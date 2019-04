Serie A, live dai campi - Napoli, dubbio Insigne. I convocati della Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

ATALANTA

Dopo il giorno di riposo concesso da mister Gasperini alla squadra e archiviata con soddisfazione la qualificazione alla finale di TIM Cup, Gomez e compagni riprenderanno gli allenamenti al Centro Bortolotti di Zingonia domani con una seduta a porte chiuse (sabato 27 aprile). Mister Gasperini comincerà così preparare la prossima partita che vedrà i nerazzurri affrontare l'Udinese nel posticipo della 34esima giornata di A.

BOLOGNA

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha convocato 24 giocatori per la sfida contro l'Empoli, in programma domani alle 15. Assente il solo Mattiello.

Portieri: Da Costa, Santurro, Skorupski

Difensori: Calabresi, Dijks, Helander, Danilo, Lyanco, Mbaye, Paz

Centrocampisti: Donsah, Dzemaili, Krejci, Nagy, Poli, Pulgar, Soriano, Svanberg

Attaccanti: Destro, Edera, Falcinelli, Orsolini, Palacio, Sansone, Santander

CAGLIARI

Alla vigilia della sfida contro la Roma all'Olimpico, il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, ha diramato la lista dei convocati.

Portieri: Rafael, Aresti, Cragno.

Difensori: Pellegrini, Cacciatore, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Leverbe, Srna, Romagna.

Centrocampisti: Bradaric, Cigarini, Birsa, Oliva, Barella, Padoin, Ionita, Deiola.

Attaccanti: Cerri, Joao Pedro, Pavoletti, Despodov, Thereau.

CHIEVOVERONA

Prosegue la preparazione in vista della 34^ giornata di Serie A che vedrà i gialloblù affrontare al Bentegodi il Parma nel match in programma domenica 28 aprile alle ore 15.00. Nella seduta odierna mister Domenico Di Carlo assieme al suo staff ha fatto svolgere alla squadra, al termine di un riscaldamento iniziale, vari torelli ed esercitazioni tattiche. La seduta mattutina di domani è stata fissata alle ore 11.00 e sarà a porte chiuse.

EMPOLI

L'Empoli ha reso nota la lista dei convocati per la sfida contro il Bologna, in programma domani (ore 15) al Dall'Ara. Andreazzoli recupera Pajac e Farias ma deve rinunciare a Maietta. Questa la lista completa:

Portieri: Dragowski, Perucchini, Provedel.

Difensori: Curto, Di Lorenzo, Nikolaou, Pajac, Pasqual, Rasmussen, Veseli.

Centrocampisti: Acquah, Bennacer, Brighi, Capezzi, Krunic, Traore, Ucan.

Attaccanti: Caputo, Farias, Mchedlidze, Oberlin.

FIORENTINA

Dopo la delusione Coppa Italia, Montella e la squadra sono tornati in campo questo pomeriggio per preparare la sfida di lunedì contro il Sassuolo. Da valutare le condizioni fisiche di Muriel, mentre la rosa ad oggi non presenta particolari situazioni critiche (a parte i lungodegenti Pjaca e Terracciano).

FROSINONE

Penultima seduta di allenamento della settimana per i gialloazzurri che questo pomeriggio sono scesi in campo al “Benito Stirpe”. Esercitazioni tecnico-tattiche e partitella finale, questo il programma dei ragazzi di mister Baroni. Tutti a disposizione del tecnico toscano ad eccezione di Viviani e Salamon che continuano il protocollo di recupero. Rifinitura fissata per domani mattina alla “Città dello Sport” di Ferentino.

GENOA

Ultima sessione di allenamento oggi a Genova, seguita dal presidente Preziosi, per il Grifo che ha lasciato il Centro Sportivo Signorini nel pomeriggio per raggiungere la sede del ritiro in Emilia. Questi i convocati per la gara contro la SPAL, in programma domenica ella 15. Oltre a Hiljemark e Veloso (squalificato), mancheranno anche gli infortunati Sturaro, Favilli e Sanabria.

Portieri: Marchetti, Jandrei, Radu

Difensori: Gunter, Criscito, Pezzella, Biraschi, Romero, Pereira, Lakicevic, Zukanovic

Centrocampisti: Lerager, Mazzitelli, Rolon, Radovanovic, Lazovic, Bessa, Schafer

Attaccanti: Lapadula, Kouame, Pandev, Dalmonte

INTER

Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha convocato 23 giocatori per la gara di domani sera, ore 20.30, contro la Juventus a San Siro. Nella lista non figura solo l'infortunato di lungo corso Sime Vrsaljko. Questo l'elenco completo:

Portieri: Handanovic, Padelli, Berni

Difensori: De Vrij, Ranocchia, Asamoah, Cedric Soares, Miranda, Dalbert, D'Ambrosio, Skriniar

Centrocampisti: Gagliardini, Vecino, Nainggolan, Joao Mario, Borja Valero, Perisic, Brozovic

Attaccanti: Icardi, Lautaro Martinez, Keita, Politano, Candreva

JUVENTUS

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha convocato 20 giocatori per il derby d'Italia contro l'Inter. Presente in lista capitan Chiellini, mentre sono out fra gli altri Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Del Favero

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Cancelo, Rugani, Spinazzola

Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Emre Can, Pereira Da Silva, Nicolussi Caviglia

Attaccanti: Ronaldo, Cuadrado, Kean, Bernardeschi

LAZIO

Allenamento mattutino per la Lazio, che alle ore 12:00 si è ritrovata sul nuovo campo del Centro Sportivo di Formello. La rosa è stata inizialmente divisa in due gruppi e ha effettuato un riscaldamento tecnico alternato a scatti ed esercizi aerobici. Successivamente è andata in scena un’ampia fase tattica, alla quale ha poi fatto seguito un blocco dedicato a combinazione e conclusioni in porta. Domani è in programma la seduta di rifinitura. Ci sono almeno due dubbi di formazione. Il primo in difesa: con Radu out (problema alla caviglia) sono sicuri del posto Acerbi e Bastos (centrosinistra). Dall’altra parte si giocano la maglia Patric e Luiz Felipe (dalle prove il primo sembra leggermente avanti). Sulle fasce più Romulo che Marusic a destra, mentre a sinistra é inamovibile Lulic (oggi senza alternativa, non si è allenato Durmisi). Davanti uno tra Correa e Caicedo con Immobile. Il “Tucu” viaggia verso la conferma dopo la bella prova di Milano.

