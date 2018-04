Serie A, live dai campi: lesione al bicipite femorale per Chiellini

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com

15.37 - La squadra riprenderà le attività mercoledì in vista di Bologna-Milan di domenica prossima, con un allenamento a porte aperte alle 11 presso il centro tecnico “N.Galli” di Casteldebole.

IN OTTICA MILAN - Da valutare, per malanni vari, le condizioni di Vassilis Torosidis, Mattia Destro, Filip Helander, Erick Pulgar e Godfred Donsah.

15.47 - Di seguito il comunicato sulle condizioni di Giorgio Chiellini, infortunatosi durante la gara di ieri contro il Napoli: "Giorgio Chiellini è stato sottoposto nella giornata odierna a esami strumentali, a seguito dell’infortunio patito nel corso della gara di ieri sera, per quale è stato costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco. Dagli accertamenti esperiti – con le cautele del caso dovute alla precocità dell’effettuazione degli stessi - è emersa la presenza di una lesione al bicipite femorale, in sede pre-inserzionale al ginocchio sinistro. Il calciatore sarà necessariamente sottoposto a ulteriori controlli e ha già iniziato il percorso delle terapie del caso".

IN OTTICA INTER - Detto di Giorgio Chiellini, in casa bianconero rimangono da valutare le condizioni di Stefano Sturaro e Claudio Marchisio, mentre è già certo il forfait di Mattia De Sciglio.

15.57 - Dopo l’impegno casalingo con la Roma, i biancazzurri riprenderanno ad allenarsi nel pomeriggio di martedì 24 aprile in vista del confronto in trasferta contro l’Hellas Verona in programma domenica 29 aprile.

IN OTTICA HELLAS VERONA - Filippo Costa e Marco Borriello sono ancora out per la sfida contro gli scaligeri.

14.56 - La squadra di Mazzarri riprenderà domani gli allenamenti in vista della sfida di domenica contro la Lazio. Il programma di martedì 24 aprile prevede una sessione a porte chiuse presso lo stadio Filadelfia.

IN OTTICA LAZIO - Da valutare le condizioni di Iago Falque così come Joel Obi, Lyanco e Antonio Barreca.

