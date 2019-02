Serie A, live dai campi - Napoli, Hamsik che fa? Chiriches l'unico out

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle 20 squadre di Serie A.

ATALANTA

19.09 - Esaurito il giorno di riposo dopo il successo sul campo del Cagliari, Gomez e compagni hanno ripreso gli allenamenti questo pomeriggio con una seduta a porte chiuse al Centro Bortolotti di Zingonia in vista del prossimo impegno che vedrà i nerazzurri impegnati domenica alle 15 contro la Spal allo stadio di Bergamo. Mister Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta d'allenamento sul campo numero cinque della sede nerazzurra. Il programma di lavoro prevedeva esercizi in palestra, tattica e partitelle finali. Varnier ha proseguito con il suo programma di lavoro personalizzato.

IN OTTICA SPAL - Tutti a disposizione di Gasperini eccetto il giovane Varnier, ancora alle prese con il suo programma di recupero dall'infortunio rimediato in estate.

BOLOGNA

17.46 - Sono tornati al lavoro questo pomeriggio i rossoblù in preparazione alla sfida al Bologna: attivazione in palestra, esercitazioni atletiche poi tecniche sul campo, e chiusura con partitella in famiglia a metà campo agli ordini di Mihajlovic. Nicola Sansone si è allenato in parte con il gruppo e in parte in seduta differenziata, lavoro a parte per Federico Santander a causa di un affaticamento al polpaccio sinistro. Terapie per Lyanco.

IN OTTICA GENOA - Recupero impossibile per Lyanco, in dubbio anche Sansone per il lieve affaticamento di cui sopra e lo stesso Santander.

CAGLIARI

19.10 - Théréau, che in mattinata si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale della coscia destra, con tempi di recupero da valutare, ha proseguito con le terapie, mentre Bradaric, Cacciatore e Cerri hanno proseguito nel lavoro personalizzato. Domani mattina è in programma una nuova seduta di allenamento (calciocasteddu.it).

IN OTTICA MILAN - Bradaric in dubbio, certi invece di non esserci contro il Milan Birsa (frattura avambraccio sinistro), Cacciatore, Castro, Cerri, Thereau e Klavan.

CHIEVOVERONA

19.25 - Oggi a Veronello la seduta è iniziata con un riscaldamento e con degli esercizi sulla rapidità. A seguire la squadra ha svolto una serie di esercitazioni tattiche per poi concludere con un torneo a tre squadre. Sergio Pellissier, uscito dal campo per infortunio al 29’ del primo tempo di Empoli - ChievoVerona, ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba destra. Il capitano gialloblù ha già iniziato le terapie al Centro medico Atlante e sarà valutato di giorno in giorno dallo staff medico gialloblù.

IN OTTICA ROMA - Seculin e Tomovic si aggiungono a Pellissier: i tre saranno indisponibili per la sfida alla Roma.

EMPOLI

18.23 - Attraverso il sito ufficiale del club, l'Empoli ha comunicato i 24 calciatori convocati per la sfida di Roma. Ancora assenti La Gumina e Capezzi, entrambi per noie muscolari. Di seguito le scelte di mister Iachini per la gara contro la Lazio:

Portieri: Perucchini, Provedel, Saro.

Difensori: Antonelli, Dell'Orco, Di Lorenzo, Diks, Maietta, Nikolaou, Pajac, Pasqual, Rasmussen, Silvestre, Veseli.

Centrocampisti: Acquah, Bennaccer, Brighi, Krunic, Traoré, Ucan.

Attaccanti: Caputo, Farias, Mchedlidze, Oberlin.

FIORENTINA

FROSINONE

18.34 - Seduta mattutina per i giallazzurri che hanno lavorato alla Città dello Sport dove la squadra ha svolto una serie di esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto. Maiello è tornato in gruppo, differenziato per Bardi, Ariaudo, Brighenti, Simic mentre Ghiglione ha lavorato con lo staff medico. Assente Pinamonti per via di un attacco influenzale.

IN OTTICA SAMPDORIA - Fuori per infortunio Ghiglione, Brighenti, Dionisi, Ariaudo e Simic. Abbiamo detto di Pinamonti, ma al momento il centravanti non sembra essere a rischio.

GENOA

14.45 - Dopo la riunione in sala video, e una prolungata fase di riscaldamento, il gruppo è stato diviso in due tronconi per essere sottoposto a esercizi di forza in alternanza a indottrinamenti tattici, in particolare per i reparti, sotto le direttive di mister Prandelli e del vice Pin. Prove e controprove per memorizzare i movimenti e sincronizzare gli stessi. Sviluppo delle azioni in fase di possesso per centrocampisti e attaccanti, costruzione da dietro per i difensori. Favilli ha svolto lavoro differenziato. Al termine pranzo nella club-house. Giovedì a Pegli test a porte aperte con il Campomorone Sant’Olcese (ore 15).

IN OTTICA BOLOGNA - Favilli (stiramento muscolare) non sembra recuperabile, lo stesso vale per Hiljemark. Non sarà della sfida col Bologna neanche Romero, per squalifica.

INTER

15.32 - Oggi sessione svolta interamente in campo: riscaldamento iniziale per i nerazzurri per poi passare ad un torello e in seguito a degli esercizi di tecnica individuale tra cui scambi, stop e tiri in porta. A seguire spazio ad un possesso palla e in conclusione una serie di partitelle a campo ridotto.

IN OTTICA PARMA - Keita Balde si è allenato anche quest'oggi con i compagni: filtra ottimismo dall'ambiente nerazzurro per il suo recupero. Per Vrsaljko stagione finita, mentre Borja Valero è out per un risentimento muscolare.

