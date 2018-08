Serie A, live dai campi - Napoli, Rui in gruppo. Roma, out Florenzi-Perotti

Le 20 squadre di Serie A continuano la loro preparazione e da oggi cominciano ad allenarsi in vista della terza giornata di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

15.00 - Giorno di partita e per i nerazzurri l'ultimo allenamento prima del match è stato organizzato presso la struttura comunale Valby Idraetspark a Copenaghen, Gian Piero Gasperini ha messo a punto gli ultime strategie in vista della sfida del Telia Parken.

15.05 - Oggi, a due giorni dalla sfida contro l'Inter, la preparazione della squadra continuerà con una seduta di allenamento a porte chiuse.

15.15 - I rossoblù sono tornati in campo questa mattina al Centro sportivo di Assemini per una seduta di allenamento in preparazione alla partita di domenica sera contro l’Atalanta. Dopo l’iniziale attivazione a secco, la squadra si è dedicata ad esercizi sulla fase difensiva. Quindi, serie di partitelle a squadre contrapposte su campi di misura diversa. Lucas Castro è tornato in gruppo. Lavoro personalizzato per Ceppitelli e Rafael.

15.30 - In casa clivense è in programma l'amichevole contro il Vigasio alle ore 17.30 a Veronello.

15.20 - La Vecchia Signora continua a lavorare in vista della terza giornata di campionato, che la vedrà impegnata sabato sera (ore 20.30) allo stadio “Tardini” contro il Parma. Oggi al Training Center i bianconeri hanno lavorato al mattino, e domani è prevista la rifinitura al pomeriggio e poi la partenza. Prima dell’allenamento, alle 12, nella Sala Conferenze dell’Allianz Stadium si terrà la consueta conferenza stampa pre-match di Massimiliano Allegri.

15.15 - Seduta mattutina per il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match di domenica contro la Sampdoria a Marassi per la terza giornata di Serie A (ore 20.30). La squadra in avvio ha lavorato in due gruppi che alternatamente hanno svolto esercizi in palestra e poi attivazione tecnica sul campo con pallone e ostacoli bassi. Di seguito torello e seduta tecnico tattica con il gruppo al completo. Chiusura con partitina a campo ridotto. Mario Rui ha svolto allenamento intero con il gruppo. Differenziato per Fabian e Malcuit.

14.30 - Vigilia di campionato per la squadra di Di Francesco, che domani sfida il Milan. Il tecnico, in conferenza, ha dichiarato: "Mi auguro una grande prestazione. Se dovessi scegliere il titolo del post gara contro il Milan, vorrei una "grande risposta"".

14.50 - Di Francesco ha convocato 23 calciatori per la partita. Nella lista mancano Antonio Mirante, Alessandro Florenzi e Diego Perotti. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Olsen, Fuzato, Greco

Difensori: Karsdorp, Luca Pellegrini, Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Manolas

Centrocampisti: Cristante, Lorenzo Pellegrini, De Rossi, Coric, Zaniolo, Pastore, Nzonzi

Attaccanti: Dzeko, Schick, Ünder, Kluivert, El Shaarawy

