Serie A, live dai campi: Napoli e Lazio in campo, Genoa nel pomeriggio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle 19 SPAL-Sassuolo e alle 21 Empoli-Milan sono le gare che chiuderanno il sesto turno di Serie A. Molte squadre, invece, dopo aver giocato tra ieri e l'altroieri sono già tornate al lavoro in vista delle partite in programma nel weekend. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi.

ATALANTA

BOLOGNA

14.30 - Rientrata nella mattinata da Torino, la squadra è tornata subito al lavoro verso la sfida contro l'Udinese, lunch-match di domenica: i titolari dell’Allianz Stadium hanno lavorato in palestra, allenamento sul campo per tutti gli altri. Differenziato per Palacio, terapie per Helander e Donsah.

CAGLIARI

CHIEVO

EMPOLI

13.00 - Gli azzurri ospitano al Castellani il Milan alle 21. Con Acquah infortunato e Zajc squalificato, Andreazzoli si troverà ad affrontare i rossoneri con un centrocampo in emergenza. Per questo sta prendendo piede l'ipotesi del giovane Traoré dal primo minuto come trequartista alle spalle del solito tandem Caputo-La Gumina. Al posto di Acquah invece spazio all'ex Arsenal Bennacer. Dubbio in porta: che sia il giorno di Provedel?

Probabile formazione: Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Bennacer, Capezzi, Krunic; Traore; Caputo, La Gumina.

FIORENTINA

12.00 - La formazione di mister Pioli si è allenata alle ore 10 a porte chiuse al Centro Sportivo, in vista della delicata sfida contro l'Atalanta di domenica prossima.

14.35 - Allenamento mattutino con anche una partitella amichevole contro la Primavera di Bigica per la Fiorentina, che oggi ha proseguito nel suo lavoro di preparazione in vista della sfida di domenica pomeriggio contro l'Atalanta. Per i viola, inizio di seduta dedicato alla parte atletica e al potenziamento muscolare in palestra e poi match in famiglia contro i ragazzi vicecampioni d'Italia. Lo riporta Firenzeviola.it.

FROSINONE

GENOA

14.00 - Mattinata di riposo. Si torna ad allenarsi nel pomeriggio al Centro Sportivo Signorini. Programma di recupero per gli elementi che hanno lasciato sul campo tutto nel vittorioso match con il Chievo. Lo staff tecnico ha previsto invece una partitella in famiglia per gli altri. Sparring partner la rappresentativa Primavera di mister Sabatini, attesa nel fine settimana dalla trasferta di Empoli. L’inizio del test è fissato alle ore 15. Porte aperte al pubblico e agli addetti ai lavori. Per la partita con il Frosinone il tecnico, salvo variazioni, non potrà ancora contare su Lapadula e Lisandro Lopez.

INTER

JUVENTUS

LAZIO

14.10 - Allenamento mattutino per la squadra capitolina che, questa mattina, si è ritrovata sul Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 10:00. La rosa al completo si è ritrovata il campo e ha svolto un riscaldamento atletico con successive esercitazioni sul possesso palla. Successivo lavoro di scarico per i calciatori scesi in campo dal primo minuto nel match di ieri con l’Udinese, mentre il resto del gruppo ha svolto delle esercitazioni offensive per poi effettuare dei torelli con l’ausilio delle sponde. L’allenamento di quest’oggi si è concluso con una partitella a campo ridotto vinta dai neri. Nella giornata di domani è prevista la seduta di rifinitura.

MILAN

14.15 - La squadra di Gattuso sfida l'Empoli stasera in Toscana alle ore 21. L'infortunio occorso a Higuain ha un po' scombinato i piani del tecnico. Borini o Cutrone i due calciatori che si giocheranno fino all'ultimo la maglia da titolare al centro dell'attacco. Possibili novità anche sulla corsia mancina della difesa, con Rodriguez che potrebbe riposare a vantaggio dell'ex Genoa Laxalt.