JUVENTUS

15.06 - Niente pallone oggi alla Continassa. La Juventus si è infatti ritrovata questa mattina per una nuova seduta, ma ha lavorato esclusivamente sulla parte atletica, affrontando una serie di test in gruppi separati. Domani i bianconeri si ritroveranno nuovamente al mattino e proseguiranno la preparazione in vista della prossima gara, che li vedrà impegnati domenica alle 18:00, a Reggio Emilia, contro il Sassuolo.

IN OTTICA SASSUOLO - Non sembrano recuperabili Spinazzola, Bonucci, Chiellini e Barzagli, mentre Douglas Costa, di ritorno dal viaggio a Parigi, dovrà essere valutato per una serie di noie muscolari. Nessun problema per Bernardeschi, anche oggi col gruppo.

LAZIO

18.30 - Ultime da LaLazioSiamoNoi.it: la notizia meno confortante della giornata riguarda Immobile. L'attaccante partenopeo non si è allenato, ha saltato la seduta e con ogni probabilità non verrà nemmeno convocato. Più confortanti invece le ultime sulle condizioni di Luis Alberto. Lo spagnolo è regolarmente in gruppo con i compagni. Ha scongiurato la lesione muscolare ma si deciderà solo domani se rischiarlo o meno dal primo minuto.

IN OTTICA EMPOLI - Immobile difficilmente verrà convocato, mentre Luis Alberto e Correa sono a posto: Parolo è squalificato, fuori anche Lukaku e Wallace, loro per questioni fisiche.

MILAN

NAPOLI

19.38 - Seduta mattutina oggi per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina al Franchi in programma sabato alle ore 18 per l'anticipo della 23esima giornata di Serie A. La squadra ha svolto riscaldamento a secco e torello. Successivamente lavoro tattico e svolgimento di gioco. Chiusura con esercitazioni al tiro.

IN OTTICA FIORENTINA - Hamsik nel caos: il comunicato di poco fa sembra confermarlo in azzurro, staremo a vedere. Out senza dubbio Chiriches, la cui stagione è già finita.

PARMA

19.05 - Si svuota l'infermeria ducale. Dopo Juraj Kucka, anche Bruno Alves è tornato a lavorare con i compagni. Il portoghese, quest'oggi, ha svolto l'intero allenamento insieme al resto del gruppo, agli ordini di mister D'Aversa. Una sessione personalizzata, invece, è stata la scelta per il lungodegente Francisco Sierralta (parmalive.com).

IN OTTICA INTER - Detto del recupero di Bruno Alves, di certo non saranno della partita l'infortunato Sierralta e i giovani Schiappacasse e Brazao, entrambi impegnati al Sudamericano Under 20.

ROMA

15.48 - Prosegue la preparazione della Roma in vista del match di venerdì sera in casa del Chievo. I giallorossi si sono ritrovati questa mattina a Trigoria alle ore 11 per la sessione d'allenamento. Dopo una seduta in sala video e il riscaldamento in palestra, gli uomini di Di Francesco sono scesi in campo per una sessione incentrata sulla tattica. Ünder, Perotti e Jesus hanno effettuato lavoro individuale, così come Manolas ma, in questo caso, era già programmato precedentemente.

IN OTTICA CHIEVO - Fuori Lorenzo Pellegrini per squalifica, Di Francesco dovrà rinunciare anche a Under, Perotti e Jesus.

SAMPDORIA

16.46 - Al “Mugnaini” di Bogliasco i blucerchiati sono stati impiegati in una sessione mattutina a gruppi incentrata su forza in palestra ed esercitazioni tecnico-tattiche sul campo alla quale ha partecipato anche la Primavera di Simone Pavan. Nel pomeriggio il programma ha previsto un unico gruppo impegnato in mini-partite a tema. Personalizzati. Riposo per Dennis Praet, alle prese con un leggere stato influenzale. Doppia seduta individuale per Jacopo Sala, che sta intensificando il lavoro di recupero, mentre Edgar Barreto prosegue il proprio iter riabilitativo. Seduta rigenerativa in piscina per Emil Audero. Terapie per Gianluca Caprari. Domani, giovedì, è in programma un’unica seduta pomeridiana.

IN OTTICA FROSINONE - Caprari è out e lo sarà fino ad aprile, mentre Barreto e Sala sono meno gravi ma entrambi dovrebbero essere fuori per la sfida al Frosinone. Praet non desta preoccuopazione.

SASSUOLO

SPAL

18.26 - I biancazzurri hanno sostenuto oggi una doppia seduta di allenamento in vista del confronto di domenica contro l’Atalanta. Al mattino la squadra è stata impegnata con un lavoro di forza ed esercitazioni tecnico-tattiche, mentre la seduta pomeridiana è stata dedicata allo svolgimento di partitelle a tema. Pasquale Schiattarella ha seguito un programma differenziato.

IN OTTICA ATALANTA - Felipe e Fares non ci saranno a Bergamo, mentre Schiattarella rimarrà in dubbio fino a sabato.

TORINO

17.35 - Doppio allenamento per il Torino al Filadelfia. Sessione dedicata alla parte atletica, questa mattina, tra campo e palestra. Lavoro tecnico-tattico nel pomeriggio, sul campo secondario, già in preparazione alla partita di domenica pomeriggio contro l’Udinese. Per Parigini terapie e programma personalizzato in palestra, mentre Djidji ha parzialmente ripreso a lavorare con la squadra. Domani sessione tecnico-tattica pomeridiana.

IN OTTICA UDINESE - Zaza e N'Koulou sono fuori causa per la sfida ai friulani, Djidji e Parigini sono invece in dubbio. Il primo per una lieve distorsione ginocchio destro, mentre il secondo soffre di un problema ai flessori coscia destra.

UDINESE