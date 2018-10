Serie A, live dai campi: Napoli già in campo. Atalanta, Masiello a parte

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della decima giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA Seduta d'allenamento al centro Bortolotti di Zingonia per Gomez e compagni in vista della gara contro il Parma, in programma allo stadio di Bergamo sabato alle 15. Mister Gian Piero Gasperini ha diretto l'allenamento sul campo principale della sede nerazzurra: esercizi in palestra, lavoro con la palla e tattica. Domani allenamento di rifinitura a porte chiuse.

IN OTTICA PARMA - Masiello e Reca hanno lavorato a parte, mentre Tumminello e Varnier hanno seguito i rispettivi programmi di recupero.

BOLOGNA Seduta di allenamento a Casteldebole questa mattina a tre giorni dalla partita di Reggio Emilia: Inzaghi ha diviso la squadra in due gruppi, per svolgere una serie di prove tattiche e una sessione di calci da fermo.

IN OTTICA SASSUOLO - Orji Okwonkwo si è allenato regolarmente con i compagni, lavoro differenziato per Mitchell Dijks e Ladislav Krejci. Danilo Larangeira e Federico Mattiello hanno svolto terapie.

CAGLIARI La squadra ha svolto un nuovo allenamento questa mattina al Centro Sportivo di Assemini, proseguendo la preparazione alla gara di domenica contro il Chievo alla Sardegna Arena. Una seduta aperta dall'attivazione a secco con mobilità. Subito dopo, esercitazioni tecniche a coppie e di sviluppi su fase offensiva e difensiva. Infine, partitella con campo di diversa dimensione. Domani mattina si replica con una nuova seduta di allenamento.

IN OTTICA CHIEVO - Ancora lavoro differenziato per Farias, Klavan e Lykogiannis.

FROSINONE Allenamento mattutino per i giallazzurri che continuano a preparare la trasferta di Ferrara. La squadra di Mister Longo ha svolto un test in famiglia. Domani alle 11:00 a Ferentino è in programma una nuova seduta di allenamento.

IN OTTICA SPAL - Krajnc è tornato in gruppo, terapie per Ardaiz e Hallfredsson mentre hanno lavorato a parte Perica, Maiello e Molinaro.

INTER Seduta di scarico post-Barcellona questa mattina per l'Inter di Luciano Spalletti, che è rimasta in campo circa un'ora per smaltire le fatiche del Camp Nou. Tutti presenti alla Pinetina, tranne Ivan Perisic che non è rientrato in Italia con la squadra per un ritardo nell'espletamento delle procedure antidoping: il croato - informa Sky Sport - è arrivato solo in tarda mattinata a Milano.

JUVENTUS Si avvicina il terzo di sei match che impegneranno i bianconeri fra una sosta e l'altra per gli impegni delle Nazionali (la prossima a metà novembre). Dopo il Genoa e lo United, sabato, ancora in trasferta, il calendario presenta l'insidia Empoli. Oggi, giornata di antivigilia, la squadra si è allenata al JTC al mattino, lavorando su atletica e possesso palla. Domani la consueta rifinitura e la partenza per la Toscana. Alle 12 la conferenza stampa di Massimiliano Allegri dalla Sala Conferenze Stampa dell'Allianz Stadium.

LAZIO La Lazio è impegnata questa sera nella sfida di Europa League contro l'Olympique Marsiglia.

MILAN Il Milan è impegnato questa sera nella sfida di Europa League contro il Betis Siviglia.

NAPOLI Dopo la gara a Parigi di Champions League, il Napoli ha ripreso nel pomeriggio gli allenamenti a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro la Roma, in programma domenica alle ore 20.30 per il posticipo della decima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato a Parigi dall'inizio, sono stati impegnati in lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa hanno svolto attivazione a secco e torello. Di seguito esercitazione tecnica e partitina 5 contro 5.

IN OTTICA ROMA - Differenziato per Ounas, Luperto e Verdi.

SAMPDORIA Prosegue al “Mugnaini” di Bogliasco la marcia d’avvicinamento della Sampdoria alla sfida di domenica in casa del Milan. Questa mattina Marco Giampaolo e staff hanno puntato l’attenzione su una serie di lavori tecnico-tattici da mettere in pratica contro i rossoneri. Domani, venerdì, la squadra replicherà con un’altra seduta mattutina.

IN OTTICA MILAN - Jakub Jankto ha svolto un programma personalizzato mentre Vasco Regini ha continuato il proprio iter di recupero con e senza palla.

TORINO Allenamento tecnico-tattico pomeridiano per il Torino FC al Filadelfia in vista della sfida di sabato sera contro la Fiorentina. Tutti a disposizione del tecnico Mazzarri. Domani in programma una seduta di rifinitura, cui seguirà la partenza per il ritiro prepartita di Leinì.

