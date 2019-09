Serie A, live dai campi - Napoli, Milik-Insigne a parte. Milan senza Rebic

© foto di Giacomo Morini

Dopo le prime due giornate, le squadre della Serie A guardano alla terza partita di campionato, con i tanti nazionali in queste ore stanno tornando in Italia per aggregarsi alle rispettive rose. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi.

ATALANTA

Genoa-Atalanta (domenica ore 12.30)

Squalificati:

BOLOGNA

Brescia-Bologna (domenica ore 15.00)

Squalificati: -

BRESCIA

Milan-Brescia (sabato ore 18)

Squalificati: Balotelli (2)

CAGLIARI

Parma-Cagliari (domenica ore 15.00)

Squalificati:

FIORENTINA

Fiorentina-Juventus (sabato ore 15.00)

Squalificati: -

GENOA

Giro di boa settimanale al Signorini, con mister Andreazzoli che nel corso dei giorni ha visto progressivamente aumentare la schiera di presenti, con i giocatori rientrati alla base al termine degli impegni con le rispettive nazionali. Oggi è stato il turno di Pandev, in gol nell’ultimo match con la sua Macedonia. Il programma ha sancito gruppi scaglionati per l’attivazione in palestra e successivamente attività sul campo. Sono diminuiti i “Primavera” presenti rispetto alle ultime sedute: presenti Bianchi, Da Kunha, Kallon e Raggio.

Genoa-Atalanta (domenica ore 12.30)

Squalificati:

HELLAS VERONA

Hellas Verona-Milan (domenica ore 20.45)

Squalificati:

INTER

Inter-Udinese (sabato ore 20.45)

Squalificati: -

JUVENTUS

Fiorentina-Juventus (sabato ore 15.00)

Squalificati: -

LAZIO

SPAL-Lazio (domenica ore 15.00)

Squalificati: -

LECCE

La preparazione del Lecce, in vista della gara di lunedì sera a Torino, è proseguita oggi con una seduta d’allenamento al mattino. Majer, tornato a disposizione dopo gli impegni con la nazionale, ha lavorato con il gruppo. Dubickas rientrerà in sede nella serata di oggi. Si sono allenati in differenziato Meccariello, Fiamozzi, Lo Faso, Dell’Orco e Imbula. Domani, il tecnico Liverani, ha concesso un giorno di riposo fissando la ripresa per venerdì pomeriggio all’Acaya Golf Resort & SPA. LO riporta il sito ufficiale del club.

Torino-Lecce (lunedì ore 20.45)

Squalificati: - Diego Farias

MILAN

Ante Rebic non si è allenato con il resto dei compagni nella seduta che ha preso il via a Milanello questa mattina a partire dalle 10.30. Secondo quanto riportato da MilanNews.it., infatti, il croato, rientrato dall'impegno con la propria nazionale in Azerbaigian, ha svolto lavoro personalizzato. Calano ulteriormente, dunque, le possibilità di vedere l'ex Eintracht Francoforte in campo dal primo minuto contro il Verona. Assenti dal centro sportivo rossonero anche tutti i calciatori che ieri hanno giocato con le rispettive nazionali: Gabbia, Kessie, Leao, Calhanoglu e Paquetà.

Hellas Verona-Milan (domenica ore 20.45)

Squalificati: -

NAPOLI

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Dopo la sosta per le Nazionali, sabato 14 settembre gli azzurri sfideranno la Sampdoria al San Paolo. La squadra, sul campo 1, ha svolto riscaldamento in avvio e di seguito una serie di torelli con la rosa divisa in gruppi. Successivamente seduta tecnico tattica. Chiusura con esercitazioni su cross e tiri in porta. Elmas, Gaetano e Zielinski sono rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali ed hanno svolto lavoro completo col gruppo. Differenziato e tabella personalizzata per Milik, Insigne e Tonelli. Domani la squadra tornerà in campo nel pomeriggio. Lo riporta il sito ufficiale del club.

Napoli-Sampdoria (sabato ore 18.00)

Squalificati: -

PARMA

Parma-Cagliari (domenica ore 15.00)

Squalificati: -

ROMA

La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina in vista dell'impegno di domenica contro il Sassuolo, in programma all'Olimpico alle 18:00.

Il gruppo ha svolto l'iniziale riscaldamento per poi eseguire un lavoro atletico sulla potenza. La squadra - riporta vocegiallorossa.it - ha poi effettuato delle esercitazioni tattiche. Terapie e lavoro individuale per Ünder, Zappacosta e Perotti.

Roma-Sassuolo (domenica ore 18.00)

Squalificati: -

SAMPDORIA

Napoli-Sampdoria (sabato ore 18.00)

Squalificati: Vieira.

SASSUOLO

Roma-Sassuolo (domenica ore 18.00)

Squalificati:

SPAL

Bologna-SPAL (venerdì ore 20.45)

Squalificati: -

TORINO

Torino-Lecce (lunedì ore 20.45)

Squalificati: -

UDINESE