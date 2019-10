Serie A, live dai campi - Lecce, lavoro a parte per Lapadula e Tabanelli

Nella settimana dedicata alla sosta per le Nazionali, andiamo a vedere lo status fisico delle 20 squadre di Serie A.

ATALANTA

Nerazzurri al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia. Squadra non al completo viste le assenze dei tredici giocatori impegnati con le rispettive nazionali: Barrow (insieme al Primavera Colley) con il Gambia, Castagne con il Belgio, de Roon con l’Olanda, Djimsiti con l’Albania, Freuler con la Svizzera, Gollini con l’Italia, Ilicic con la Slovenia, Kjaer con la Danimarca, Malinovskyi con l’Ucraina, Muriel e Zapata con la Colombia, Pašalić con la Croazia, Ibañez con l’U23 del Brasile.

Lazio-Atalanta (sabato 19 ottobre, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

BOLOGNA

Oggi doppia seduta di allenamento per i rossoblù, in assenza dei Nazionali, in preparazione alla trasferta di Torino. Partitelle ed esercitazioni tecnico-tattiche in campo al mattino, seduta di lavoro in palestra al pomeriggio. Schouten non ha preso parte all’allenamento per una leggera indisposizione.

Juventus-Bologna (sabato 19 ottobre, ore 18.00)

Squalificati: Medel.

Probabile formazione (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Bani, Denswil, Krejci; Dzemaili, Poli; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Santander.

BRESCIA

Brescia-Fiorentina (lunedì 21 ottobre 20.45)

Squalificati :

Probabile formazione (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Dessena, Tonali, Bisoli; Romulo; Donnarumma, Balotelli.

CAGLIARI

La seduta di questa mattina ha visto il gruppo svolgere alcuni lavori di mobilità, quindi spazio alle esercitazioni sull'agilità e a quelle finalizzate alla conclusione in porta. Il programma è proseguito con un lavoro sui due contro due e la partitella finale. Birsa si è allenato a parte per via di una contusione alla coscia destra rimediata in allenamento, lavoro differenziato anche per Klavan, Lykogiannis e Pisacane. Continua il suo percorso di recupero dall'infortunio alla spalla Alessio Cragno: dopo aver ricominciato l'iter riabilitativo ad Assemini, il portiere ha iniziato i trattamenti fisioterapici presso la Clinica “Villa Stuart” di Roma.

Cagliari-SPAL (domenica 6, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Birsa: Joao Pedro, Simeone.

FIORENTINA

Di seguito le immagini della seduta di oggi in casa viola:

In campo per la seduta del giovedì | Thursday training underway 💪🏻⚽️ #ForzaViola 💜 pic.twitter.com/xypF6ysrSt — ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 10, 2019

Brescia-Fiorentina (lunedì 21 ottobre 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Benassi, Dalbert; Ribery, Chiesa.

GENOA

Esercitazioni tecniche e partitella con i ‘Primavera’ in pettorina gialla. Un menù servito tra l’antipasto dei torelli per accendere il fuoco e il dolce delle prove relative ai calci di rigore, costato l’amarezza di un punto nella sfida con il Milan. Alle 12:30 spaccate si è concluso l’allenamento guidato da mister Andeazzoli, e seguito dai più alti dirigenti in grado a Villa Rostan, oltre che dal tecnico Chiappino e dal ds della squadra giovanile Taldo. L’allenamento è stato monitorato live con i gps collegati all’antenna-ponte per l’acquisizione delle immagini sui tablet. Barreca sta proseguendo l’iter personalizzato nell’ottica del rientro in gruppo.

Parma-Genoa (domenica 19 ottobre, ore 18.00)

Squalificati: Saponara, Romero e Biraschi.

Probabile formazione (4-3-1-2): Radu; Pajac, Zapata, El Yamiq, Barreca; Schone, Radovanovic, Lerager; Pandev; Pinamonti, Kouamé.

HELLAS VERONA

Seduta mattutina per i gialloblù presso lo Sporting Center 'Paradiso' di Peschiera. La squadra, agli ordini di mister Ivan Juric, ha iniziato la seduta in palestra: prima con il riscaldamento e a seguire lavoro di forza. Successivamente i gialloblù sono scesi in campo per una serie di esercitazioni tattiche.

