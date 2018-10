Serie A, live dai campi - Napoli, differenziato per Koulibaly

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della nona giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

Allenamento per i viola in vista della gara contro il Cagliari. Rientrati i primi nazionali, in particolare gli azzurri e Hancko.

La mattinata di lavoro ha visto la squadra sottoposta a una serie di addestramenti mirati. In pozioni di terreno circoscritte, quindi su una metratura più ampia. Le prove per il match con la Juventus stanno entrando nel vivo, senza scossoni provocati da contrattempi. Una partitella, senza esclusione di qualche colpo, buon segno, ha chiuso il programma. Tra i nazionali si sono rivisti Radu e Zukanovic, allenatisi regolarmente. Pandev è tornato in Liguria, ma si unirà ai compagni giovedì, con gli altri rientranti Omenga e Hiljemark. Gli ultimi che mancano all’appello al ‘Signorini’.

Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata a partire dalle ore 09:30 presso il Campo ‘Mirko Fersini’ del Centro Sportivo di Formello.

Gruppo diviso da subito in due: lavoro in palestra per i calciatori offensivi, esercitazioni sul campo, invece, per la retroguardia biancoceleste. Il reparto arretrato, in particolare, ha svolto inizialmente un riscaldamento tecnico composto da scambi in movimento prima di passare ad un ampio lavoro di carattere tattico. Successivamente, i giocatori offensivi biancocelesti hanno raggiunto il terreno di gioco per una breve fase atletica agli ordini del Prof. Ripert. La squadra di Simone Inzaghi tornerà ad allenarsi questo pomeriggio alle ore 15:30.

Allenamento mattutino per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match a Udine per nona giornata di Serie A in programma sabato 20 ottore (ore 20.30). Sono rientrati dagli impegni con la Nazionale: Insigne, Milik, Zielinski, Hysaj e Rog. I primi quattro hanno svolto seduta completa con il gruppo. Torello e lavoro di scarico per il croato. La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento col pallone e attivazione. Di seguito lavoro finalizzato al possesso palla. Successivamente partitina con le sponde 7 contro 7. Chiusura con esercitazioni cross e tiri a porta. Koulibaly ha fatto riscaldamento con il gruppo e poi lavoro differenziato in palestra.

