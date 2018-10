Serie A, live dai campi - Napoli a riposo. Juve, Mandzukic in gruppo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

ATALANTA

BOLOGNA

Gli allenamenti della squadra verso la sfida contro l'Atalanta riprenderanno oggi pomeriggio, con una seduta alle 15 a porte aperte al centro tecnico Niccolò Galli.

CAGLIARI

CHIEVOVERONA

EMPOLI

Doppia seduta per la squadra di Aurelio Andreazzoli, che si è allenata in mattinata al Sussidiario. Nel pomeriggio toscani di nuovo in campo.

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

INTER

JUVENTUS

Dopo due giorni di riposo, seguiti alla vittoria a Empoli, la Juve è tornata al lavoro questa mattina al JTC Continassa, per cominciare a preparare la partita di sabato sera contro il Cagliari all'Allianz Stadium. Il gruppo si è concentrato su una seduta dedicata al possesso palla, lavoro supplementare, invece, per chi non ha giocato sabato. Si è allenato con la squadra anche Mario Mandzukic, mentre Bernardeschi ha svolto lavoro differenziato (per un affaticamento al muscolo "psoas") e Khedira si è allenato parzialmente con il gruppo. Personalizzato il lavoro anche per Giorgio Chiellini, che in via precauzionale per un affaticamento al flessore destro non ha giocato sabato, e che da domani riprenderà gradualmente con la squadra.

LAZIO

Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata presso il campo ‘Mirko Fersini’ del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 10:30. Seduta di scarico per i calciatori impiegati dall’inizio in Lazio-Inter, partitella d’allenamento, invece, per il resto del gruppo: la gara si è conclusa sul 4-1 per gli uomini di Simone Inzaghi. Doppietta per Joaquin Correa, reti per Alessandro Rossi e Pedro Neto.

MILAN

NAPOLI

Come riportato dai profili social ufficiali, la squadra di Carlo Ancelotti osserverà oggi un giorno di riposo. Gli allenamenti riprenderanno domani mattina.

PARMA

ROMA

Dopo la giornata di riposo di ieri, caratterizzata dal maltempo nella capitale, la Roma ha iniziato la preparazione, in vista della gara contro la Fiorentina, a breve, al centro tecnico Fulvio Bernardini di Trigoria. In mattinata 21 calciatori, divisi in gruppi, hanno dato inizio ai Test Mapei: il lavoro si svolge su varie stazioni, in cui vengono valutate le condizioni fisiche dei calciatori. Viene valutata, inoltre, anche la quantità di acido lattico presente nel calciatore messo sotto stress. Tra i calciatori da monitorare ci sono De Rossi e Manolas, usciti anzitempo dalla sfida contro il Napoli. Il primo, che al momento sente solamente dolore, andrà valutato per Firenze così come il greco, che ha subito solo un colpo al quadricipite femorale senza riportare lesioni. Anche Pastore e Kluivert sono tenuti sotto osservazione: se il percorso di allenamento proseguirà sui ritmi attuali i due potrebbero rientrare in gruppo per il fine settimana. Karsdorp e Perotti, infine, rientreranno in gruppo la prossima settimana. (fonte: vocegiallorossa)

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

TORINO

UDINESE