Serie A, live dai campi - Milan, ripresa degli allenamenti senza Ibrahimovic

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle squadre della Serie A, in vista delle gare della diciottesima giornata:

ATALANTA

Ripresa degli allenamenti a Zingonia questi pomeriggio per Gomez e compagni dopo la sosta per le festività natalizie. Mister Gasperini ha diretto una seduta di lavoro sul campo principale del Centro Bortolotti in vista del prossimo impegno che vedrà i nerazzurri sfidare il Parma alle ore 15 del 6 gennaio al Gewiss Stadium di Bergamo nella 18ª giornata della Serie A TIM 2019-2020. Tutti a disposizione del tecnico nerazzurro, compreso Zapata che si è allenato con il gruppo.

Atalanta-Parma lunedì 6 gennaio, 15.00)

Squalificati:

BOLOGNA

Ripresa degli allenamenti per i ragazzi di Mihajlovic che tornano in campo dopo la sosta natalizia. I rossoblù hanno sostenuto una seduta atletica sotto gli occhi di numerosi tifosi presenti al campo. Differenziato per Krejci e Santander, mentre Dijks prosegue il suo programma di recupero. Assenti i sudamericani Medel, Palacio e Paz, che riprenderanno ad allenarsi domani.

Bologna-Fiorentina (lunedì 6 gennaio, 12.30)

Squalificati:

BRESCIA

L’amichevole contro il Trastevere Calcio di oggi pomeriggio si è conclusa con il risultato di 0-6 per il Brescia, a segno Morosini, Balotelli, Torregrossa, Bisoli, Balotelli e Torregrossa.

Brescia-Lazio (domenica 5 gennaio, 12.30)

Squalificati: Corini.

CAGLIARI

Lavoro atletico, tecnica e tattica nella giornata di lavoro dei rossoblù impegnati oggi al Centro sportivo di Assemini in una doppia seduta, in vista della gara di campionato del 6 gennaio contro la Juventus (Allianz Stadium, ore 15). Al mattino allenamento in palestra: i calciatori hanno svolto una serie di lavori individualizzati. La seduta del pomeriggio è iniziata con l’attivazione: torelli ed esercizi di agilità. La squadra è stata poi divisa in due gruppi: i difensori hanno lavorato sulla linea; i centrocampisti e gli attaccanti si sono concentrati su combinazioni e conclusioni in porta. In chiusura partita a campo ridotto. Sono rientrati oggi alla base i sudamericani Castro, Nandez, Oliva e Rafael impegnati in un lavoro di scarico. Hanno proseguito il loro lavoro personalizzato Cacciatore, Ceppitelli e Cragno.

Juventus-Cagliari lunedì 6 gennaio 15.00)

Squalificati: Pisacane.

FIORENTINA

Bologna-Fiorentina (lunedì 6 gennaio, 12.30)

Squalificati:

GENOA

Genoa-Sassuolo (domenica 5 gennaio, 18.00)

Squalificati:

HELLAS VERONA

Oggi nuova seduta mattutina di allenamento per i gialloblù. Allo Sporting Center 'Paradiso' di Peschiera, dopo il consueto riscaldamento, i ragazzi di mister Juric hanno svolto una serie di esercitazioni tattiche per poi disputare una partita a campo intero.

SPAL-Hellas Verona (domenica 5 gennaio, 15.00)

Squalificati:

INTER

Napoli-Inter (lunedì 6 gennaio, 20:45)

Squalificati:

JUVENTUS

Sono finite le vacanze per i giocatori della Juventus. Il gruppo, a una settimana esatta dalla prima partita del 2020, in programma lunedì prossimo, 6 gennaio, alle 15 contro il Cagliari fra le mura dell'Allianz Stadium, sono scesi in campo al pomeriggio al Training Center. I bianconeri hanno lavorato sulla ripresa della condizione fisica, per ricominciare a mettere benzina nel motore, in vista della seconda parte della stagione. Nel dettaglio, la seduta di oggi ha avuto come menu prima palestra, poi in campo atletica, sprint, lavoro con la palla e partitella finale. Assente solo Douglas Costa, che ha usufruito di un permesso e sarà a Torino domani pomeriggio.

Juventus-Cagliari lunedì 6 gennaio 15.00)

Squalificati: Bentancur (3)

LAZIO

Allenamento a porte aperte questo pomeriggio per la Prima Squadra della Capitale, scesa in campo alle 15:00 sul cal ‘Mirko Fersini’ di Formello. Accolti da un autentico bagno di folla, i biancocelesti hanno effettuato inizialmente un riscaldamento aerobico e tecnico per poi dedicarsi ad una fase atletica. La prima seduta dopo la settimana di riposo concessa per la pausa invernale, la squadra ha disputato una partitella in famiglia terminata 1-1. Domani è in programma una seduta mattutina.

