Serie A, live dai campi - Milan, Suso migliora. Napoli, Hamsik a parte

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle 20 squadre di Serie A.

ATALANTA

Continua la preparazione al Centro Bortolotti di Zingonia in vista della gara contro il Frosinone, in programma allo stadio Stirpe domenica alle 12.30, prima giornata del girone di ritorno della Serie A TIM 2018-2019. Palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto per Gomez e compagni. Allenamento differenziato per Varner, che ha proseguito con il lavoro di recupero.

BOLOGNA

A tre giorni dalla trasferta di Ferrara, la squadra è tornata in campo questa mattina a Casteldebole, per una serie di esercitazioni tecniche e una partitella. Lavora ancora a parte Blerim Dzemaili.

CAGLIARI

Il Cagliari ha sostenuto una seduta di allenamento questa mattina ad Asseminello, in vista della gara di domenica (ore 18) alla Sardegna Arena contro l’Empoli. La prima parte della sessione di lavoro è stata dedicata ad esercizi di mobilità e agilità. Quindi, combinazioni con sviluppi offensivi. In chiusura la squadra ha svolto una partita a 70 metri. Personalizzato per Alberto Cerri, Ragnar Klavan e Marco Sau. A riposo Darijo Srna per via di un attacco febbrile.

Una giornata uggiosa scaldata dai lavori fatti assimilare al ‘Signorini’ dallo staff tecnico, dopo la colazione di gruppo nella club house di Villa Rostan. Quando il conto alla rovescia segnala meno quattro alla partita con il Milan, a Pegli stanno entrando nel vivo le operazioni. Nell’unica sessione odierna Criscito e compagni hanno dato smalto alle condizioni atletiche, tramite circuiti specifici ed esercitazioni di forza dinamica. A seguire mister Prandelli ha virato su un’impronta tattica attraverso una serie di addestramenti mirati. Rispetto alla giornata di ieri non si è allenato il difensore Spolli, al centro di interesse in chiave mercato. Venerdì è in programma un’altra a sessione a porte chiuse.

I rossoneri hanno ripreso la preparazione dopo la finale di Supercoppa Italiana persa contro la Juventus: riposo per chi ha partecipato alla trasferta di Gedda. Personalizzato per Suso che proverà a recuperare per Genova. Lavoro anche per Biglia e Caldara, mentre solo terapie per Bonaventura.

NAPOLI

Seduta mattutina per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio posticipo della 20esima giornata di ritorno in programma domenica al San Paolo. La squadra, sul campo 1, ha svolto scarico in avvio e successivamente torello. Di seguito lavoro tecnico tattico. Chiusura con cross e tiri in porta. Mertens ha svolto allenamento specifico sulla sabbia. Differenziato per Hamsik.

