Serie A, live dai campi - Napoli, Koulibaly a parte. Terapie per Gervinho

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della ottava giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

18.28 - Dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico nerazzurro sabato scorso, Gomez e compagni sono tornati ad allenarsi al centro Bortolotti di Zingonia in vista del prossimo impegno di campionato, che vedrà l’Atalanta affrontare il Chievo allo stadio Bentegodi (domenica alle 15). Gian Piero Gasperini oggi ha potuto contare anche su Berisha, Djimsiti, Mancini, Pessina, Reca e Valzania. Dopo una sessione di esercizi in palestra, la seduta è proseguita con una partitella in famiglia sul campo principale del centro sportivo. Masiello ha proseguito con il programma di lavoro personalizzato.

BOLOGNA

18.34 - Rientrati dagli impegni con le Nazionali, sono tornati al lavoro oggi a Casteldebole Federico Santander, Arturo Calabresi e Riccardo Orsolini: quest’ultimo, schierato ieri sera fra i titolari dell’Italia, ha svolto una seduta a parte per i postumi di una contusione rimediata in partita. Adam Nagy raggiungerà Bologna in serata. Alla seduta tecnico-tattica di Mister Inzaghi non hanno partecipato Orji Okwonkwo e Diego Falcinelli, che hanno svolto un allenamento differenziato. Terapie per Federico Mattiello e Ladislav Krejci.

CAGLIARI

18.45 - I rossoblù hanno ripreso gli allenamenti al Centro Sportivo di Assemini in vista della gara di domenica contro la Fiorentina, posticipo della nona giornata di campionato. Dopo l’attivazione a secco con mobilità, il gruppo è stato impegnato in esercizi di trasmissione della palla e possessi con sponde inrercambiabili. Quindi una partita con tocchi e campo ridotto e infine, lavoro di potenza aerobica. Differenziato per Farias, Klavan, Lykogiannis e Srna. Parzialmente in gruppo Rafael. Per quanto riguarda i reduci dalle Nazionali, allenamento defaticante per Romagna mentre Barella ha svolto parte del lavoro col gruppo. Domani è in programma una doppia seduta di allenamento.

CHIEVOVERONA

15.54 - È iniziata la settimana di lavoro dei gialloblù in vista della sfida all'Atalanta, 9^ Giornata di Serie A TIM che si disputerà domenica 21 ottobre alle 15.00 allo stadio Bentegodi.

Questo il programma svolto:

- Riscaldamento Fartlek

- Partita

- Lavori intermittenti​

Il mister dei gialloblù Gian Piero Ventura ha fissato per domani, mercoledì 17 ottobre, una seduta al mattino alle ore 9.30 e una al pomeriggio alle ore 15.30. Entrambi gli allenamenti si svolgeranno a porte chiuse.

EMPOLI

17.12 - Empoli in campo nel pomeriggio in vista della ripresa del campionato. Per domani è prevista una seduta alle 15.30 per preparare la sfida contro il Frosinone.

Azzurri di nuovo in campo questo pomeriggio al Castellani; domani alle 15.30 nuova seduta in vista di #FrosinoneEmpoli

FIORENTINA

15.43 - Questa mattina, dopo due e giorni e mezzo di libertà concessi da Pioli, la Fiorentina ha ripreso a lavorare al centro sportivo. Sotto gli occhi di Pantaleo Corvino, che ha assistito alla seduta che apre la settimana di preparazione alla gara con il Cagliari. Se gli azzurri sono rientrati, mancano ancora dieci giocatori viola all'appello in viaggio in queste ore o che devono ancora disputare gli ultimi impegni delle rispettive nazionali, come ad esempio gli argentini. Ancora assenti infatti Dragowski, Pezzella, Simeone, Edimilson, Lafont, Dabo, Diks, Hancko, Sottil e Norgaard.

FROSINONE

GENOA

15.13 - A quattro giorni dalla trasferta con la Juventus, lo staff ha convocato i giocatori in mattinata, chiusa poi dal pranzo collettivo nella club-house. Saluti di bentornati. E pacche sulle spalle, tra un caffè e il ritiro di qualche nuova paia di scarpe, per i nazionali rientrati alla base nel rispetto delle tabelle prefissate: Criscito, Favilli e Piatek. Programma pieno per loro, senza sconti. In mezzo ai due gruppi alternatisi prima in palestra, per potenziamento degli arti inferiori, sotto le grinfie dei preparatori Pilati e Barbero. Quindi sul perimetro di prato con mister Juric, il vice Murgita e i collaboratori tecnici Paro e Ostojic. Due nuovi reintegri dopo l’avvicendamento in panchina. Esercizi di tecnica, addestramenti per reparti, partitelle a tutto campo con la partecipazione di un foltissimo numero di ragazzi della Primavera, sono stati il comune denominatore, fatta eccezione per i portieri che hanno seguito le indicazioni del responsabile Scarpi e dell’assistente Raggio Garibaldi. Nessuna novità di rilievo sul fronte medico. La preparazione proseguirà mercoledì con un’altra sessione a porte chiuse, in cui è atteso Zukanovic, titolare per la seconda partita consecutiva con la Bosnia, vincitrice per 2-0 con l’Irlanda del Nord. Giovedì torneranno a Villa Rostan gli ultimi nostri impegnati ancora con le selezioni: Hiljemark, Omeonga, Pandev, Radu. Insieme ai giovani Candela e Russo.

