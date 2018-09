Serie A, live dai campi - Masiello a parte. Inglese in forte dubbio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

ATALANTA

18.52 - In vista della gara contro la Fiorentina, in programma allo stadio Artemio Franchi domenica alle 15, i nerazzurri hanno sostenuto una seduta d'allenamento pomeridiana al centro Bortolotti di Zingonia. Mister Gian Piero Gasperini, dopo una sessione di lavoro in palestra, ha diretto l'allenamento sul campo numero cinque della sede nerazzurra. Andrea Masiello, a causa di un risentimento all'adduttore, ha lavorato a parte.

BOLOGNA

15,01 - A due giorni dalla gara con i friulani è continuata la preparazione della squadra con un allenamento al mattino: seduta tattica, prove di manovra offensiva ed esercitazioni sulle palle inattive per i ragazzi di Inzaghi. Andrea Poli ha proseguito con il lavoro differenziato così come Rodrigo Palacio; terapie all’Isokinetic per Godfred Donsah e Filip Helander.

17.32 - Accolto il ricorso presentato dal Bologna contro la squalifica di 3 giornate comminata ad Erick Pulgar dal Giudice Sportivo: ridotta la sanzione a 2 turni, già scontati, domenica il cileno sarà regolarmente a disposizione di Inzaghi.

CAGLIARI

15.04 - Non ci sarà Lykogiannis nella trasferta del Cagliari a Milano. Il terzino si aggiunge agli infortunati Ceppitelli e Rafael. Questi i convocati di Maran per la trasferta di domani sera contro l'Inter a San Siro:

Portieri: Daga, Aresti, Cragno.

Difensori: Andreolli, Pajac, Klavan, Pisacane, Padoin, Romagna, Srna.

Centrocampisti: Dessena, Bradaric, Cigarini, Barella, Ionita, Faragò, Castro, Joao Pedro.

Attaccanti: Cerri, Farias, Sau, Pavoletti.

CHIEVO

16.42 - Pomeriggio di lavoro a Veronello per i gialloblù di mister Lorenzo D’Anna, quando mancano meno di 48 ore alla sfida interna al Torino. Questo il programma svolto:

Attivazione fisica

Sviluppi offensivi

Partita tattica

Cross e conclusioni in porta

Il difensore Nenad Tomovic, infortunatosi al primo minuto del secondo tempo di Genoa – ChievoVerona, ha svolto oggi gli accertamenti che hanno riscontrato una lesione muscolare di primo grado degli adduttori della coscia destra. Tomovic ha già iniziato a svolgere il programma riabilitativo.

EMPOLI

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

14.50 - Splende il sole al ‘Signorini’, dove la squadra si è radunata in mattinata per effettuare un allenamento misto, abbastanza corposo nei volumi a due giorni dalla partita con il Frosinone. La giornata è iniziata con i rituali pre-allenamento per i giocatori. E una riunione dello staff tecnico nell’ufficio di mister Ballardini per fare il punto e calibrare la preparazione, dopo gli straordinari serali per vedere i filmati degli avversari. All’ingresso sul terreno la direzione presa ha condotto verso la palestra, per un programma di esercitazioni di core-stability, curata dai professori Pilati e Barbero. Il testimone è passato quindi al tecnico e al vice Regno. Una serie di addestramenti tattici, declinati con varie modalità, ha inghiottito la parte centrale della seduta, perfezionata da lavori aerobici di recupero. Lapadula e Lisandro Lopez hanno proseguito l’iter differenziato. Presenti i giovani Candela e Karic.

INTER

18.36 - In vista del match di campionato in programma al "Meazza" contro il Cagliari domani sera alle 20.30, Luciano Spalletti ha convocato 22 nerazzurri.

Ecco l'elenco completo:

Portieri: Handanovic, Padelli, Berni

Difensori: De Vrij, Ranocchia, Asamoah, Miranda, Dalbert, D'Ambrosio, Skriniar;

Centrocampisti: Gagliardini, Vecino, Nainggolan, Joao Mario, Borja Valero, Brozovic

Attaccanti: Icardi, Lautaro Martinez, Keita Balde, Politano, Perisic, Candreva.

JUVENTUS

LAZIO

MILAN

18.38 - Secondo quanto riferisce Sky Sport, la dirigenza del Milan al completo ha incontrato la squadra a Milanello prima dell'inizio dell'allenamento pomeridiano dei rossoneri agli ordini di Rino Gattuso. L'ultimo in ordine cronologico ad arrivare nel centro sportivo rossonero è stato Gordon Singer, figlio di Paul. Presente, dunque, tutto lo stato maggiore del Diavolo: Scaroni, Singer, Leonardo, Maldini e tutto il CdA del fondo Elliott, segno che la proprietà voglia far sentire la propria vicinanza a tutto l'ambiente in vista della delicatissima sfida di Reggio Emilia di domenica contro il Sassuolo. Intanto, Gonzalo Higuain è ancora alle prese con il recupero dal problema fisico che gli ha impedito di prendere parte alla partita contro l'Empoli. L'attaccante argentino oggi non si è allenato in gruppo ma ha svolto del lavoro personalizzato.

