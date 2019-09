Serie A, live dai campi - Lecce, Lapadula lavora ancora a parte

© foto di Stefano Di Bella

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi.

ATALANTA

Squadra subito al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia in vista del prossimo impegno di campionato che vedrà Gomez e compagni affrontare il Sassuolo sabato alle 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Nerazzurri divisi in due gruppi: defaticante per chi ha giocato ieri, lavoro sul campo per gli altri. Ai box Muriel (tonsillite).

Sassuolo-Atalanta (sabato 28, ore 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez, Ilicic, Zapata.

BOLOGNA

Udinese-Bologna (domenica 29, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Bani, Denswil, Krejci; Dzemaili, Medel; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Santander.

BRESCIA

Napoli-Brescia (domenica 29, ore 12.30)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Ayé, Donnarumma.

CAGLIARI

Cagliari-Hellas Verona (domenica 29, ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Birsa: Joao Pedro, Simeone.

FIORENTINA

Squadra subito al lavoro dopo la vittoria sulla Sampdoria: i migliori scatti della seduta



Milan-Fiorentina (domenica 29, ore 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Benassi, Dalbert; Ribery, Chiesa.

GENOA

Sotto il solleone la squadra ha ripreso la preparazione mettendo nell’obbiettivo la sfida con la Lazio. Mister Andreazzoli e lo staff medico diretto dal dottor Gatto stanno valutando le chance di recupero di Biraschi e Goldaniga, esclusi dai convocati per lievi complicazioni nel match di ieri al Ferraris. Semplici bagni, massaggi e palestra per gli elementi scesi in campo, senza squalifiche in arrivo dal giudice sportivo. Per gli altri invece programma ricco di addestramenti, sebbene con un nucleo giocoforza limitato, per immagazzinare energie e proiettarsi alla sfida con i biancocelesti.

Lazio-Genoa (domenica 29, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouamé.

HELLAS VERONA

Cagliari-Hellas Verona (domenica 29, ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Rrahamani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic, Zaccagni, Pessina; Di Carmine.

INTER

Dopo la vittoria per 1-0 in campionato contro la Lazio, squadra subito in campo al Centro Sportivo Suning per preparare la sfida in programma sabato alle 18 a Genova contro la Sampdoria. Lavoro di scarico per chi ha disputato il match contro i biancocelesti. Per il resto del gruppo riscaldamento, esercizi di forza e partitella a campo ridotto.

Sampdoria-Inter (sabato 28, ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar, Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi; Asamoah; Lautaro Martinez, Sanchez.

JUVENTUS

Juventus-SPAL (sabato 28, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi: Cristiano Ronaldo, Dybala.

LAZIO

Alle 15 la Lazio è in campo per la seduta di scarico e iniziare così la preparazione alla partita di domenica pomeriggio. L’allenamento tecnico viene svolto soltanto dai calciatori rimasti a riposo con l’Inter o entrati nel corso del secondo tempo. Tra questi Stefan Radu, che ha smaltito l’attacco influenzale che l’aveva messo ko alla vigilia della sfida di San Siro. È a disposizione e quindi, tra tre giorni, dovrebbe riprendersi il posto da titolare in difesa sul centrosinistra. In gruppo, oltre al recuperato Durmisi, ci sono anche Tiago Casasola e Djavan Anderson: intera sgambata con i biancocelesti a differenza di tutte le settimane precedenti (LaLazioSiamoNoi.it).

Lazio-Genoa (domenica 29, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari. Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

LECCE

Dopo la vittoria di ieri sera a Ferrara nel turno infrasettimanale della Serie A TIM, i giallorossi si sono subito ritrovati al mattino, all'Acaya Golf Resort & SPA, per la ripresa degli allenamenti in vista della gara di domenica al Via del Mare contro la Roma alle ore 15:00. hanno seguito un programma di lavoro differenziato Dell'Orco, Farias, Lapadula e Tachtsidis. Domani pomeriggio allenamento, a porte chiuse, allo stadio.