Probabile formazione: G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Borini, Calhanoglu.

NAPOLI

14.30 - Dopo il successo contro il Parma, il Napoli ha ripreso subito questa mattina gli allenamenti a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match di sabato a Torino contro la Juventus per l'anticipo della settima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato ieri dall'inizio, hanno svolto esercizi di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, sul campo 2, sono stati impegnati in riscaldamento a secco e lavoro sul possesso palla. Successivamente esercitazioni sui tiri in porta. Chiusura con partitina 5 contro 5.

PARMA

ROMA

SAMPDORIA

14.25 - Due gruppi alla ripresa degli allenamenti della Sampdoria. Sotto il sole del 'Mugnaini' di Bogliasco Giampaolo e staff hanno predisposto una seduta di scarico per i calciatori che nelle ultime gare hanno raccolto i minutaggi più alti e una sessione completa per il resto della rosa, con esercitazioni tecnico-atletiche sulle brevi distanze. Sul fronte dell’infermeria Gianluca Caprari è stato sottoposto ad un programma atletico e tecnico sul campo; Vasco Regini e Riccardo Saponara hanno invece proseguito i rispettivi percorsi di recupero agonistico con lavoro sul campo e salite. Domani, venerdì, la squadra tornerà all’opera nel pomeriggio.

SASSUOLO

14.30 - La formazione di De Zerbi sfida la SPAL alle 19. La squadra neroverde sta vivendo un avvio di campionato molto positivo. Le due vittorie nelle ultime tre giornate ne sono la riprova. Per questo la gara del 'Mazza' assume un'importanza fondamentale. Con tre punti, infatti, i neroverdi si troverebbero terzi in classifica in solitaria. Nonostante questo, De Zerbi è pronto a cambiare la formazione di questa sera, soprattutto in mediana dove non c'è sarà Duncan. In attacco spazio invece a Babacar.

Probabile formazione: Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Djuricic, Magnanelli, Bourabia; Berardi, Babacar, Di Francesco.

SPAL

14.40 - La squadra di Semplici scende in campo alle 19 contro il Sassuolo. Nove punti nelle prime cinque giornte di campionato sono un bottino ottimo per la formazione estense. Dopo il ko di Firenze, però, occorre dare un segnale importante di ripresa e per farlo il tecnico ferrarese pare essere orientato a toccare solo in minima parte il blocco dei titolari. Si giocheranno una maglia da titolare fino all'ultimo Schiattarella e Valdifiori in cabina di regia così come in attacco Petagna e Paloschi.

Probabile formazione: Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Valdifiori, Missiroli, Costa; Paloschi, Antenucci.

TORINO

14.25 - Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia, in vista della trasferta di domenica a Verona contro il Chievo. Doppio programma di lavoro per i granata: seduta di scarico per i calciatori ieri sera impegnati a Bergamo contro l’Atalanta, sessione tecnico-tattica per tutti gli altri elementi a disposizione. Iago Falque ha svolto parte del lavoro odierno con i compagni. Il Torino tornerà in campo domani pomeriggio: in calendario una sessione tecnico-tattica al Filadelfia, a porte chiuse.

UDINESE

14.15 - Messa alle spalle la sfortunata ma convincente prova contro la Lazio i ragazzi di mister Velazquez si sono ritrovati questa mattina sui campi del Brusechi. Sessione che è cominciata in palestra per tutti i bianconeri. I ragazzi che non hanno giocato e che sono subentrati per pochi minuti hanno lavorato sia in palestra che sul campo. La corsa e le progressioni hanno lasciato posto alla palla con possesso e la consueta partitella 7 contro 7 a campo ridotto a cui si sono aggregati i portieri. Lavoro personalizzato per Svante Ingelsson che continua il recupero a tre mesi e mezzo dal brutto infortunio rimediato con la propria nazionale Under 21.