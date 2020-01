Serie A, live dai campi - Milan, a Brescia senza Calabria e Paquetà

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle squadre della Serie A, in vista delle gare della ventesima giornata:

ATALANTA

Continua la marcia di avvicinamento al prossimo impegno di campionato, sabato sera alle 20.45 sul campo del Torino per la seconda giornata del girone di ritorno della Serie A TIM 2019-20. I nerazzurri si sono allenati questo pomeriggio al Centro Bortolotti. A parte Castagne che prosegue con il suo programma di recupero.

Torino-Atalanta (sabato 25 gennaio 20.45)

Squalificati:

BOLOGNA

A due giorni da SPAL-Bologna i rossoblù hanno svolto una seduta tattica a Casteldebole; terapie per Gary Medel, Ladislav Krejci e Mitchell Dijks, allenamento differenziato per Stefano Denswil.

SPAL-Bologna (sabato 25 gennaio 15.00)

Squalificati: Mattia Bani e Nicola Sansone.

BRESCIA

Ci sono Bjarnason e Bisoli tra i convocati di Eugenio Corini per la sfida di domani contro il Milan al Rigamonti. Questo l'elenco completo comunicato dai lombardi sul proprio sito ufficiale:

Portieri: Joronen, Andrenacci, Alfonso.

Difensori: Sabelli, Mateju, Gastaldello, Chancellor, Cistana, Mangraviti, Magnani, Martella.

Centrocampisti: Bjarnason, Tonali, Ndoj, Spalek, Skrabb, Viviani, Dessena, Romulo, Viviani, Bisoli.

Attaccanti: Donnarumma, Torregrossa, Ayé.

Brescia-Milan (venerdì 24 gennaio 20.45)

Squalificati:

CAGLIARI

Prosegue la preparazione dei rossoblù al match di domenica contro l’Inter: è stata una mattinata di lavoro per i ragazzi di mister Maran che si sono allenati al Centro sportivo di Assemini. La seduta di oggi è iniziata con l’attivazione e degli esercizi di tecnica a coppie. Focus sulla tattica: i calciatori sono stati impegnati in una serie di esercitazioni difensive di reparto e di squadra in funzione della gara. A chiudere l’allenamento una partita a settanta metri. Questa mattina si è allenato regolarmente con la squadra Paolo Faragò; Federico Mattiello è rientrato in gruppo. Fabrizio Cacciatore ha lavorato parzialmente con la squadra. Lavoro personalizzato per Luca Ceppitelli, terapie per Alberto Cerri e Marko Rog. Ai box Daniele Ragatzu.

Inter-Cagliari (domenica 26 gennaio 12.30)

Squalificati: Fabio Pisacane

FIORENTINA

Fiorentina-Genoa (sabato 25 gennaio 18.00)

Squalificati: Dalbert

GENOA

Oggi è arrivato il prof. Di Paco per svolgere test atletici per l’ultimo arrivato, in base al programma stilato da mister Nicola e il suo staff di professionisti. Oggi il tecnico rossoblù, dopo la fase preliminare dedicata al riscaldamento, ha puntato il focus di metà settimana su sviluppi atletici, scatti e recuperi, ma soprattutto sugli addestramenti tecnici, partitella di prova e le prime rifiniture tattiche per la sfida con la Fiorentina. Oltre al lungodegente Kouamè, tornato da poco a respirare aria di casa dopo aver concluso il primo periodo di riabilitazione a Villa Stuart, hanno seguito un iter a parte Cassata, Lerager e Zapata.

Fiorentina-Genoa (sabato 25 gennaio 18.00)

Squalificati:Francesco Cassata

HELLAS VERONA

Hellas al lavoro anche oggi in vista della sfida casalinga di domenica, 26 gennaio (ore 15), allo stadio 'Bentegodi' contro il Lecce. Allo Sporting Center 'Paradiso' di Peschiera seduta mattutina con riscaldamento, sessione di lavoro tattico e partita a campo intero.

Hellas-Lecce (domenica 26 gennaio 15.00)

Squalificati: Mattia Zaccagni.

INTER

Prosegue il lavoro dei nerazzurri in vista della sfida contro il Cagliari in programma domenica alle 12.30 al Meazza e valida per la 21ª giornata della Serie A TIM- La prima squadra ha sostenuto un allenamento congiunto contro l’AC Legnano: la gara è terminata 3-1 con i gol nerazzurri di Ranocchia, Sanchez e Borja Valero.

Inter-Cagliari (domenica 26 gennaio 12.30)

Squalificati: Antonio Candreva

JUVENTUS

La quinta partita di questo intenso mini-ciclo della Juventus, iniziato due domeniche or sono proprio contro la Roma, in campionato all’Olimpico, si avvicina. All’indomani della seconda vittoria consecutiva con i giallorossi ieri, stavolta in Coppa Italia (vittoria che significa semifinale raggiunta nella competizione), la Juve è tornata così al lavoro per focalizzarsi sull’insidiosa trasferta di Napoli, in programma per domenica sera alle 20.45. Essendo un giorno post gara, come sempre, menu differenziato per i bianconeri: scarico per chi ha giocato ieri, possessi palla, partita e lavoro fisico per il resto del gruppo.

