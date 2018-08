Serie A, live dai campi - Nainggolan recuperato. Destro in gruppo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le 20 squadre di Serie A continuano la loro preparazione in vista della seconda giornata di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

16.41 - Giorno di partita e per i nerazzurri l'ultimo allenamento prima del match è come consuetudine in programma al Centro Sportivo di via Campioli a Reggio Emilia., il mister ha "rifinito" con i suoi ragazzi la tattica in vista della prima delle due sfide con il Copenaghen.

BOLOGNA

16.22 - Continua la preparazione della squadra alla trasferta di Torino: questa mattina i rossoblù hanno svolto una serie di torelli come riscaldamento, una seduta tattica e alcune esercitazioni tecniche a gruppi. Sono rientrati in gruppo Mitchell Dijks, Mattia Destro e Federico Santander, lavorando regolarmente con i compagni. Terapie per Godfred Donsah, Juan Valencia e Nehuen Paz.

CAGLIARI

16.42 - Seduta mattutina per i rossoblù in preparazione alla gara di campionato di domenica alla Sardegna Arena contro il Sassuolo. Dopo l’attivazione, la squadra è stata impegnata in esercizi di tecnica e agilità. Quindi, didattica difensiva sui calci piazzati a sfavore. Infine, partita a tutto campo, sviluppata partendo da diverse situazioni di gioco. Lavoro a parte per Rafael, terapie per Ceppitelli.

CHIEVO VERONA

EMPOLI

15.20 - Azzurri al lavoro questa mattina al Sussidiario; domani mattina nuova seduta e sabato pomeriggio ultimo allenamento prima della partenza per Genova.

FIORENTINA

FROSINONE

16.11 - Seduta mattutina di allenamento per i giallazzurri alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino. La squadra si è ritrovata in campo alle 10:00 svolgendo, dopo una prima fase di riscaldamento, del lavoro per reparti e una serie di partitelle a campo ridotto. Continua a lavorare a parte Daniel Ciofani.

GENOA

16.50 - Altro allenamento incentrato sulla tattica quello di oggi per il Genoa di Ballardini, concluso con due partite, la prima a tutto campo e la seconda in spazi stretti. A Pegli sta proseguendo con indicazioni positive il rientro graduale di Lisandro Lopez e Medeiros, candidati a essere inseriti tra i convocati, in presenza di ulteriori conferme.

INTER

16.09 - Recupero completato per Radja Nainggolan, che pare finalmente tornato a disposizione di Luciano Spalletti e dovrebbe essere convocato per la partita contro il Torino, anche se è probabile parta dalla panchina. Intanto, il lavoro ad hoc dell'ultimo mese è terminato e il belga oggi si è allenato con il gruppo, partecipando anche alla partitella.

JUVENTUS

16.54 - La Juventus, attraverso il suo sito internet ufficiale, ha fornito i dettagli della seduta odierna: "La Juventus riprende confidenza con il terreno dell'Allianz Stadium: i bianconeri infatti questa mattina si sono allenati nell'impianto che sabato sera ospiterà la gara contro la Lazio, valevole per la seconda giornata di campionato. La seduta è stata principalmente incentrata sulla tattica, con la squadra impegnata a provare i movimenti da replicare contro i biancocelesti. Domani si tornerà al lavoro al Training Center per limare gli ultimi dettagli durante l'allenamento fissato per il tardo pomeriggio".

LAZIO

15.44 - Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata sul Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 10. Al termine di un iniziale riscaldamento tecnico, composto da alcune esercitazioni sulla conduzione del pallone, i biancocelesti hanno svolto un blocco atletico agli ordini del Prof. Ripert, prima di dare inizio ad un’ampia fase tattica in vista della partita di sabato prossimo con la Juventus.

MILAN

NAPOLI

17.15 - Seduta mattutina per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Milan di sabato sera al San Paolo per l'anticipo della seconda giornata di Serie A. La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio con l'utilizzo di ostacoli bassi, di seguito partitina a porte piccole. Successivamente seduta tecnico tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto.

PARMA

ROMA

16.45 - La Roma è scesa in campo sui prati del Fulvio Bernardini di Trigoria. La squadra è stata divisa su due campi per effettuare esercitazioni tattica per reparti. Sul Campo C sono scesi centrocampisti e attaccanti agli ordini di Di Francesco, mentre sul Campo Testaccio, la difesa agli ordini di Tomei. Poi la squadra di è riunita sul Campo C per lavorare tatticamente 11vs11. Nella partitella finale protagonisti Dzeko (doppietta), Kolarov, Strootman ed El Shaarawy. Continua il progresso per Nzonzi. Ancora allenamento individuale per Diego Perotti.

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

TORINO

UDINESE