NAPOLI

15.00 - Seduta mattutina per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match di domani a Torino contro la Juventus per l'anticipo della settima giornata di Serie A. La squadra ha svolto attivazione e torello in avvio. Successivamente lavoro atletico con l'ausilio di ostacoli bassi. Di seguito allenamento tecnico tattico e partitina a campo ridotto. I convocati:

Portieri: Ospina, Karnezis, D'Andrea.

Difensori: Albiol, Maksimovic, Koulibaly, Luperto, Malcuit, Mario Rui, Hysaj.

Centrocampisti: Fabian Ruiz, Rog, Allan, Diawara, Zielinski, Hamsik.

Attaccanti: Verdi, Mertens, Callejon, Milik, Insigne, Ounas

PARMA

19.20 - Brutta notizia per il Parma e per Roberto D'Aversa in vista della sfida all'Empoli: il bomber ducale Roberto Inglese, durante la gara contro il Napoli, ha riportato un ematoma intramuscolare alla coscia sinistra, e oggi, fa sapere il club, ha iniziato un ciclo terapico per assorbire il versamento. L'obiettivo è poter valutare con esattezza l’entità del problema che gli causa forte dolore, problema che lo ha costretto a uscire durante la sfida del San Paolo e che lo mette in forte dubbio per la prossima gara. Per l'attaccante diventa complicato ipotizzare una sua presenza al fianco dei compagni nella sfida contro i toscani, ma non è solo: il lungodegente Jonathan Biabiany ha svolto una parte del lavoro con i compagni. Jacopo Dezi, Alberto Grassi, Gianni Munari e Matteo Scozzarella hanno eseguito un lavoro personalizzato (fonte: parmalive).

ROMA

17.45 - La Roma è scesa in campo alle 17 per la rifinitura in vista del derby di domani contro la Lazio. Gli uomini agli ordini di Di Francesco, dopo la consueta seduta in sala video che precede tutte le partite, effettueranno sui campi del centro sportivo Fulvio Bernardini un focus tattico. In gruppo Manolas, ancora individuale per Perotti. (fonte: vocegiallorossa)

18.43 - Questi i convocati della Roma per il derby di domani contro la Lazio. 24 i giocatori chiamati da Eusebio Di Francesco.

Portieri: Olsen, Fuzato, Mirante.

Difensori: Lu.Pellegrini, Juan Jesus, Kolarov, Santon, Fazio, Florenzi, Manolas.

Centrocampisti: Cristante, Lo.Pellegrini, De Rossi, Coric, Zaniolo, Pastore, Nzonzi.

Attaccanti: Dzeko, Schick, Cengiz, Kluivert, El Shaarawy.

SAMPDORIA

17.00 - Ancora un allenamento a gruppi per la Sampdoria, impegnata nella preparazione del posticipo di lunedì sera con la SPAL. Riscaldamento, esercitazioni tecniche e sviluppi tattici: questo il programma identico per i due raggruppamenti ma a differente intensità in base all’impiego dei blucerchiati negli ultimi impegni. In mattinata Vasco Regini ha percorso 40 chilometri in bicicletta e nel pomeriggio ha alternato palestra a lavoro tecnico-aerobico. Riccardo Saponara ha invece operato sul campo sia al mattino che al pomeriggio. Dopo la fisioterapia in mattinata Gianluca Caprari ha partecipato alla riunione tecnica con la squadra e ha quindi svolto una seduta individuale con esercitazioni di verifica sulla tenuta del recupero. Domani, sabato, è in agenda un’altra sessione pomeridiana.

SASSUOLO

SPAL

18.25 - In seguito all’infortunio subito nel corso della gara di ieri SPAL-Sassuolo, il centrocampista biancazzurro Jasmin Kurtic ha riportato la frattura del capitello radiale del gomito sinistro. Nel pomeriggio di oggi, il calciatore è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso il Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo. L’operazione, eseguita dal dott. Luigi Pederzini alla presenza del responsabile sanitario della SPAL dott. Paolo Minafra, è perfettamente riuscita. I tempi di recupero saranno valutati dopo la visita di controllo programmata per lunedì 8 ottobre.

TORINO

17.36 - Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia, con una seduta tecnico-tattica di preparazione alla trasferta di domenica a Verona contro il Chievo. Iago Falque ha svolto l’intero programma odierno con la squadra. Il programma di domani prevede la sessione di rifinitura, al mattino, cui seguiranno il pranzo e la partenza per il ritiro prepartita.

UDINESE

15.53 - Seduta mattutina al Bruseschi per l'Udinese. La squadra ha svolto il consueto riscaldamento ed esercitazione atletiche. A Valon Behrami è stata riservata una seduta differenziata: in vista del Bologna il centrocampista viene tirato a lucido. Il gruppo è stato poi diviso in due parti, con i titolari che si sono recati al campo 1 e le seconde linee sul campo 2. Per Teodorczyk, Opoku, Coulibaly, Malle, Ter Avest, Wague, Vizeu, Pezzella, Pontisso e D'Alessandro Musso e Nicolas una razione azioni e conclusioni con Musso e Nicolas alternati in porta (fonte: udineseblog).