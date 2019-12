Serie A, live dai campi - Napoli, ko Mertens per un attacco influenzale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle squadre della nostra Serie A, in vista del quattordicesimo turno di campionato del prossimo weekend.

ATALANTA

Mister Gian Piero Gasperini, questa mattina, ha diretto una seduta d’allenamento sul campo principale del centro Bortolotti di Zingonia. Prosegue quindi la preparazione dei nerazzurri in vista della prossima sfida contro l’Hellas Verona, in programma al Gewiss Stadium sabato alle 15. Il programma dell’allenamento prevedeva esercizi in palestra e lavoro con la palla. De Roon e Kjaer hanno lavorato a parte.

Atalanta-Hellas Verona (sabato 7 dicembre, 15.00)

Squalificati:

BOLOGNA

In vista della gara di Coppa Italia contro l'Udinese il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha diramato la lista dei convocati. Questo l'elenco completo:

Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski.

Difensori: Corbo, Danilo, Denswil, Krejci, Mbaye, Paz, Tomiyasu.

Centrocampisti: Dzemaili, Medel, Poli, Schouten, Svanberg.

Attaccanti: Destro, Juwara (26), Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen.

Bologna-Milan (domenica 8 dicembre, 20.45)

Squalificati:

BRESCIA

SPAL-Brescia (domenica 8 dicembre, 15.00)

Squalificati:

CAGLIARI

Sassuolo-Cagliari (domenica 8 dicembre, 15.00)

Squalificati:

FIORENTINA

Stasera in campo per la sfida al Cittadella di Coppa Italia.

Torino-Fiorentina (domenica 8 dicembre, 15.00)

Squalificati:

GENOA

Stasera in campo per la sfida di Coppa Italia all'Ascoli.

Lecce-Genoa (domenica 8 dicembre, 12.30)

Squalificati:

HELLAS VERONA

Atalanta-Hellas Verona (sabato 7 dicembre, 15.00)

Squalificati:

INTER

Inter-Roma (venerdì 6 dicembre, 20.45)

Squalificati:

JUVENTUS

Novità da casa Juventus: causa del persistere del fastidio al ginocchio sinistro riscontrato negli ultimi giorni, Sami Khedira domani sarà sottoposto ad intervento di pulizia artroscopica che sarà eseguito dal professor Ulrich Boenisch ad Augsburg in Germania

Lazio-Juventus (sabato 7 dicembre, 20.45)

Squalificati:

LAZIO

Allenamento mattutino per la squadra di Inzaghi che, quest’oggi, si è ritrovata sul Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00. Al termine di un riscaldamento atletico suddiviso in stazioni, la squadra ha svolto delle esercitazioni tecniche incentrate sul possesso palla. Successivamente, la squadra è stata divisa in due gruppi: lavoro atletico di scarico per i titolari di Lazio-Udinese, combinazioni e tiri in porta per tutto il resto della rosa.

Lazio-Juventus (sabato 7 dicembre, 20.45)

Squalificati:

LECCE

Il tecnico Liverani ha impegnato i calciatori in una seduta mattutina d'allenamento presso il Centro Tecnico di Coverciano, prima della partenza per Ferrara, dove domani alle ore 18.00 è in programma la sfida con la SPAL, valevole per il IV Turno Eliminatorio di Coppa Italia. In ritiro è presente l'intera rosa della prima squadra, con anche i quattro Primavera Rimoli (numero maglia 35), Monterisi (numero maglia 15), Maselli (numero maglia 34), Palumbo (numero maglia 36). Hanno seguito un programma di lavoro differenziato Dumancic, Farias, Mancosu e Meccariello.

Lecce-Genoa (domenica 8 dicembre, 12.30)

Squalificati:

MILAN

Bologna-Milan (domenica 8 dicembre, 20.45)

Squalificati:

NAPOLI

Gli azzurri preparano il match contro l'Udinese, in programma sabato al Friuli (ore 18). La squadra, sul campo 2, dopo una prima fase di riscaldamento ha svolto una partitina a porte piccole. Successivamente lavoro tecnico tattico. Chiusura di sessione con esercitazioni a tiro. Allan ha fatto terapie. Milik ha svolto parte dell'allenamento in gruppo e parte personalizzato. Lavoro personalizzato per Ghoulam e Tonelli. Mertens non si è allenato per un attacco influenzale.

Udinese-Napoli (sabato 7 dicembre, 18.00)

Squalificati:

PARMA

Sampdoria-Parma (domenica 8 dicembre, 18.00)

Squalificati:

ROMA

La squadra si è ritrovata sui campi di Trigoria per preparare la partita di venerdì prossimo contro l'Inter. Chi ha giocato e vinto contro l'Hellas Verona ha svolto un allenamento in palestra. Allenamento atletico con partitella finale per il resto del gruppo. Assenti Edin Dzeko per sindrome influenzale. Terapie anche per Kluivert alle prese con un edema al flessore della coscia sinistra dovuto a una contusione rimediata al Bentegodi. Pastore ancora alle prese con il problema all'anca. Mentre è tornato in gruppo Mirante (VoceGialloRossa.it).

Inter-Roma (venerdì 6 dicembre, 20.45)

Squalificati:

SAMPDORIA

Rientrata in mattinata a Genova dopo aver pernottato a Cagliari – il volo charter per il rientro post-gara non è potuto decollare a causa della nebbia -, la Sampdoria ha svolto al “Mugnaini” di Bogliasco una seduta rigenerante. Sul fronte dell’infermeria prima leggera sessione atletica sul campo per Federico Bonazzoli; terapie e fisioterapia per Edgar Barreto, Andrea Bertolacci e Fabio Depaoli. Intanto a Poznan Bartosz Bereszynski prosegue il percorso di recupero post-intervento chirurgico. Il programma della squadra prevede per domani, mercoledì, un allenamento mattutino, mentre la ripartenza per la Sardegna, dove giovedì sera è in agenda la sfida di Coppa Italia, è stata posticipata a giovedì mattina. Non è prevista la conferenza stampa della vigilia; l’Official Media del club metterà a disposizione le dichiarazioni di Claudio Ranieri.

Sampdoria-Parma (domenica 8 dicembre, 18.00)

Squalificati:

SASSUOLO

Sassuolo-Cagliari (domenica 8 dicembre, 15.00)

Squalificati:

SPAL

SPAL-Brescia (domenica 8 dicembre, 15.00)

Squalificati:

TORINO

Torino-Fiorentina (domenica 8 dicembre, 15.00)

Squalificati: