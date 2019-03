Serie A, live dai campi - Napoli, infortuni per Insigne, Chiriches e Diawara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della prossima giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

BOLOGNA

15.00 - Oggi, vigilia della trasferta di Torino contro i granata, la squadra sosterrà la seduta di rifinitura a porte chiuse; l’allenatore Sinisa Mihajlovic sarà a disposizione dei giornalisti in conferenza alle 13 presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli.

CAGLIARI

CHIEVOVERONA

15.10 - Penultimo allenamento della settimana per i gialloblù prima della sfida di domenica contro l’Atalanta allo stadio Atleti Azzurri d’Italia. Il programma di questa mattina prevedeva un riscaldamento iniziale, poi una serie di esercitazioni tattiche e alla fine lavori sulla rapidità. La rifinitura tecnica è stata fissata da mister Domenico Di Carlo per domani mattina, sabato 16 marzo, alle ore 11.00. La seduta si svolgerà a porte chiuse.

EMPOLI

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

INTER

JUVENTUS

15.00 - Si avvicina la sfida di campionato contro il Genoa, che i bianconeri disputeranno domenica all’ora di pranzo (12.30). In vista del “Lunch Game” il gruppo si è ritrovato questa mattina al JTC, per una seduta di lavoro sul campo, con la palla, focalizzata su possessi e partitine “a tema”.

Proprio al termine dell’allenamento, la squadra ha conosciuto la sua avversaria in Champions League. Tornando alla sfida di campionato: domani vigilia, rifinitura, partenza per Genova, preceduta dalla conferenza stampa di Allegri, in programma alle 14.15 nella Sala Stampa dell’Allianz Stadium.

LAZIO

15.15 - Allenamento mattutino per la formazione bianconceleste, che alle ore 11:00 è scesa in campo per la seduta di giornata. Iniziale messa in moto attraverso partitella con le mani prima e con i piedi poi per i ragazzi di Inzaghi, i quali hanno poi svolto un’ampia fase tattica nella parte centrale dell’allenamento. Nel finale di seduta, cross e tiri facoltativi. Domani è in programma la seduta di rifinitura.

MILAN

NAPOLI

15.00 - Dopo la gara di Salisburgo, la squadra partenopea ha ripreso subito gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro l'Udinese per la 28esima giornata di Serie A in programma al San Paolo domenica (ore 18). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall'inizio in Austria hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in attivazione a secco e di seguito torello. Chiusura con seduta tecnica e partitina a campo ridotto. Appena rientrati da Salisburgo, Insigne, Chiriches e Diawara si sono sottoposti ad accertamenti. Insigne ha subìto una elongazione dell'adduttore destro. Per Lorenzo i tempi di recuperi sono stimati in 3 settimane. Per Chiriches distrazione di primo grado al bicipite della coscia sinistra. Anche per lui 3 settimane di stop. Diawara ha riportato una infrazione dell'osso navicolare del piede destro. Le sue condizioni verranno ricontrollate tra 20 giorni.

PARMA

15.15 - Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto un riscaldamento tecnico seguito da un’esercitazione tattica. La seduta è stata conclusa da una sessione di tiri in porta. Lavoro personalizzato per Antonino Barillà e Leo Stulac. Lavoro personalizzato anche per Francisco Sierralta a causa di un affaticamento al quadricipite sinistro. Domani, sabato 16 marzo, per i crociati è in programma la seduta di rifinitura a porte chiuse. Al termine dell’allenamento, alle 14:00, Mister Roberto D’Aversa parlerà in conferenza stampa al Centro Sportivo di Collecchio.

ROMA

15.20 - Sono 19 i convocati della Roma di Ranieri per la sfida di domani contro la Spal. Out Kolarov, presenti Riccardi e Celar:

Portieri: Olsen, Fuzato, Mirante.

Difensori: Karsdorp, Juan Jesus, Marcano, Santon, Fazio, Cargnelutti.

Centrocampisti: Cristante, Coric, Zaniolo, Nzonzi, Riccardi.

Attaccanti: Perotti, Dzeko, Schick, Kluivert. Celar, El Shaarawy.

SAMPDORIA

15.05 - Reduce dallo stop interno con l’Atalanta, la Sampdoria si appresta a far visita al Sassuolo con l’intenzione di recuperare il terreno perduto e i punti lasciati per strada domenica al “Ferraris”. Alla vigilia della gara di Reggio Emilia, Marco Giampaolo inquadra così la sfida del 'Mapei Stadium': "Dobbiamo cercare di acquisire quella consapevolezza che l’Atalanta possiede per il cammino fatto in queste ultime stagioni; e la gara con il Sassuolo cade a fagiolo. Detto questo, non bisogna vincere obbligatoriamente ma sicuramente non possiamo sbagliare atteggiamento. Che partita mi aspetto? Una sfida tosta, complicata, tra squadre che cercano di giocare a calcio, ognuna attraverso il proprio impianto di gioco, senza snaturarsi".

SASSUOLO

SPAL

14.00 - Seduta di allenamento prevista per le ore 15:00, in vista della sfida di Ferrari contro la Roma.

TORINO

UDINESE

15.00 - La formazione di mister Nicola si prepara per la trasferta di Napoli, in programma domenica alle 18 al San Paolo. Il tecnico bianconero parlerà domani in conferenza, alle ore 13.