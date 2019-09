Serie A, live dai campi - Milan, pomeriggio diviso tra palestra e torelli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi.

ATALANTA

Stasera in campo contro la Dinamo Zagabria: QUI le ultime da Zagabria.

Atalanta-Fiorentina (domenica ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione: Gollini; Toloi, Djimsiti (Kjaer), Masiello; Hateboer (Castagne), De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

BOLOGNA

Bologna-Roma (domenica ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone, Palacio

BRESCIA

Udinese-Brescia (sabato ore 15.00)

Squalificati: Daniele Dessena.

Probabile formazione: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Zmrhal; Romulo; Ayé, Donnarumma.

CAGLIARI

Cagliari-Genoa (venerdì ore 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione: Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini (Lykogiannis); Nandez, Cigarini, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone. Allenatore Maran

FIORENTINA

Atalanta-Fiorentina (domenica ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert; Ribery, Chiesa.

GENOA

Criscito e compagni hanno iniziato a provare gli accorgimenti per il match con il Cagliari. Tra le pieghe degli addestramenti di routine, possesso palla e sincronizzazioni il pane quotidiano, sono state affrontate situazioni di gioco che verranno riprese nella rifinitura di giovedì.

Cagliari-Genoa (venerdì ore 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione: Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Radovanovic, Schone, Barreca; Lerager; Kouamé, Pinamonti.

HELLAS VERONA

Juventus-Hellas Verona (sabato ore 18.00)

Squalificati: Mariusz Stepinski.

Probabile formazione: Silvestri; Rahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic: Verre, Zaccagni; Di Carmine.

INTER

Milan-Inter (sabato ore 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione: Handanovic; Godin, Skriniar, De Vrij; Lazaro, Barella, Sensi, Vecino, Asamoah; Lukaku (Sanchez), Lautaro Martinez.

JUVENTUS

Stasera in campo contro l'Atletico Madrid: QUI le ultime da Madrid.

Juventus-Hellas Verona (sabato ore 18.00)

Squalificati:

Prossima gara Atletico Madrid-Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo.

LAZIO

Allenamento pomeridiano per la Prima Squadra della Capitale che, quest'oggi, si è ritrovata presso il Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello. Riscaldamento tecnico in apertura per gli uomini di Simone Inzaghi che, al termine di alcuni torelli, hanno svolto delle esercitazioni atletiche agli ordini del Prof. Ripert. La seduta si è conclusa con delle prove tattiche in vista di Cluj-Lazio.

Lazio-Parma (domenica 20.45)

Squalificati:

Prossima gara Cluj-Lazio: Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Cataldi, Leiva, Milinkovic, Jony; Correa, Caicedo.

LECCE

Dopo la vittoria nel posticipo di lunedì e il giorno di riposo concesso dal tecnico Liverani, i giallorossi si sono ritrovati questa mattina, all’Acaya Golf Resort & SPA, per la ripresa della preparazione in vista della gara di domenica con il Napoli. Meccariello, Fiamozzi e Dell’Orco hanno lavorato in differenziato.

Lecce-Napoli (domenica 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione: Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer; Falco; Lapadula, Farias.

MILAN

Il primo gruppo di giocatori ha iniziato il lavoro di attivazione muscolare in palestra alle 10.00 per poi spostarsi sul campo ribassato dove, dopo alcuni esercizi tecnici, ha eseguito lavoro tattico con focus particolare sulla fase difensiva; nel frattempo i portieri hanno svolto lavoro specifico con il preparatore Luigi Turci. Cross e tiri in porta prima di rientrare in palestra. Il secondo gruppo pronto in palestra per la fase di attivazione muscolare alle 10.30 prima di uscire sul campo dove ha iniziato il lavoro con una serie di esercitazioni tecniche: torelli a tema e esercizi sul possesso palla prima di iniziare la parte tattica dell'allenamento. Partitella su campo ridotto per terminare il lavoro odierno.

Milan-Inter (sabato ore 20.45)

Squalificati: Davide Calabria.

Probabile formazione: Donnarumma; Conti, Musacchio. Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Paqueta; Piatek.

NAPOLI

Gli azzurri preparano il match contro il Lecce per la quarta giornata di Serie A, in programma domenica alle ore 15. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall'inizio in Champions, sono stati impegnati in lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa, sul campo 1, hanno svolto seduta tecnica e una serie di partitelle a campo piccolo. Chiusura con esercitazioni di cross e tiri in porta. Tonelli prosegue nella sua tabella personalizzata.

Lecce-Napoli (domenica 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Insigne; Milik, Lozano.

PARMA

Lazio-Parma (domenica 20.45)

Squalificati:

Prossima gara Lazio-Parma: Sepe; Darmian, Alves, Iacoponi, Gagliolo (Pezzella); Hernani (Kucka), Brugman, Barillà; Gervinho, Inglese, Kulusevski.

ROMA

Rifinitura stamane per i giallorossi in vista della gara di domani tra Roma e Istanbul Basaksehir. Regolarmente presente Dzeko, la seduta si è sviluppata in particolare su esercizi sulla rapidità e torello, dopo i consueti giri di campo (VoceGialloRossa.it).

Bologna-Roma (domenica 15.00)

Squalificati:

Prossima gara Roma-Istanbul Başakşehir: Pau Lopez (Mirante); Florenzi, Mancini, Fazio, Spinazzola; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko (Kalinic).

SAMPDORIA

Sampdoria-Torino (domenica 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione: Audero; Murillo, Ferrari, Regini; Bereszynski, Ekdal, Linetty, Murru; Rigoni; Caprari (Gabbiadini), Quagliarella.

SASSUOLO

Sassuolo-SPAL (domenica 12.30)

Squalificati:

Probabile formazione: Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga

SPAL

Sassuolo-SPAL (domenica 12.30)

Squalificati:

Probabile formazione: Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; D’Alessandro, Kurtic, Missiroli, Murgia, Sala; Petagna, Di Francesco.

TORINO

Sampdoria-Torino (domenica 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione: Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Meite, Rincon, Aina; Baselli, Berenguer; Belotti.

UDINESE