Napoli-Hellas Verona (sabato 19 ottobre, ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Rrahamani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic, Zaccagni, Pessina; Stepinski.

INTER

Senza i calciatori impegnati con le rispettive nazionali, la squadra di Antonio Conte è scesa in campo questo pomeriggio al Centro Sportivo Suning con diversi Primavera aggregati. I nerazzurri, che torneranno in campo a Sassuolo domenica 20 ottobre alle 12.30, hanno sostenuto un allenamento congiunto con la Pro Patria. 2-3 il risultato finale, con le reti di Politano (rigore) e Dimarco.

Sassuolo-Inter (domenica 20, ore 12.30)

Squalificati:

Probabile formazione per il Barcellona (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi; Asamoah; Lukaku, Lautaro Martinez.

JUVENTUS

La Juve ha ricominciato a lavorare a ranghi ovviamente ridotti questo pomeriggio alla Continassa. I giocatori bianconeri (fatta eccezione per coloro che in questi giorni sono insieme alle loro Selezioni Nazionali) si sono allenati in campo, agli ordini di Mister Sarri. Si unirà domani al gruppo anche Gonzalo Higuain, che oggi ha usufruito di una giornata di permesso.

Juventus-Bologna (sabato 19 ottobre, ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Ronaldo, Higuain.

LAZIO

Al termine di un iniziale riscaldamento atletico, la squadra ha svolto un'ampia fase tecnica incentrata sul possesso palla. Successivamente la seduta si è conclusa con una partitella a campo ridotto.

Lazio-Atalanta (sabato 19 ottobre, ore 15.00)

Squalificati: Lucas Leiva Pezzini.

Probabile formazione (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Luis Alberto, Parolo, Milinkovic, Lulic; Correa, Immobile.

LECCE

Doppio allenamento per i ragazzi di mister Liverani che da ieri hanno ripreso la preparazione. Lavoro in palestra e sul campo per il gruppo, senza i nazionali Benzar, Dubickas, Imbula, Majer, Shakhov e Vera, ancora assenti. Lapadula e Tabanelli hanno seguito un programma d'allenamento personalizzato. Domani altra doppia seduta a porte chiuse, all'Acaya Golf Resort & SPA e sabato mattina test con la formazione Primavera di mister Siviglia, sempre a porte chiuse.

Milan-Lecce (domenica 20, ore 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu, Babacar, Falco.

MILAN

Secondo giorno di lavoro per Mister Stefano Pioli a Milanello. Doppia seduta di allenamento per i rossoneri: in mattinata squadra in campo alle 10.30, con Paolo Maldini e Frederic Massara presenti all'allenamento. Lavoro atletico nella sessione del mattino, gruppo in campo dopo aver svolto la prima fase di attivazione muscolare in palestra. Inizio con alcuni esercizi sulla rapidità: scatti, cambi di direzione e corsa, il tutto eseguito tra gli ostacoli bassi e le sagome. Altra esercitazione sulla reattività muscolare prima di rientrare negli spogliatoi. Pomeriggio dedicato al lavoro tecnico e tattico: passaggi in velocità partendo da quattro stazioni diverse e torello a due tocchi svolto alla massima intensità possibile. Terminata la parte tecnica mister Pioli ha aperto la fase tattica di giornata, focalizzata soprattutto sui movimenti della linea difensiva. Per concludere, partitella su campo ridotto. Il programma di domani, venerdì 11 ottobre, prevede un solo allenamento pomeridiano alle 15.

Milan-Lecce (domenica 20, ore 20.45)

Squalificati: Calabria e Castillejo.

Probabile formazione (4-3-3): Donnarumma; Conti, Duarte, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao.

NAPOLI

La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento a secco. Di seguito lavoro tecnico seguito da esercitazione tattica: attacco contro difesa. Successivamente partitina a campo ridotto. Chiusura con lavoro aerobico. Domani la squadra tornerà in campo al mattino.

Napoli-Hellas Verona (sabato 19 ottobre, ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Elmas, Fabian Ruiz; Lozano, Milik.