INTER

JUVENTUS

LAZIO

15.14 - Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata a partire dalle ore 10:30 sul Campo ‘Mirko Fersini’ del Centro Sportivo di Formello. Iniziale messa in moto con l’ausilio dei tappetini per i biancocelesti che, successivamente, hanno svolto dei percorsi ad ostacoli ed alcuni esercizi incentrati sulla propriocettività. In seguito il gruppo è passato a dei torelli e ad alcune ripetute agli ordini del Prof. Ripert. L’allenamento odierno si è concluso con la consueta partitella a campo ridotto. Nella giornata di domani è prevista una doppia seduta d’allenamento.

MILAN

NAPOLI

15.16 - Allenamento mattutino per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match a Udine per nona giornata di Serie A in programma sabato 20 ottobre (ore 20.30). La squadra si è allenata sul campo 3 svolgendo attivazione a secco in avvio. Successivamente seduta di possesso palla e lavoro tecnico con le sagome finalizzato ad esercitazioni su tiri in porta. Di seguito sfide col pallone 1 contro 1 e chiusura dedicata al lavoro di forza sulla sabbia. Mario Rui, rientrato dagli impegni con la Nazionale, ha svolto esercizi di scarico. Differenziato sul campo per Koulibaly.

PARMA

18.08 - Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta d’allenamento pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto i consueti lavori di riscaldamento seguiti da un’esercitazione tecnica. La seduta è proseguita con una partita in porzione ridotta del campo ed è stata conclusa da un lavoro aerobico. Alessandro Bastoni è rientrato dagli impegni con la Nazionale e ha svolto un allenamento differenziato. Lavoro differenziato e terapie per Gervinho e Alberto Grassi. Lavoro personalizzato per Alessandro Deiola, Jacopo Dezi e Gianni Munari. Terapie per Federico Dimarco e Francisco Sierralta: il difensore cileno ha iniziato un ciclo terapico presso le strutture dell’Udinese Calcio, club proprietario del cartellino. Assente Leo Stulac, impegnato con la sua Nazionale. Domani, mercoledì 17 ottobre, per i crociati è in programma una doppia seduta al Centro Sportivo di Collecchio: l’allenamento mattutino avrà inizio alle ore 10.00, quello pomeridiano alle 15.00.

ROMA

18.18 - La Roma è tornata ad allenarsi in vista dell'anticipo di sabato alle 15 contro la SPAL. La squadra ha iniziato la sessione in palestra, prima di passare in campo per delle esercitazioni sul possesso palla, seguite da una partitella. Lavoro individuale per De Rossi, Kolarov, Ünder e Pastore. Terapie per Perotti, che ieri ha accusato un problema al polpaccio sinistro. Tra i giocatori impegnati con le nazionali, mancano all'appello ancora Nzonzi, Olsen, Kluivert e Schick.

SAMPDORIA

17.28 - Si torna al lavoro, all’orizzonte c’è il Sassuolo. Per la ripresa pomeridiana degli allenamenti al “Mugnaini” di Bogliasco Marco Giampaolo ha ritrovato quattro dei dodici nazionali: Emil Audero, Gianluca Caprari, Lorenzo Tonelli e Ronaldo Vieira. L’Under 21 e l’Under 20 hanno svolto lavoro di scarico mentre i due azzurri hanno invece partecipato alla regolare seduta tecnico-atletica con partitelle a sfondo tattico organizzata dallo staff. Aggregati anche sei Primavera: Mohamed Balouli, Leonardo Benedetti, Yassin Ejjaki, Simone Giordano, Daouda Peeters e Matteo Raspa. Personalizzato per Gabriele Rolando, riposo per Vasco Regini. Domani, mercoledì, la squadra replicherà al pomeriggio.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

17.45 - Ripresa della preparazione per il Torino con una sessione equamente suddivisa tra parte atletica e lavoro tecnico-tattico. Seduta differenziata per Edera, Lukic, Parigini e Sirigu di rientro dalle rispettive Nazionali. De Silvestri ha completato tutto l’odierno programma con la squadra, mentre Ansaldi e Zaza hanno ancora svolto un allenamento personalizzato. Il Torino tornerà in campo domani: per Belotti e compagni doppio allenamento al Filadelfia, a porte chiuse.

UDINESE

15.11 - Classico allenamento mattutino a cui ci ha abituati mister Velazquez con la prima fase in palestra proseguita poi sui campi del Bruseschi. I bianconeri Samir, Coulibaly, Vizeu, Mallè, Pontisso, Teodorczyk, D’Alessandro, Fofana, Ter Avest, Nuytinck hanno svolto lavoro di forza in quattro stazioni così suddivise: scatti, slalom tra i paletti, esercizi di equilibrio, affondi e skip basso. Sono seguiti passaggi a coppie, cross e conclusioni in area per terminare con la partita a campo ridotto 6 uomini contro 6. Simone Scuffet si è allenato regolarmente assieme ai due portieri Musso e Nicolas mentre per Rolando Mandragora solo lavoro di scarico in palestra. Per Kevin Lasagna esercizi in palestra e corsa attorno al campo. Continuano le attività personalizzate per Behrami e Balic e le terapie per Pezzella e Machis. Teodorczyk si è allenato con il gruppo ma ha saltato la partitella finale riprendendo il suo programma personalizzato.