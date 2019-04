Serie A, live dai campi - Nessuna lesione per B. Valero. Perotti a parte

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

BOLOGNA

Il lavoro della squadra verso la partita con la Sampdoria riprenderà domani, con una seduta di allenamento a porte chiuse.

CAGLIARI

CHIEVOVERONA

EMPOLI

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

INTER

Prima seduta settimanale per la squadra, reduce della bella vittoria con il Frosinone. In vista della sfida di sabato sera a San Siro con la Roma: fase di riscaldamento e attivazione muscolare in palestra. Poi squadra divisa in due gruppi: chi è sceso in campo a Frosinone ha svolto lavoro di scarico, per il resto del gruppo partitelle con le sponde.

Esami clinici e strumentali all'Istituto Humanitas di Rozzano per Borja Valero, uscito nella ripresa di Frosinone-Inter. Gli accertamenti hanno dato esito negativo per lesioni muscolari. Oggi riposo per il centrocampista spagnolo che sarà valutato giorno per giorno.

JUVENTUS

I bianconeri saranno impegnati stasera nella sfida contro l'Ajax, valida per i quarti di ritorno di Champions League. Ecco la probabile formazione titolare: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.

LAZIO

MILAN

NAPOLI

La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio e di seguito torello. Successivamente lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con seduta tecnico tattica a tutto campo. Albiol ha svolto la prima parte di seduta con il gruppo e la seconda fase di allenamento personalizzato sul campo.

PARMA

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto i consueti lavori di attivazione seguiti da esercizi di riscaldamento. La seduta è proseguita con un lavoro tecnico ed è stata conclusa da una partita su porzione ridotta del campo. Terapie e personalizzato per Jonathan Biabiany, Roberto Inglese, Francisco Sierralta e Luca Siligardi.

ROMA

I giocatori hanno svolto la prima parte in palestra per poi effettuare lavoro atletico in campo e partitella a campo ridotto. Riposo programmato per Olsen, che ieri ha preso un colpo alla spalla (niente di grave per il portiere svedese). Allenamento personalizzato per Perotti, per ottimizzare la condizione, mentre Santon, Karsdorp e Nzonzi hanno effettuato lavoro individuale. Il francese tornerà a breve ad allenarsi in gruppo. De Rossi questa mattina è volato a Barcellona con il medico sociale del club per un consulto medico e tornerà in serata. (fonte: vocegiallorossa)

SAMPDORIA

Dopo il lunedì di riposo, al “Mugnaini” di Bogliasco sono ripresi questa mattina gli allenamenti della Sampdoria in vista della trasferta di Bologna, in programma sabato. Due i principali gruppi di lavoro: i blucerchiati più impegnati nel derby hanno svolto una seduta rigenerante, chi a livello individuale tra piscina e palestra e chi a livello collettivo con una seduta aerobica di scarico. Per tutti gli altri calciatori disponibili, invece, sviluppi tecnici e partite a spazi ridotti sul campo 2, con Édgar Barreto che ha partecipato a una parte delle esercitazioni con i compagni.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

UDINESE