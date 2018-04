Serie A, live dai campi: Milan, Biglia tenta il miracoloso recupero

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

ATALANTA

IN OTTICA GENOA

BENEVENTO

IN OTTICA UDINESE -

BOLOGNA

17.30 - Dopo il pareggio di Cagliari la squadra riprenderà le attività domani in vista di Bologna-Milan di domenica prossima, con un allenamento a porte aperte alle 11 presso il centro tecnico “N.Galli” di Casteldebole

IN OTTICA MILAN - Torosidis, Helander e Donsah non saranno a disposizione di Roberto Donadoni per la sfida contro il Milan. Il tecnico dovrà poi valutare sia Mattia Destro che Pulgar.

CAGLIARI

IN OTTICA SAMPDORIA

CHIEVO VERONA

17.33 - Dopo la giornata di riposo concessa ieri da mister Rolando Maran, i gialloblù si sono ritrovati questa mattina a Veronello. La seduta di allenamento è iniziata in campo con un riscaldamento fatto di esercitazioni di mobilità ed è proseguito in palestra con una serie di lavori di forza. Poi la squadra è stata divisa in due gruppi. Chi è sceso in campo contro l’Inter ha terminato l’allenamento con dei lavori rigeneranti in campo, mentre tutti gli altri hanno disputato una partita con i ragazzi della Primavera dopo aver svolto una serie di lavori fisici sulla reattività.

IN OTTICA ROMA - Nessun indisponibile per Rolando Maran in vista della sfida contro i giallorossi.

CROTONE

IN OTTICA SASSUOLO

FIORENTINA

17.41 - Allenamento pomeridiano per la Fiorentina che dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime tre giornate si prepara per tornare alla vittoria nella sfida contro il Napoli di domenica alle ore 18.

IN OTTICA NAPOLI - Non ci sarà Milan Badelj, fermo da tempo, mentre nella giornata di oggi il giudice sportivo ha fermato Bryan Dabo dopo l'espulsione rimediata contro il Sassuolo. Resta da valutare Cyril Thereau, ancora alle prese con noie muscolari.

GENOA

IN OTTICA ATALANTA -

HELLAS VERONA

IN OTTICA SPAL

INTER

IN OTTICA JUVENTUS -

JUVENTUS

IN OTTICA INTER -

LAZIO -

MILAN

17.53 - Secondo quanto riportato da Sky Sport, Lucas Biglia starebbe tentando a tutti i costi il recupero per la finale di Coppa Italia. Dopo la frattura alle due vertebre subita nel corso della sfida contro il Benevento, con tempi di guarigione stimati dai medici in possibili 6 settimane, il giocatore sta quotidianamente lavorando al centro sportivo di Milanello per tentare un clamoroso recupero, nonostante la gara contro la Juventus sia ormai distante sole 3 settimane. In caso non riesca ad essere a disposizione per la partita di Roma, Biglia vorrebbe comunque recuperare entro fine stagione per conquistare la qualificazione in Europa League con il Milan e mettersi a disposizione di Sampaoli per poter essere convocabile per il Mondiale con la Nazionale argentina.

IN OTTICA BOLOGNA - Sicuramente out, oltre a Lucas Biglia, anche Alessio Romagnoli e Andrea Conti. Da valutare Hakan Calhanoglu.

NAPOLI -

IN OTTICA FIORENTINA -

ROMA

IN OTTICA CHIEVO VERONA

SAMPDORIA

IN OTTICA CAGLIARI

SASSUOLO

IN OTTICA CROTONE

SPAL

TORINO

IN OTTICA LAZIO -

UDINESE

17.56 - Primo allenamento per il neo tecnico bianconero Igor Tudor che ha diretto la seduta pomeridiana. Alle 18.30 la conferenza di presentazione dell'allenatore.