Lecce-Roma (domenica 29, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu, Babacar, Falco.

MILAN

Stasera in campo contro il Torino.

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao.

NAPOLI

Dopo la gara contro il cagliari, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Brescia, per il lunch match della sesta giornata di Serie A, in programma domenica al San Paolo. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall'inizio contro il Cagliari hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa, sul campo 3, sono stati impegnati in una prima fase di attivazione col pallone e successivamente lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Maksimovic si è sottoposto a terapie in seguito al trauma contusivo alla coscia sinistra subìta nella partita di ieri.

Napoli-Brescia (domenica 29, ore 12.30)

Squalificati: Koulibaly.

Probabile formazione (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Ghoulam; Callejon, Ruiz, Allan, Younes; Milik, Mertens.

PARMA

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina, dopo la vittoria arrivata negli ultimi minuti ieri sera. Agli ordini di D’Aversa, i crociati scesi in campo ieri sera contro il Sassuolo hanno svolto un lavoro defaticante. Il resto del gruppo, invece, dopo gli esercizi di core stability, ha eseguito lavori di forza e cambi di direzione concludendo l’allenamento con una partita in porzione ridotta del campo. ad avere un rinforzo importante: Juraj Kucka ha lavorato con i compagni e potrà dunque essere disponibile per la partita di lunedì contro il Torino. Fin qui lo slovacco ha collezionato solo 26 minuti nella vittoriosa partita di Udine. Ancora lavoro differenziato per Alberto Grassi, per il quale non è ancora tempo di tornare a pieno regime. Altra novità di giornata l'assenza di Yann Karamoh: il giovane esterno si è sottoposto ad intervento di estrazione dentaria e, pertanto, è rimasto a riposo (ParmaLive.com).

Parma-Torino (lunedì 30, ore 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Sepe; Darmian, Alves, Iacoponi, Pezzella; Hernani, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Kulusevski.

ROMA

La Roma è scesa in campo oggi pomeriggio per preparare la sfida contro il Lecce, in programma domenica alle 15:00. Lavoro di scarico per chi è sceso in campo ieri contro l'Atalanta mentre il resto del gruppo si è allenato sui cambi di direzione e sulla rapidità (VoceGialloRossa.it).

Lecce-Roma (domenica 29, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Mkhitaryan, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

SAMPDORIA

Ripresa immediata per la Sampdoria, che già in mattinata si è ritrovata al “Mugnaini” di Bogliasco per iniziare la preparazione alla gara con l’Inter, in programma sabato pomeriggio al “Ferraris”. Eusebio Di Francesco e il suo staff hanno diviso la rosa in due gruppi di lavoro. I blucerchiati maggiormente impegnati al “Franchi” hanno svolto lavori rigenerativi in base alle singole esigenze, compreso Manolo Gabbiadini, sottoposto inoltre a terapie e fisioterapia per via di un affaticamento muscolare alla coscia destra. Per tutti gli altri disponibili, compreso Fabio Quagliarella rientrato in gruppo il menù di giornata ha previsto riscaldamento, sviluppi atletici ed esercitazioni tattiche sotto forma di partitelle. Alex Ferrari ha eseguito una seduta personalizzato anche sul campo, mentre Gonzalo Maroni e Andrea Seculin hanno proseguito i rispettivi programmi atletici di recupero agonistico

Sampdoria-Inter (sabato 28, ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-2-1): Audero; Bereszynski; Colley, Regini; Depaoli, Linetty, Ekdal, Murru: Rigoni, Gabbiadini, Caprari.

SASSUOLO

Sassuolo-Atalanta (sabato 28, ore 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Peluso; Traoré, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Defrel.

SPAL

Juventus-SPAL (sabato 28, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Sala, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari.

TORINO

Stasera in campo contro il Milan.

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Laxalt; Berenguer, Zaza; Belotti.

UDINESE