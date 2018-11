Serie A, live dai campi - Napoli, differenziato per Albiol. Lazio già in campo

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

BOLOGNA

15.00 - Ecco l’elenco dei convocati di Mister Inzaghi per la trasferta di Genova contro la Sampdoria:

Portieri: Da Costa, Santurro, Skorupski.

Difensori: Calabresi, Danilo, De Maio, Dijks, Gonzalez, Helander, Mbaye, Paz.

Centrocampisti: Donsah, Krejci, Mattiello, Nagy, Poli, Pulgar, Svanberg.

Attaccanti: Destro, Falcinelli, Okwonkwo, Orsolini, Palacio, Santander.

CAGLIARI

CHIEVO

EMPOLI

13.30 - Allenamento mattutino per la formazione di Iachini che, nel pomeriggio, partirà per Ferrara. Domani i toscani giocheranno sul campo della SPAL.

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

INTER

15.20 - A pochi giorni dal match valido per la 14^ giornata di Serie A, allenamento per i ragazzi di Luciano Spalletti. Seduta preceduta da sessione in sala video. Poi in palestra per riscaldamento su cyclette e percorso a stazioni con focus su parte alta e parte bassa del corpo. A seguire, un' ulteriore parte aerobica ed esercizi di tecnica individuale.

JUVENTUS

LAZIO

13.50 - Archiviata la trasferta del GSP Stadium di Nicosia contro l’Apollon Limassol, valida per la 5ª giornata della fase a gironi di UEFA Europa League, per la Lazio è arrivato il momento di tornare a pensare nuovamente al campionato. Questa mattina la compagine biancoceleste è volata da Larnaca alla Capitale per poi fare ritorno al Centro Sportivo di Formello: una volta nel quartier generale, gli uomini a disposizione di mister Inzaghi sono scesi in campo per l’allenamento di ripresa.

MILAN

NAPOLI

13.35 - Seduta mattutina per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro l'Atalanta a Bergamo per il "monday night" della 14esima giornata di Serie A. La squadra in avvio ha svolto attivazione a secco. Di seguito la rosa si è divisa in due gruppi che hanno svolto lavoro tattico e seduta tecnica in maniera alternata. Successivamente partitina a porte piccole. Poi coloro che sono andati in campo dall'inizio contro la Stella Rossa, hanno terminato la seduta. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in esercitazioni al tiro. Differenziato per Albiol e Mario Rui. Terapie per Verdi.

PARMA

ROMA

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

TORINO

UDINESE