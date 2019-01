Serie A, live dai campi - Napoli a Castelvolturno. Inter, domani la ripresa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si torna al lavoro, in vista della Coppa Italia e della ripresa del campionato di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

15.15 - Ripresa degli allenamenti questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia. Mister Gasperini ha cominciato a preparare il primo impegno ufficiale del 2019: lunedì 14 gennaio l'Atalanta è infatti attesa dagli ottavi di finale di Coppa Italia in gara unica contro il Cagliari alle 17.30 alla Sardegna Arena. Palestra e lavoro sul campo per Gomez e compagni. Allenamento differenziato per de Roon che ha comunque aumentato i carichi e svolto anche del lavoro con la palla sul campo. Varnier ha seguito il suo programma di lavoro personalizzato. Assente Ali Adnan, impegnato con l'Iraq nell'Asian Cup. Domani, sempre al Centro Bortolotti di Zingonia, allenamento a porte chiuse.

BOLOGNA

14.00 - La ripresa degli allenamento è fissata per oggi: allenamento a porte aperte alle 15 al centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole.

CAGLIARI

CHIEVOVERONA

15.15 - Ancora poche ore e i gialloblù torneranno a Veronello per dare il via alla seconda parte di stagione. La Serie A ricomincerà sabato 19 gennaio, ma il ChievoVerona disputerà la 1^ Giornata del girone di ritorno in posticipo lunedì 21 gennaio alle 19.00 sul campo della Juventus. La ripresa è fissata per martedì 8 gennaio: ritrovo a Veronello alle 12.30 e allenamento alle 14.30.

EMPOLI

14.30 - La formazione di Iachini torna ad allenarsi oggi alle 15.00, con una seduta prevista allo stadio Castellani.

FIORENTINA

14.30 - Giornata di ritiro per la squadra viola a Malta. Per i giocatori agli ordini di Pioli è prevista una doppia seduta di allenamenti: una al mattino con esercizi atletici e fisici (iniziata verso le 9) e una nel pomeriggio, con i gigliati che scenderanno anche sul campo da gioco.

FROSINONE

GENOA

14.00 - La rosa di Prandelli è pronta per essere trasferita all’Aeroporto Cristoforo Colombo per la partenza della squadra in charter, dopo la seduta di allenamento pomeridiana al Centro Signorini. Una settimana di ritiro per fare gruppo, ritrovare smalto sotto il profilo atletico. E provare nuovi accorgimenti tattici, funzionali a puntare alla seconda parte di campionato che si aprirà con il big-match con il Milan nel posticipo di lunedì 21 gennaio. Per mister Prandelli e lo staff la possibilità di lavorare a fondo.

INTER

15.45 - La squadra di Luciano Spalletti inaugura il nuovo anno domani, martedì 8 gennaio 2019, con la ripresa degli allenamenti al Centro Sportivo Suning.

JUVENTUS

LAZIO

15.35 - Seduta mattutina per la formazione biancoceleste, che alle ore 11:00 si è ritrovata sul campo Fersini del Centro Sportivo di Formello per la prima volta dell’anno. I laziali hanno svolto un iniziale lavoro all’interno dell’area tecnica per poi spostarsi sul terreno di gioco. Gli uomini a disposizione di mister Simone Inzaghi hanno effettuato alcune ripetute di corsa a metà campo per poi dedicarsi ad una fase sul possesso palla a tre colori. Una partita a metà campo neri contro arancioni, vinta 2-1 in rimonta dalla compagine fratinata, ha caratterizzato la parte conclusiva dell’allenamento. Domani è in programma una doppia seduta.

MILAN

14.30 - Inizia la prima vera settimana di lavoro del 2019. L'allenamento di oggi alle 15.30 segnerà la ripresa delle attività a Milanello dopo la breve pausa invernale. La vittoria contro la SPAL ha permesso di concludere bene lo scorso anno, ma ormai fa parte del passato: la Serie A resterà a riposo ancora due settimane (il Milan tornerà in campo il 21 gennaio contro il Genoa) e ora la concentrazione si sposta sul doppio incrocio con Samp e Juve.

NAPOLI

14.00 - La formazione di Ancelotti torna in campo alle 15 a Castel Volturno, per preparare la sfida di Coppa Italia di domenica 13 gennaio contro il Sassuolo allo stadio San Paolo.

PARMA

ROMA

SAMPDORIA

SASSUOLO

15.30 - Il club neroverde ha ripreso ieri pomeriggio la preparazione allo Stadio Ricci. I neroverdi hanno svolto riscaldamento, lavoro propiocettivo in palestra e lavoro metabolico a secco sul campo. A parte Adjapong, Boga, Ferrari, Lemos, Marlon, Odgaard e Sernicola. Il programma di domani prevede allenamento pomeridiano sempre al Ricci.

SPAL

14.00 - La formazione di mister Semplici torna ad allenarsi questo pomeriggio. Prevista una seduta di allenamento alle ore 14:30 a porte chiuse.

TORINO

14.00 - Ripresa ieri la preparazione per il Torino al Filadelfia. Oggi la squadra granata si allena alle 14.30: Ichazo e Nkoulou, che ieri hanno usufruito di un giorno di permesso, si riaggregheranno ai compagni per l’allenamento odierno a porte chiuse.

UDINESE

15.30 - Seconda seduta di allenamento del 2019. Sotto i vigili occhi di Mister Davide Nicola e del suo staff il gruppo, privo solo dei tre sudamericani Pussetto, Machis e Vizeu, ha svolto una prima fase di attivazione in palestra prima di spostarsi all'aperto. Divisi in due squadre i ragazzi si sono concentrati su esercizi di tecnica dinamica in spazi ristretti e di possesso palla in situazioni di gioco, prima sfruttando quattro giocatori come sponde esterne, poi regolarmente con i portieri. A chiudere l'allenamento odierno un'ultima parte dedicata al lavoro aerobico, anche qui a gruppetti separati. Quella che aspetta i bianconeri è una settimana molto intensa, con ben tre lavori doppi, a cominciare da quello di domani: appuntamento fissato alle 10:30.