MILAN

Rossoneri al lavoro questa mattina, giovedì 26 aprile, a due giorni dalla sfida di campionato che vedrà il Milan impegnato a Torino contro i granata domenica 28 alle 20.30. Al Centro Sportivo di Milanello era presente anche questa mattina Paolo Maldini. Squadra in campo, sul centrale, alle 11.00 per iniziare il riscaldamento con una serie di torelli seguiti da un lavoro di potenziamento per gli arti inferiori. L'allenamento è proseguito con alcune esercitazioni tecniche prima di passare ad un lavoro specifico sul possesso palla. Ha chiuso la seduta una partitella su campo ridotto, interrotta pochi minuti prima del termine a causa di una violenta grandinata.

NAPOLI

Seduta mattutina per il Napoli oggi al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano la partita contro il Frosinone per il "lunch match" della 34esima giornata di Serie A in programma allo Stadio Stirpe domenica 28 aprile alle ore 12.30. La squadra, sul campo 1, ha svolto attivazione con l'ausilio di ostacoli in avvio. Successivamente torello. Di seguito lavoro tecnico e svolgimento di gioco. Chiusura con esercitazioni sui calci piazzati. Problema per Insigne: il capitano azzurro è alle prese con un affaticamento muscolare che gli provoca più di qualche fastidio. Ecco perché Carlo Ancelotti sta facendo le sue valutazioni per quel che concerne la formazione che scenderà in campo contro il Frosinone.

PARMA

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto i consueti lavori di attivazione seguiti da un’esercitazione tattica. L’allenamento è stato concluso da una sessione di tiri in porta. Matteo Scozzarella ha lavorato con i compagni. Francisco Sierralta ha svolto una parte del lavoro con i compagni. Allenamento personalizzato per Jonathan Biabiany, Alberto Grassi e Roberto Inglese.

ROMA

Sono usciti i convocati di Ranieri per la sfida contro il Cagliari in programma domani alle 18. Assenti gli squalificati Zaniolo e Cristante, è recuperato invece Manolas. Out i lungodegenti Santon, De Rossi e Karsdorp. Di seguito la lista completa:

Portieri: Olsen, Fuzato, Mirante.

Difensori: Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Fazio, Manolas.

Centrocampisti: Pellegrini, Coric, Pastore, Nzonzi.

Attaccanti: Perotti, Dzeko, Schick, Under, Kluivert.

SAMPDORIA

Riscaldamento atletico, giochi di posizione, partitelle a tema su campo ridotto e sviluppi tattici. Questo il menù mattutino del venerdì della Sampdoria, impegnata sul campo 1 del “Mugnaini” nella preparazione alla sfida con la Lazio. Lavori individuali programmati in palestra invece per Joachim Andersen e in piscina per Ronaldo Vieira.

SASSUOLO

Il Sassuolo Calcio si è allenato questo pomeriggio allo Stadio Ricci. I neroverdi hanno svolto attivazione, giochi di posizione, esercitazioni tecnico tattiche e partitella su metà campo. Lavoro differenziato per Marlon. Domani la squadra si allenerà alla mattina a porte chiuse. Alle ore 13.15 presso la sala stampa dello Stadio Ricci è in programma la conferenza di mister Roberto De Zerbi in vista di Fiorentina-Sassuolo.

SPAL

Seduta mattutina per la SPAL di mister Leonardo Semplici, che ha continuato la preparazione in vista della sfida casalinga contro il Genoa (in programma domenica alle 15. Squalificato Cionek, in difesa dovrebbe ritrovare posto Felipe con Vicari e Bonifazi. Queste le immagini della seduta odierna:



TORINO

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia alla presenza del Presidente Cairo. Belotti e compagni hanno svolto una sessione con esercitazioni tecnico-tattiche in preparazione alla partita di domenica contro il Milan. Il programma di domani prevede una sessione di rifinitura, cui seguirà, per i calciatori convocati, la partenza per il ritiro prepartita. Koffi Djidji è stato operato questa mattina al ginocchio destro. L’intervento è consistito in una meniscectomia laterale selettiva. L’operazione è stata eseguita dal professor Giuliano Cerulli presso la clinica “Villa Margherita” di Roma, in presenza dello staff medico del Torino FC. I tempi di ripresa verranno valutati in base all’evoluzione clinica.

UDINESE

Allenamento odierno per l'Udinese in vista della gara contro l'Atalanta. Alle 11:15 tutti in campo per una prima fase di esercizi con la palla e staffette, per terminare il riscaldamento iniziato nella palestra della Dacia Arena. La parte centrale del lavoro ha previsto una serie di esercitazioni di possesso palla, su campi ridotti e divisi in squadre, da 3 a 7 elementi. Si intensificano anche gli esperimenti tattici, in vista proprio della sfida imminente del prossimo monday night. A chiudere la seduta odierna un lavoro aerobico ed una partitella 10 contro 10 con l'utilizzo di 4 porte ai vertici delle due aree di rigore. Domani l'appuntamento è fissato alle 11, sempre sui campi del Bruseschi.