PARMA

Nessuna novità odierna dall'infermeria del Centro Sportivo di Collecchio, dove i crociati si sono ritrovati questa mattina per una seduta di allenamento in vista del match di domenica 20 ottobre contro il Genoa. Ancora a parte Matteo Darmian e Vincent Laurini, sulla via del recupero dai rispettivi infortuni, mentre erano assenti Andreas Cornelius, Kastriot Dermaku, Riccardo Gagliolo, Juraj Kucka e Dejan Kulusevski impegnati con le rispettive Nazionali (ParmaLive.com).

Parma-Genoa (domenica 19 ottobre, ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Kulusevski.

ROMA

Roma al lavoro in vista della trasferta di Genova contro la Sampdoria in programma domenica 20 ottobre, ore 15:00. Il gruppo ha iniziato con la parte atletica, cominciando con alcuni giri di campo, poi ha proseguito con un focus tattico. Torna parzialmente in gruppo Perotti, mentre prosegue il lavoro individuale per Under (VoceGialloRossa.it).

Sampdoria-Roma (domenica 20, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione per il Wolfsberger (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Jesus, Spinazzola; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko.

SAMPDORIA

La squadra oggi è stata sottoposta ad un’intensa seduta con sviluppi atletici sotto forma di esercitazioni tecnico-tattiche e partite a tema in spazi ridotti. Secondo giorno parzialmente con il gruppo per Gonzalo Maroni che, come Andrea Bertolacci, ha alternato il lavoro con i compagni a quello personalizzato per lo sviluppo della condizione. Specifici programmati per Andrea Seculin, Jeison Murillo e Morten Thorsby. Terapie e fisioterapia per Karol Linetty. Assenti i nazionali Bartosz Bereszynski, Julian Chabot, Omar Colley, Albin Ekdal e Jakub Jankto, con il gruppo sono stati protagonisti quattro ragazzi della Primavera: Davide Canovi, Tommaso Maggioni, Marco Pompetti e Jamie Yayi Mpie. Domani, venerdì, si replica al mattino.

Sampdoria-Roma (domenica 20, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Rigoni; Gabbiadini, Quagliarella.

SASSUOLO

Il Sassuolo ha sostenuto quest'oggi una doppia seduta al Mapei Football Center. Al mattino neroverdi impegnati in attivazione, esercitazioni tecnico tattiche e partitella su campo ridotto, mentre nel pomeriggio la squadra ha svolto riscaldamento, possessi palla, sviluppo manovra e partitella su campo ridotto.

Sassuolo-Inter (domenica 20, ore 12.30)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Bourabia; Berardi, Defrel, Boga.

SPAL

Cagliari-SPAL (domenica 6, ore 15.00)

Squalificati: Strefezza.

Probabile formazione (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Sala, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari.

TORINO

Ripresa della preparazione per il Torino con una sessione pomeridiana al Filadelfia. Walter Mazzarri ha diretto un allenamento incentrato dapprima sulla parte atletica e poi sulla tecnica a cui hanno partecipato tutti gli elementi a disposizione, ad eccezione naturalmente dei granata convocati nelle rispettive selezioni nazionali. Ola Aina - come già annunciato dalla federazione nigeriana - non disputerà l’amichevole contro il Brasile in programma domenica a causa di un’indisponibilità dopo un incidente domestico: il terzino tornerà pertanto a Torino in anticipo nei prossimi giorni.

Udinese-Torino (domenica 20, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Ansaldi; Verdi, Zaza; Belotti.

UDINESE

Lavoro al mattino quest'oggi per i ragazzi di mister Tudor che ha regolarmente ritrovato in gruppo Kevin Lasagna reduce da un programma personalizzato prefissato svolto ieri. Per avviare l'allenamento solita fase di attivazione completata da un lavoro atletico sul campo numero 1 del Bruseschi attraverso dei circuiti. Successivamente è entrato in scena il pallone, dapprima con torelli e, poi, con un focus sul possesso palla; prima di proseguire la seduta con il gruppo diviso in due tronconi: da una parte alcuni difensori e centrocampisti si sono soffermati su un focus tattico con il mister, dall'altra i giocatori rimanenti hanno svolto un'esercitazione sulla finalizzazione. Per concludere la seduta una partitella a campo ridotto .