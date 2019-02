Serie A, live dai campi - Milik in gruppo. CR7 ancora in dubbio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

Allenamento mattutino per i gialloblù a Veronello, impegnati a preparare la sfida al Torino, valevole per la 26^ Giornata di Serie A TIM. Questo il programma svolto:

- Torelli

- Lavori tattici

- Partita

La squadra si ritroverà domani mattina per una seduta di allenamento che si svolgerà a porte chiuse.

La Juve ha terminato l'allenamento mattutino in vista del match contro il Napoli. Per la partita di domenica è possibile che ci sia qualche cambio e a centrocampo dal primo minuto si rivedrà Pjanic, insieme a lui potrebbe agire Emre Can. In attacco, invece, le certezze sembrano essere Dybala e Mandzukic. Poi bisognerà capire se CR7 recupererà oppure no. In caso di forfait di Cristiano Ronaldo al suo posto potrebbe esserci Bernardeschi. Per quanto riguarda Douglas Costa c'è un po' di pessimismo e molto probabilmente contro il Napoli non ci sarà si spera possa tornare per la Champions.

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus di domenica, per il posticipo della 26esima giornata di Serie A. La squadra, sul campo 1, ha iniziato la sessione con torello e attivazione a secco, successivamente esercizi atletici finalizzati al lavoro aerobico. Di seguito allenamento tecnico, cross e conclusioni con l'ausilio di sagome. Milik e Mario Rui hanno svolto allenamento completo con il gruppo.

La Roma è tornata in campo questa mattina per proseguire la preparazione in vista del derby in programma sabato sera (20:30) allo stadio Olimpico. La squadra ha visionato alcuni filmati in sala video, ha lavorato in palestra e ora scenderà in campo per l'attivazione muscolare e poi la parte tattica. A parte Ünder (lavoro individuale per lui), tutti i giocatori lavoreranno in gruppo, compreso quindi Manolas.

Allenamento tecnico-tattico al Filadelfia per il Torino FC, che ha proseguito nella preparazione della sfida contro il Chievo, che avrà luogo domenica alle ore 12.30. Nulla da segnalare per quanto concerne il bollettino medico. Domani, venerdì 1° marzo, allenamento per testate le situazioni di gioco in vista della partita contro i gialloblu.