Brescia-Lazio (domenica 5 gennaio, 12.30)

Squalificati: Luis Alberto e Lucas Leiva.

LECCE

Lecce-Udinese (lunedì 6 gennaio, 18:00)

Squalificati: Calderoni.

MILAN

Ripresa degli allenamenti dopo la pausa natalizia questo pomeriggio a Milanello. La squadra si è ritrovata per pranzo e successivamente ha iniziato l'allenamento in palestra con l'attivazione muscolare. Il riscaldamento è poi proseguito sul campo rialzato alle spalle degli spogliatoi con una serie di esercizi tra gli ostacoli bassi; sul campo ribassato, poi, torelli a tema seguiti da una serie di allunghi sui 50 metri. Parallelamente, i portieri hanno svolto un lavoro specifico con il preparatore Luigi Turci. Spazio alla palla nella seconda parte dell'allenamento con una serie di partitelle a campo ridotto; prove sulle palle inattive prima di concludere l'impegno odierno. Ancora assente Zlatan Ibrahimovic, il cui arrivato è fissato per il 2 gennaio.

Milan-Sampdoria lunedì 6 gennaio 15.00)

Squalificati:

NAPOLI

Dopo il riposo per le vacanze natalizie il Napoli ha ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti al Centro Tecnico. La squadra ha iniziato la sessione sul campo 3 con una fase di attivazione. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che si sono alternati in lavoro su circuito di forza e allenamento aerobico. Di seguito esercitazioni tecnico tattiche. Chiusura con partitina a campo ridotto. Luperto e Mertens hanno svolto prima parte della seduta in gruppo e seconda seguendo una tabella di lavoro personalizzato sul campo 2. Terapie per Koulibaly.

Napoli-Inter (lunedì 6 gennaio, 20:45)

Squalificati:

PARMA

Atalanta-Parma lunedì 6 gennaio, 15.00)

Squalificati: Gagliolo.

ROMA

La Roma ha ripreso ad allenarsi in vista della ripresa del campionato fissata per domenica alle 20:45 contro il Torino. La parte iniziale della seduta ha visto una fase di attivazione più lunga del solito, prima di mezz'ora di allenamento atletico sul campo C e una fase tattica. Lorenzo Pellegrini e Chris Smalling hanno svolto lavoro individuale programmato, personalizzato per Pastore, Santon, Kluivert e Cristante. Davide Zappacosta ha lavorato a Trigoria in questi giorni e da ieri è a Cortina dove rimarrà fino al 2 gennaio, seguendo comunque un suo percorso di recupero (VoceGialloRossa.it).

Roma-Torino (domenica 5 gennaio, 20.45)

Squalificati:

SAMPDORIA

Percorsi atletici neuromuscolari, esercitazioni tecniche, prove tattiche, mini torneo con 4 squadre su spazi ristretti. Questo il menù misto del penultimo allenamento dell’anno sul campo 2 del centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco. In una mattinata fredda e umida Bartosz Bereszynski e Federico Bonazzoli hanno svolto in gruppo le prime tre fasi della seduta per dedicarsi, in seguito, a un lavoro specifico per il miglioramento della condizione. Allenamenti singoli, in campo e in palestra, per Fabio Depaoli, Albin Ekdal e Nicola Murru; percorsi di recupero agonistico per Edgar Barreto e Andrea Bertolacci; riposo per Alex Ferrari. L’ultima sessione del 2019 è in agenda per domani, martedì, sempre al mattino.

Milan-Sampdoria lunedì 6 gennaio 15.00)

Squalificati:

SASSUOLO

Neroverdi al lavoro questo pomeriggio sul campo del Mapei Football Center: la squadra ha svolto attivazione, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra e partitella finale. Lavoro differenziato per Domenico Berardi, Vlad Chiriches, Gregoire Defrel e Marlon.

Genoa-Sassuolo (domenica 5 gennaio, 18.00)

Squalificati:

SPAL

SPAL-Hellas Verona (domenica 5 gennaio, 15.00)

Squalificati:

TORINO

Sessione pomeridiana per il Torino al Filadelfia, sul campo secondario. Esattamente come ieri l’allenatore Walter Mazzarri ha alternato esercitazioni tecniche a lavori sulla parte atletica. Assenti Lorenzo De Silvestri (che ha usufruito di un giorno di permesso per motivi personali) e Armando Izzo (rimasto a riposo per stato febbrile). I nuovi accertamenti eseguiti in data odierna su Cristian Ansaldi hanno confermato il quadro rassicurante della prima risonanza. Pertanto l’esterno argentino nei prossimi giorni riprenderà progressivamente l’attività sportiva. Per Belotti e compagni domani in calendario una seduta tecnica.

Roma-Torino (domenica 5 gennaio, 20.45)

Squalificati: Bremer, Ansaldi.