Napoli-Juventus (domenica 26 gennaio 20.45)

Squalificati:

LAZIO

Roma-Lazio (domenica 26 gennaio 18.00)

Squalificati:

LECCE

Doppia seduta d'allenamento per i giallorossi al Via del Mare, nella settimana che porta a Hellas Verona - Lecce, seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A. In differenziato Calderoni e Farias. Ha svolto un programma di lavoro personalizzato Saponara. Nel pomeriggio la squadra ha ricevuto la gradita visita dei tifosi che hanno incoraggiato i giallorossi in vista della gara di domenica alle 15. Domani pomeriggio allenamento a porte chiuse sul campo dell'Acaya Golf Resort & SPA.

Hellas-Lecce (domenica 26 gennaio 15.00)

Squalificati:

MILAN

Al termine dell'allenamento di rifinitura a Milanello, ha diramato la lista dei 21 rossoneri convocati per Brescia-Milan, 21° giornata della Serie A 2019/20 in programma venerdì 24 gennaio alle 20.45 allo stadio Rigamonti. Tornano a disposizione Çalhanoğlu, Musacchio e Rodríguez. Lucas Paquetà fuori dai convocati perché "poco sereno", su sua stessa richiesta. Questo l'elenco completo:

Portieri: Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

Difensori: Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez.

Centrocampisti: Bennacer, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić.

Attaccanti: Castillejo, Ibrahimović, Leão, Piątek, Rebić, Suso.

Brescia-Milan (venerdì 24 gennaio 20.45)

Squalificati:

NAPOLI

La squadra ha svolto allenamento sul campo 1 iniziando la sessione con lavoro di attivazione. Successivamente esercitazioni tecnico tattiche e partita a campo ridotto. Terapie e lavoro personalizzato in campo per Maksimovic, Ghoulam e Koulibaly. Terapie e lavoro personalizzato per Allan e Younes. Lavoro in palestra per Mertens.

Napoli-Juventus (domenica 26 gennaio 20.45)

Squalificati:

PARMA

Con Roberto Inglese in terra finnica per l'operazione andata a buon fine, l'infermeria crociata quest'oggi ha avuto come ospite Yann Karamoh che continua a svolgere terapie. Nella seduta odierna, allenamento differenziato per Antonino Barillà, Gervinho e Juraj Kucka mentre Dejan Kulusevski e Luigi Sepe hanno lavorato con i compagni.

Parma-Udinese (domenica 26 gennaio 15.00)

Squalificati:

ROMA

Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus, questa mattina la Roma è tornata a lavorare a Trigoria, cominciando a preparare la sfida di domenica pomeriggio contro la Lazio. Scarico in palestra per chi ha giocato ieri a Torino, lavoro sul campo per il resto del gruppo: esercitazioni atletiche, tecniche e tattiche. Prosegue il protocollo riabilitativo per Pastore e Mkhitaryan.

Roma-Lazio (domenica 26 gennaio 18.00)

Squalificati:

SAMPDORIA

Terzo allenamento settimanale per la Sampdoria. Sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco i blucerchiati sono stati sottoposti ad un’esercitazione tecnico-tattica finalizzata alla preparazione della gara di domenica con il Sassuolo. Gastón Ramírez prosegue il lavoro con i compagni, mentre Jakub Jankto ha svolto una seduta personalizzata a causa di un leggero stato influenzale. Programma individuale di recupero agonistico per Fabio Depaoli; percorso fisioterapico per Alex Ferrari.

Sampdoria-Sassuolo (domenica 26 gennaio 15.00)

Squalificati: Julian Chabot.

SASSUOLO

Al Mapei Football Center prosegue la preparazione dei neroverdi in vista della trasferta di domenica in casa della Sampdoria. Dopo il riscaldamento e delle esercitazioni tecnico tattiche, i neroverdi hanno disputato una partitella con l'Under 17 di mister Barone. Lavoro differenziato per Vlad Chiriches, Gregoire Defrel, Alfred Duncan, Gian Marco Ferrari, Marlon e Alessandro Tripaldelli.

Sampdoria-Sassuolo (domenica 26 gennaio 15.00)

Squalificati:

SPAL

SPAL-Bologna (sabato 25 gennaio 15.00)

Squalificati:

TORINO

Allenamento pomeridiano per il Torino, alla presenza del Presidente Cairo che ha assistito a tutto il programma di lavoro odierno. Dopo il riscaldamento Walter Mazzarri ha diretto esercitazioni tecnico-tattiche in preparazione alla partita di sabato sera, allo stadio Olimpico Grande Torino, contro l’Atalanta. Domani in calendario la sessione di rifinitura e poi - per i calciatori convocati – la partenza per il ritiro prepartita.

Torino-Atalanta (sabato 25 gennaio 20.45)

Squalificati: Ola Aina, Thomas Rincon

UDINESE

Bianconeri al lavoro questa mattina sui campi del Bruseschi per continuare a preparare la sfida contro il Parma di domenica. Dopo le fasi di attivazione in palestra, la squadra si è concentrata su esercitazioni tecnico tattiche e situazionali. Focus sul possesso palla e la costruzione della manovra nella prima parte e, poi, lavoro sulla fase di transizione e sui ripiegamenti difensivi.