta tattica a Casteldebole a due giorni dalla partita con la Roma; al termine, la squadra si è esercitata sui calci da fermo. Differenziato per Danilo.

Bologna-Roma (domenica ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone, Palacio

BRESCIA

Udinese-Brescia (sabato ore 15.00)

Squalificati: Daniele Dessena.

Probabile formazione: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Zmrhal; Romulo; Ayé, Donnarumma.

CAGLIARI

Cagliari-Genoa, anticipo della 4^ giornata di Serie A in programma questa sera. In attesa delle formazioni ufficiali

Probabile formazione: Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini (Lykogiannis); Nandez, Cigarini, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone. Allenatore Maran

FIORENTINA

Atalanta-Fiorentina (domenica ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert; Ribery, Chiesa.

GENOA

Cagliari-Genoa, anticipo della 4^ giornata di Serie A in programma questa sera. In attesa delle formazioni ufficiali

Probabile formazione: Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Radovanovic, Schone, Barreca; Lerager; Kouamé, Pinamonti.

HELLAS VERONA

Dal profilo Twitter dell'Hellas Verona arrivano i convocati di Ivan Juric per il match di domani sera alle ore 18 in casa della Juventus valido per la 4^ giornata di Serie A:

Portieri: Silvestri, Berardi, Radunovic

Difensori: Vitale, Faraoni, Rrahmani, Gunter, Kumbulla, Dawidowicz, Empereur, Amrabat, Adjapong

Centrocampisti: Veloso, Henderson, Verre, Zaccagni, Danzi, Pessina, Lazovic

Attaccanti: Di Carmine, Pazzini, Tupta, Tutino

Juventus-Hellas Verona (sabato ore 18.00)

Squalificati: Mariusz Stepinski.

Probabile formazione: Silvestri; Rahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic: Verre, Zaccagni; Di Carmine.

INTER

Milan-Inter (sabato ore 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione: Handanovic; Godin, Skriniar, De Vrij; Lazaro, Barella, Sensi, Vecino, Asamoah; Lukaku (Sanchez), Lautaro Martinez.

JUVENTUS

Juventus-Hellas Verona (sabato ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo.

LAZIO

Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata a Formello a partire dalle ore 11:00. Iniziale riscaldamento atletico per i biancocelesti che, agli ordini del Prof Ripert, ha svolto alcuni percorsi ad ostacoli. Successivamente squadra divisa in due gruppi: lavoro atletico per i ragazzi impiegati dal primo minuto contro il Cluj, esercitazioni tecniche sul possesso palla per il resto della rosa. La seduta si è infine conclusa con una partitella a campo ridotto. Nella giornata di domani è previsto l’allenamento di rifinitura in vista del match di campionato con il Parma.

Lazio-Parma (domenica 20.45)

Squalificati:

Prossima gara Cluj-Lazio: Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Cataldi, Leiva, Milinkovic, Jony; Correa, Caicedo.

LECCE

La preparazione del Lecce è proseguita questo pomeriggio con una seduta d'allenamento incentrata sulla tattica. Hanno proseguito nel lavoro personalizzato Meccariello e Dell'Orco. Domani mattina la squadra effettuerà la rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare.

Lecce-Napoli (domenica 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione: Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer; Falco; Lapadula, Farias.

MILAN

Milan-Inter (sabato ore 20.45)

Squalificati: Davide Calabria.

Probabile formazione: Donnarumma; Conti, Musacchio. Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Paqueta; Piatek.

NAPOLI

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Lecce per la quarta giornata di Serie A, in programma domenica alle ore 15. La squadra, sul campo 2, ha iniziato la sessione con attivazione a secco. Successivamente lavoro tecnico tattico. Di seguito mini sfide con le porte piccole. Chiusura con partita a campo ridotto. Lorenzo Tonelli continua a svolgere programma personalizzato. Domani seduta mattutina e poi partenza per Lecce.

Lecce-Napoli (domenica 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Insigne; Milik, Lozano.

PARMA

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione seguiti da riscaldamento e da un’esercitazione tattica. La seduta è stata conclusa da una sessione di tiri in porta. Matteo Scozzarella ha lavorato con i compagni. Lavoro differenziato per Alberto Grassi e Juraj Kucka.

Lazio-Parma (domenica 20.45)

Squalificati:

Prossima gara Lazio-Parma: Sepe; Darmian, Alves, Iacoponi, Gagliolo (Pezzella); Hernani (Kucka), Brugman, Barillà; Gervinho, Inglese, Kulusevski.

ROMA

Bologna-Roma (domenica 15.00)

Squalificati:

Prossima gara Roma-Istanbul Başakşehir: Pau Lopez (Mirante); Florenzi, Mancini, Fazio, Spinazzola; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko (Kalinic).

SAMPDORIA

Riscaldamento tecnico, esercitazioni tattiche, sviluppo delle palle inattive: questo il programma dell’allenamento della Sampdoria al “Gloriano Mugnaini” a due giorni dalla gara contro il Torino. Ad eccezione di Gonzalo Maroni, che ha svolto una seduta personalizzata programmata sul campo, tutti i calciatori hanno partecipato alla sessione mattutina.

Sampdoria-Torino (domenica 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione: Audero; Murillo, Ferrari, Regini; Bereszynski, Ekdal, Linetty, Murru; Rigoni; Caprari (Gabbiadini), Quagliarella.

SASSUOLO

Sassuolo-SPAL (domenica 12.30)

Squalificati:

Probabile formazione: Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga

SPAL

Doppia seduta di allenamento per la SPAL in vista della gara di domenica (ore 12.30) contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Per il collettivo estense esercitazioni di forza e lavoro tattico in mattinata. Nel pomeriggio l’allenamento è stato incentrato su esercitazioni tecnico tattiche, con la consueta partitella finale. Tutta la squadra si è allenata regolarmente.

Sassuolo-SPAL (domenica 12.30)

Squalificati:

Probabile formazione: Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; D’Alessandro, Kurtic, Missiroli, Murgia, Sala; Petagna, Di Francesco.

TORINO

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattico di preparazione alla partita di domenica contro la Sampdoria. Terapie e lavoro differenziato per Lukic post contusione al polpaccio destro, mentre Ansaldi ha svolto un lavoro personalizzato sulla parte atletica. Domani mattina sessione di rifinitura allo stadio Olimpico “Grande Torino” cui seguiranno il pranzo e, per i giocatori convocati, la partenza per Genova.

Sampdoria-Torino (domenica 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione: Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Meite, Rincon, Aina; Baselli, Berenguer; Belotti.

UDINESE

Dal sito ufficiale dell'Udinese arriva la distinta con i convocati di Igor Tudor per la gara di domani contro il Brescia:

Portieri: 1 Musso; 88 Nicolas; 27 Perisan

Difensori:2 Sierralta; 3 Samir; 4 Opoku; 5 Ekong; 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 87 De Maio

Centrocampisti: 6 Fofana; 8 Jajalo; 11 Walace; 12 Sema; 38 Mandragora; 60 Kubala; 72 Barak

Attaccanti: 7 Okaka; 15 Lasagna; 23 Pussetto; 30 Nestorovski; 91 Teodorczyk