Serie A, live dai campi: Milan, solo Conti e Strinic out per la Sampdoria

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della decima giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

17.42 - I nerazzurri, dopo aver usufruito di un giorno di riposo, sono tornati ad allenarsi al centro Bortolotti di Zingonia in vista dell'anticipo contro il Parma, in programma allo stadio di Bergamo sabato alle 15. Nel pomeriggio mister Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta sottoponendo i calciatori a differenti carichi di lavoro in base al minutaggio di domenica: lavoro con la palla per chi ha giocato; palestra e partitella con la Primavera per gli altri. Masiello ha proseguito con il programma di lavoro personalizzato. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.

IN OTTICA PARMA - Toloi in dubbio, ma le indicazioni arrivate oggi da Zingonia inducono alla fiducia: certi di non esserci invece Masiello e Tumminello.

BOLOGNA

17.00 - Gli esami cui sono stati sottoposti Danilo Larangeira e Mitchell Dijks non hanno evidenziato lesioni. I due giocatori lavoreranno a parte per qualche giorno.

IN OTTICA SASSUOLO - Danilo e Dijks sembrano recuperabili, non dovrebbero aver problemi. Sicuramente fuori causa invece Mattiello e Krejci.

CAGLIARI

CHIEVOVERONA

17.10 - È iniziata la settimana di allenamenti a Veronello dei gialloblù, che domenica alle 15.00 affronteranno in trasferta il Cagliari. Questo il programma svolto: Riscaldamento, poi fartlek a impulsi variabili, lavoro intermittente con la palla, gioco a tema tattico, lavori intermittenti a navetta

IN OTTICA CAGLIARI - Obi è sicuramente out per la sfida ai sardi, mentre Barba salterà la sfida per la squalifica rimediata nella scorsa giornata.

EMPOLI

FIORENTINA

17.39 - Dopo la partitella di ieri contro la Primavera, oggi la Fiorentina si è allenata al centro sportivo per preparare al meglio la sfida all'Olimpico di Torino contro la squadra di Mazzarri.

IN OTTICA TORINO - Sicuramente fuori Norgaard, che dovrebbe rientrare a fine novembre.

FROSINONE

GENOA

INTER

14.40 - Sono 19 i convocati di Luciano Spalletti per la sfida della sua Inter col Barcellona. Presenti nell'elenco sia Perisic che Brozovic, entrambi alle prese con qualche fastidio fisico. Assente, come ampiamente annuncito, Radja Nainggolan che ne avrà almeno per 3 settimane.

Portieri: Handanovic, Padelli, Berni

Difensori: Vrsaljko, De Vrij, Ranocchia, Asamoah, Miranda, D'Ambrosio, Skriniar

Centrocampisti: Vecino, Borja Valero, Perisic, Brozovic

Attaccanti: Icardi, Lautaro Martinez, Keita Balde, Politano, Candreva

15.02 - Marcelo Brozovic si è aggregato al gruppo, nella seduta odierna. Leggermente più indietro Perisic, che resta in dubbio per domani. Entrambi sono stati convocati da Luciano Spalletti ma saranno meglio valutati nella giornata di domani e una decisione circa il loro impiego sarà probabilmente presa solo a ridosso dell'inizio del match.

IN OTTICA LAZIO - Nainggolan è sicuramente fuori causa dopo la distorsione subìta domenica sera, a disposizione il resto del gruppo. Attenzionate le situazioni di Perisic e Brozovic, come già evidenziato.

JUVENTUS

13.03 - Signora in campo stasera a Manchester per la sfida ai Red Devils. Di seguito l'elenco dei calciatori convocati dall'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, in vista della sfida di domani contro il Manchester United valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Emergenza a centrocampo per il tecnico bianconero che dovrà fare a meno di Khedira ed Emre Can.

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Zarzagli, Bonucci, Cancelo, Rugani.

Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Bentancur.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Kean, Bernardeschi.

IN OTTICA EMPOLI - Fuori causa Emre Can, Mandzukic e Khedira: i tre non saranno disponibili per la gara di stasera e non torneranno neanche per la sfida del Castellani.

LAZIO

17.36 - Allenamento pomeridiano per la Prima Squadra della Capitale che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Campo ‘Mirko Fersini’ del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:30. Lavoro propriocettivo in apertura per la formazione biancoceleste che, successivamente, ha svolto delle esercitazioni atletiche agli ordini del Prof. Ripert. Ampie prove tattiche in seguito per la compagine di Inzaghi in vista del match di giovedì con il Marsiglia. Nella giornata di domani è previsto l’allenamento di rifinitura.

IN OTTICA INTER - Dopo la sfida al Parma da valutare le condizioni di Berisha, mentre sono sicuri indisponibili Durmisi e Badelj.

