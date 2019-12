Serie A, live dai campi - Napoli, solo terapie per Koulibaly e Maksimovic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tra recuperi, anticipi e la prossima giornata di campionato, la maggioranza delle squadre torneranno ad allenarsi quest'oggi. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi.

ATALANTA

Atalanta-Milan (domenica 22 dicembre 12.30)

Squalificati:

BOLOGNA

Lecce-Bologna (domenica 22 dicembre 15.00)

Squalificati:

BRESCIA

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Brescia ha reso noti i convocati per la sfida al Sassuolo, recupero della settima giornata e in programma domani sera al Rigamonti. Per la squadra di Corini ancora ko il portiere Joronen:

Portieri: Andrenacci, Alfonso.

Difensori: Sabelli, Mateju, Gastaldello, Chancellor, Cistana, Mangraviti, Magnani, Martella.

Centrocampisti: Tonali, Ndoj, Spalek, Zmrhal, Morosini, Viviani, Bisoli, Romulo.

Attaccanti: Donnarumma, Torregrossa, Ayé, Matri, Balotelli.

Brescia-Sassuolo (mercoledì 18 dicembre 20.45)

Squalificati:

CAGLIARI

I rossoblù si sono ritrovati questa mattina ad Asseminello per iniziare la preparazione alla gara di sabato a Udine. Due i gruppi di lavoro: chi ha giocato ha svolto lavoro di scarico ed esercizi su elasticità; gli altri hanno effettuato reattività in palestra, esercitazioni tecnico-atletiche con la palla. Infine, serie di partitelle. Personalizzato per Birsa, Castro e Ceppitelli.

Udinese-Cagliari (sabato 21 dicembre 15.00)

Squalificati: Olsen

FIORENTINA

Ripresa oggi per la Fiorentina, di seguito la photogallery diffusa dal club.

Fiorentina-Roma (venerdì 20 dicembre 20.45)

Squalificati:

GENOA

Esercitazioni specifiche in spazi ristretti, addestramenti di forza e velocità con i traini, allenamenti puntati sull’intensità a integrazione del lavoro di stampo tecnico sotto le direttive di mister Thiago Motta. Al secondo giorno di attività settimanale, la seduta sul terreno di gioco si è protratta per un’ora, dopo la conclusione dei preparativi, massaggi e controlli in infermeria. Allo stato attuale nessuno degli elementi costretti a saltare il derby ha fatto rientro nel gruppo. Le loro condizioni sono tenute sotto osservazione.

Inter-Genoa (sabato 21 dicembre 18.00)

Squalificati:

HELLAS VERONA

SPAL-Hellas Verona (lunedì 5 gennaio 15.00)

Squalificati:

INTER

Inter-Genoa (sabato 21 dicembre 18.00)

Squalificati:

JUVENTUS

Sampdoria-Juventus (mercoledì 18 dicembre 18.55)

Squalificati:

LAZIO

Archiviata la gara con il Cagliari, domani i biancocelesti torneranno subito in campo. La ripresa degli allenamenti, dopo la partita contro i rossoblu, è in programma alle ore 11:30. Nel mirino la finale di Supercoppa italiana in terra araba contro la Juventus.

Brescia-Lazio (lunedì 5 gennaio 12.30)

Squalificati:

LECCE

Lecce-Bologna (domenica 22 dicembre 15.00)

Squalificati:

MILAN

Atalanta-Milan (domenica 22 dicembre 12.30)

Squalificati:

NAPOLI

Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo in programma domenica alle ore 20.45 al Mapei Stadium per la 17esima giornata di Serie A. La squadra ha svolto allenamento sui campi 2 e 3 iniziando la sessione con una intensa fase di riscaldamento. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che sono stati impegnati prima in esercitazioni atletiche e di seguito in un lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Terapie per Maksimovic e Koulibaly.

Sassuolo-Napoli (domenica 22 dicembre 20.45)

Squalificati:

PARMA

Parma-Brescia (domenica 22 dicembre 15.00)

Squalificati:

ROMA

La Roma è scesa in campo in vista della trasferta di Firenze che chiuderà il 2019 giallorosso. La squadra si è ritrovata sul prato del Fulvio Bernardini di Trigoria per la consueta attivazione muscolare per poi soffermarsi su esercizi sulla rapidità, torello e infine un focus tattico. Zappacosta, Cristante, Smalling, Pastore, Santon e Mirante proseguono il loro percorso di recupero (VoceGialloRossa.it).

Fiorentina-Roma (venerdì 20 dicembre 20.45)

Squalificati:

SAMPDORIA

Sampdoria-Juventus (mercoledì 18 dicembre 18.55)

Squalificati:

SASSUOLO

Brescia-Sassuolo (mercoledì 18 dicembre 20.45)

Squalificati:

SPAL

Torino-SPAL sabato 21 dicembre 20.45)

Squalificati:

TORINO

Torino-SPAL sabato 21 dicembre 20.45)

Squalificati: