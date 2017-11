Serie A, live dai campi - Milan, doppia seduta alla ripresa dei lavori

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tutte le ultime notizie provenienti dai campi di allenamento delle squadre di Serie A

ATALANTA

BENEVENTO

Si è svolto, questa mattina, il primo dei due allenamenti in programma per i ragazzi di mister De Zerbi. Guidati dai preparatori atletici Marcattilii e Teresa, i giallorossi hanno sostenuto esercizi di riscaldamento in palestra, seguiti da lavoro atletico a secco sul campo. Hanno proseguito percorso personalizzato di recupero Costa e Iemmello.

BOLOGNA

Dopo gli allenamenti di ieri, il Bologna ha goduto oggi di una giornata di riposo. I lavori verso la sfida col Verona riprenderanno così domani con una doppia seduta a porte aperte alle 11 e alle 14:30 al centro tecnico Niccolò Galli.

CAGLIARI

CHIEVO VERONA

Vittoria in amichevole per il ChievoVerona, che oggi pomeriggio ha superato il Mantova per 6-0. Di Castro, Pucciarelli, Cesar, Pellissier, Radovanovic e Rigoni le marcature dei clivensi.

CROTONE

FIORENTINA

GENOA

Prosegue sulla rotta tracciata dal nuovo corso tecnico la preparazione del Genoa nella settimana della sosta. Dopo l’impegno gravoso che aveva connotato la giornata precedente, oggi i giocatori sono stati sottoposti a una sessione mattutina, iniziata con una fase di riscaldamento a secco per venti minuti. Poi è entrato in gioco il pallone con un programma imperniato su una lunga serie di partitelle. Tre tempi a tema specifico, in seguito due a tutto campo e infine altri due a perimetro ridotto, per sollecitare alcune peculiarità legate ai singoli. Come previsto non ha preso parte all’attività collegiale Rosi, che sta recuperando da un lieve affaticamento. Con la prima squadra si sono allenati tre ragazzi della Primavera quarta in classifica: il portiere Rollandi, il difensore Altare e il centrocampista Sibilia. Venerdì mister Ballardini ha fissato un doppio impegno a porte aperte (ore 10:30 e 15).

HELLAS VERONA

Allenamento mattutino per i gialloblù presso lo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera. La squadra, agli ordini dell'allenatore Fabio Pecchia, ha svolto quasi due ore di allenamento in presenza di allenatori AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio) di Belluno, iniziando la seduta con il riscaldamento e passando successivamente a circuiti di forza e trasformazione sul campo. In seguito il gruppo è stato impegnato in esercitazioni sul possesso palla e sui tiri in porta, per concludere l'allenamento con una partitella a tema e una libera. Si sono allenati con il gruppo Laner e Franco Zuculini. Lavoro specifico per Ferrari, palestra e terapie per Kean e Zaccagni. Proseguono nel lavoro differenziato Bessa, Buchel, Caceres, Kumbulla e Romulo.

INTER

JUVENTUS

Dopo tre giorni di riposo, concessi da Allegri al termine della gara contro il Benevento di domenica scorsa, la Juventus è tornata ad allenarsi. Una parte della Juventus, per essere precisi, perché il grosso della truppa, ben sedici giocatori, è impegnato con le varie Nazionali, tra qualificazioni ai Mondiali e amichevoli. I bianconeri rimasti alla base si sono ritrovati questo pomeriggio a Vinovo e hanno sostenuto un lavoro atletico e tecnico. Domani si replica, ma questa volta al mattino, con una nuova seduta.

LAZIO

Lavoro mattutino per la Lazio, che si è ritrovata alle 10:30 al Centro Sportivo di Formello. Dopo una prima parte di riscaldamento intenso in palestra, la squadra a disposizione di Simone Inzaghi si è spostata sul campo Mirko Fersini, dove ha svolto un’ulteriore messa in moto. Successivamente i biancocelesti si sono dedicati ad un’ampia fase tecnica con una partitella a campo ridotto con l’ausilio delle sponde. La seduta è terminata con una sfida a metà campo a tre tocchi.

MILAN

Dopo il successo ottenuto domenica sera al Mapei Stadium contro il Sassuolo e i successivi tre giorni di riposo concessi da Montella, i rossoneri sono tornati al lavoro al Centro Sportivo di Milanello in questa settimana dedicata agli impegni con le nazionali. La squadra ha svolto una doppia seduta, divisa in palestra (mattino) e campo (pomeriggio). Alle 15, appunto, è iniziata la seduta pomeridiana con un riscaldamento atletico. A seguire il gruppo ha lavorato su una serie di partitelle a tema-tattico a campo ridotto. In chiusura scatti e partitella finale. Anche per la giornata di venerdì è prevista una doppia seduta. Giacomo Bonaventura si è allenato in gruppo. Una buona notizia in vista della gara contro il Napoli che si giocherà alla ripresa del campionato. Sfida che vedrà quasi certamente la presenza del calciatore marchigiano.

NAPOLI

Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri lavorano al Centro Tecnico nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali in vista della gara col Milan. Seduta sotto una fitta pioggia. La squadra in avvio ha svolto attivazione e successivamente lavoro di potenza aerobica. Di seguito serie di partitine otto contro otto con l'innesto di elementi della Primavera. Terapie per Milik e Ghoulam.

ROMA

La Roma è tornata ad allenarsi dopo i tre giorni di riposo concessi da Di Francesco. I calciatori presenti a Trigoria, ridotti di numero a causa delle assenze dei nazionali, hanno svolto attivazione in palestra e lavoro atletico sul campo. Luca Pellegrini ed Emerson Palmieri hanno effettuato il lavoro in gruppo. Nel corso della seduta pomeridiana si è invece lavorato con il pallone con l'aiuto dei giocatori della Primavera: esercitazioni di possesso palla e partite a tema. Lavoro individuale programmato all'interno del centro sportivo per Dzeko, individuale in campo per Bruno Peres e Schick. Terapie per Karsdorp.

SAMPDORIA

Attivazione mista, partitella 10 contro 10 e lavoro aerobico finale. Continua così il programma pomeridiano della Sampdoria al “Mugnaini” di Bogliasco in concomitanza con la pausa della Serie A. Ancora privo dei nazionali (Joachim Andersen, Bartosz Bereszynski, David Ivan, Dawid Kownacki, Karol Linetty, Ivan Strinic e Duván Zapata), Marco Giampaolo ha dovuto attingere dalla Primavera arruolando Ibourahima Balde, Joao Claudio Gomes Ricciulli e Alex Pastor per pareggiare gli effettivi.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

Doppia sessione di allenamento oggi al Filadelfia per il Torino FC. Al mattino la squadra di Mihajlovic ha svolto una seduta incentrata massimamente sul lavoro atletico, mentre nel pomerigggio è stata disputata una partita di allenamento contro il Chieri davanti a circa 650 tifosi, sfida terminata 3-0 per i granata grazie ai gol di Sadiq, Boyé e Lyanco.

UDINESE