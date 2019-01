Serie A, live dai campi - Milan e Roma, Zapata e Under ko per infortunio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle 20 squadre di Serie A.

ATALANTA

18.15 - Dopo la vittoria di domenica scorsa sul campo del Frosinone, questo pomeriggio Gomez e compagni si sono radunati a Zingonia per preparare la partita contro la Roma, in programma allo stadio di Bergamo domenica 27 gennaio alle 15. Il programma della seduta diretta oggi da mister Gasperini prevedeva esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle finali. Freuler ha proseguito con il programma di lavoro personalizzato. Domani, sempre a Zingonia, i nerazzurri sosterranno una seduta d'allenamento a porte chiuse.

BOLOGNA

13.45 - Gli allenamenti dei rossoblù verso la gara col Frosinone inizieranno oggi pomeriggio, con una seduta a porte aperte alle 14:15 al centro tecnico Niccolò Galli.

16.35 - Alla ripresa degli allenamenti, in un pomeriggio di leggera pioggia a Casteldebole, la squadra ha svolto un riscaldamento atletico, un torello e una serie di esercitazioni tecnico-tattiche agli ordini di Inzaghi. Ha lavorato a parte Blerim Dzemaili.

CAGLIARI

13.00 - Per i sardi è in programma una seduta pomeridiana.

CHIEVO VERONA

15.00 - Subito in campo questa mattina i gialloblù a Veronello dopo il match disputato a Torino contro la Juventus per iniziare la preparazione alla prossima sfida di campionato al Bentegodi di domenica 27 gennaio che sarà il lunch-match della 21^ giornata contro la Fiorentina. Dopo un’iniziale riscaldamento in palestra, la squadra è stata divisa in due gruppi: chi ha disputato il match contro la Juventus ha svolto un lavoro defaticante mentre chi non è sceso in campo a Torino ha svolto un lavoro fisico. Il tecnico gialloblu Domenico Di Carlo ha fissato per domani, mercoledì 23 gennaio, un nuovo allenamento al pomeriggio alle ore 14.30.

EMPOLI

16.55 - Azzurri di nuovo a lavoro questo pomeriggio al Sussidiario, domani nuova seduta pomeridiana.

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

15.25 - Il Genoa Cricket and Football Club comunica che il centrocampista Oscar Hiljemark è stato sottoposto a visita specialistica che ha evidenziato un conflitto (impingement) femoro acetabolare bilaterale. Nei prossimi giorni il calciatore verrà operato mediante intervento artroscopico in Svezia. Il ritorno all’attività agonistica non è previsto entro questa stagione sportiva.

INTER

15.15 - Prima seduta settimanale in vista di Torino-Inter per i ragazzi di Luciano Spalletti. Inizio in sala video, poi squadra in palestra per un lavoro con le cyclette, riscaldamento continuato con stretching, allungamenti e una serie di skip. In campo il programma della seduta è stato composto da una serie di torelli, esercitazioni sul pressing e sul recupero palla prima a campo ridotto, poi a tutto campo.

JUVENTUS

14.00 - Dopo tre partite giocate e un trofeo messo in bacheca la Vecchia Signora si è guadagnata un giorno di meritato riposo. Così, dopo la sfida di lunedì sera contro i veronesi Allegri ha concesso alla squadra il martedì libero. I bianconeri torneranno in campo mercoledì pomeriggio e inizieranno a preparare il prossimo impegno che domenica 27 gennaio, alle 20.30, li vedrà in campo all'Olimpico di Roma contro la Lazio nella seconda giornata del girone di ritorno.

LAZIO

14.00 - La formazione biancoceleste inizierà oggi la preparazione presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:00

MILAN

16.15 - Il Milan comunica che nella giornata odierna Cristian Zapata si è sottoposto ad una risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione del muscolo bicipite femorale della coscia destra, infortunio occorso durante la partita Genoa-Milan. Il giocatore sarà sottoposto ad un esame di controllo fra due settimane.

NAPOLI

18.10 - Seduta pomeridiana per il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Milan a San Siro per la 21esima giornata di Serie A, in programma sabato alle ore 20.30. La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento a secco. Successivamente la rosa divisa in due gruppi è stata impegnata in lavoro tecnico. Di seguito partitine a tema. Chiusura con svolgimento di gioco, cross e tiri in porta. Hamsik ha svolto seduta intera con il gruppo.

PARMA

18.10 - Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto un riscaldamento tecnico seguito da lavori di tecnica applicata. La seduta è proseguita con esercizi sul possesso palla, una partita su porzione ridotta del campo ed è stata conclusa da un lavoro aerobico. Luca Rigoni e Leo Stulac hanno svolto un lavoro personalizzato e terapie. Domani, mercoledì 23 gennaio, per i crociati è in programma una doppia seduta: l’allenamento mattutino sarà a porte chiuse e avrà inizio alle 10.00, quello pomeridiano sarà a porte aperte e avrà inizio alle 14.30.

ROMA

17.15 - Non arrivano buone notizie su Cengiz Ünder, attaccante della Roma. Secondo Sky Sport il turco ha riportato una lesione al retto femorale sinistro, che lo ha costretto a chiedere il cambio dopo appena 6' contro il Torino. Il ragazzo dovrà saltare le prossime due gare della formazione di mister Di Francesco, contro Atalanta e Fiorentina. Da valutare un suo recupero per la partita contro il Milan.

SAMPDORIA

17.45 - Ancora due gruppi per la Sampdoria, impegnata al “Mugnaini” di Bogliasco nel secondo allenamento della settimana che porta all’anticipo con l’Udinese. Dopo la riunione tecnica, Marco Giampaolo e lo staff hanno suddiviso i disponibili in base ai minutaggi accumulati nelle gare con Milan e Fiorentina: lavoro rigenerativo sul campo 2 per i più impiegati e per Karol Linetty; seduta completa sul campo 1 per il resto della rosa, rinforzata numericamente dai Primavera Leonardo Benedetti, Daouda Peeters e Jamie Yayi Mpie. Programmi individuali per Nicola Murru, Jacopo Sala e Lorenzo Tonelli; iter di recupero per Edgar Barreto. Domani, mercoledì, i blucerchiati sosterranno una doppia sessione.

SASSUOLO

12.00 - Per la formazione di De Zerbi è in programma una doppia seduta sul campo di Ca'Marta.

SPAL

14.00 - Seduta di allenamento prevista alle ore 14:30.

TORINO

16.35 - Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica in vista della partita di domenica 27 gennaio, alle ore 18, contro l’Inter. Ancora lavoro personalizzato per Baselli, mentre Moretti ha svolto tutto il programma odierno con i compagni. Domani in calendario doppio allenamento.

UDINESE

15.00 - È iniziata la settimana di preparazione in vista di Sampdoria-Udinese con la squadra la lavoro dopo aver osservato ieri il giorno di riposo. La seduta è iniziata con un lavoro di forza in palestra seguita da una ventina di minuti di tecnica dinamica sul campo 2 del Bruseschi. Successivamente focus sulla parte atletica abbinata al lavoro col pallone con possessi palla, esercitazioni di uno contro uno e partitelle a pressione. Domani i ragazzi si alleneranno