MILAN

18.29 - Secondo giorno di lavoro a Milanello in preparazione del match di Europa League, giovedì 25 alle 18.55 a , che vedrà il Milan affrontare il . La squadra, prima di scendere in campo, è stata impegnata in una seduta di analisi video. Alle 11.30 i rossoneri hanno cominciato il riscaldamento, nello specifico una sequenza di esercizi atletici utilizzando degli ostacoli bassi e delle sagome; l'attivazione muscolare è proseguita con dei torelli, prima di passare alla parte tecnica. A seguire la squadra ha svolto una serie di partitelle: inizialmente attacco contro difesa 10 contro 11 su campo ridotto, poi partitelle libere 11 contro 11 sempre su campo ridotto. A margine delle partitelle, a rotazione alcuni giocatori hanno effettuato un potenziamento per gli arti superiori.

IN OTTICA SAMPDORIA - Solite assenze per Gattuso: Conti out per un problema al ginocchio, rientro tra i convocati per inizio novembre, mentre Strinic soffre di una ipertrofia muscolo cardiaco.

NAPOLI

12.35 - Allenamento mattutino per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri stanno preparando il match contro il PSG di mercoledì a Parigi valido per la terza giornata di Champions League. Seduta svolta sotto una fitta pioggia con la squadra che ha svolto in avvio attivazione a secco. Successivamente, la rosa si è divisa in due gruppi che sono stati impegnati, in maniera alternata, in lavoro tecnico con le sagome e svolgimento di gioco sul possesso palla utilizzando il pallone ufficiale della Champions. Chiusura con allenamento tecnico. Buone notizie per Insigne, che ha lavorato col gruppo. Distrazione di primo grado all'adduttore sinistro, invece, per Simone Verdi che questa mattina s'è sottoposto agli esami medici dopo l'infortunio di sabato a Udine. L'attaccante azzurro oggi farà terapie. Di seguito la lista dei convocati

Portieri: Ospina, Karnezis, Meret.

Difensori: Albiol, Maksimovic, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Hysaj, Ghoulam.

Centrocampisti: Fabian Ruiz, Rog, Allan, Diawara, Zielinski, Hamsik.

Attaccanti: Mertens, Callejon, Milik, Insigne.

IN OTTICA ROMA - Simone Verdi difficilmente potrà recuperare per la sfida ai capitolini, mentre per Chiriches e Younes sono lungodegenti che difficilmente rivedremo nel 2018.

PARMA

ROMA

13.45 - Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro il CSKA Mosca valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Tornano a disposizione De Rossi e Kolarov, out Pastore per infortunio. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Olsen, Mirante.

Difensori: Lu. Pellegrini, Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi, Manolas,

Centrocampisti: Cristante, Lo. Pellegrini, De Rossi, Coric, Zaniolo, Nzonzi.

Attaccanti: Dzeko, Schick, Under, Kluivert, El Shaarawy.

IN OTTICA NAPOLI - Karsdorp e Diego Perotti sono sicuramente fuori causa, a rischio anche Kolarov, non in grandi condizioni e in dubbio anche per la sfida di stasera.

SAMPDORIA

15.07 - Pur avendo giocato ieri sera, la Sampdoria si è già rimessa in moto a Bogliasco per un allenamento mattutino. Marco Giampaolo e staff hanno diviso la squadra in due gruppi: i più impiegati con il Sassuolo hanno svolto una seduta di scarico chi in palestra chi in piscina – con questi ultimi anche Gabriele Rolando, alle prese con il proprio programma specifico -; il resto del gruppo ha lavorato regolarmente sul campo 1. Vasco Regini prosegue intanto il proprio iter di recupero agonistico. Domani, mercoledì, i blucerchiati si ritroveranno nel pomeriggio.

IN OTTICA MILAN - Regini è out per il noto gravissimo infortunio, in dubbio c'è anche Defrel, che ha lasciato ieri il campo in condizioni imperfette. Tuttavia oggi il francese si è allenato in gruppo e la fiducia circa una sua presenza a San Siro cresce.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

18.05 - Allenamento pomeridiano al Filadelfia, in vista della partita contro la Fiorentina in calendario sabato 27 ottobre allo stadio Olimpico Grande Torino. Tutti a disposizione del tecnico Mazzarri che ha fatto svolgere dapprima un lavoro in palestra sulla parte atletica e poi una sessione tattica sul campo secondario. Il programma di domani prevede un altro allenamento pomeridiano al Filadelfia, a porte chiuse.

IN OTTICA FIORENTINA - Out Lyanco: per lui distorsione alla caviglia, il rientro è previsto per dicembre